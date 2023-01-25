25.01.2023
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Решение было спонтанным. Стоял выбор: либо завести котенка, либо купить новую машину. Такой ультиматум поставила молодому человеку девушка, и вот у Дмитрия на руках уже мурчит Анфиса. Юноша разбирается лучше в карданах, чем в кошачьем корме, поэтому он обратился за помощью к нашему эксперту.
Прививать котенка можно с двух месяцев, но перед этим вашего любимца следует проглистогонить два раза. Первый раз – в полтора месяца, потом через десять дней повторно. И только через десять дней после этого вакцинировать. А спустя три недели необходимо провести ревакцинацию.
Некоторые советуют импортную вакцину, но я считаю, что наш обычный мультифел – нормальный вариант. Но вот как вакцинацию перенесет животное, никто заранее не скажет, это зависит от особенностей каждого организма.
Здесь только по усмотрению хозяина и в зависимости от поведения котенка. Есть кошки, которым таблетку никак не получается скормить, и тогда выручает суспензия. Лично я своим животным даю таблетки, и они их спокойно едят.
Котенок может чесаться по разным причинам. Это может быть кормовая аллергия, сухость из-за шампуня и частых купаний. Внимательно проследите за диетой животного и не усердствуйте в уходе за ним.
Если котенок нигде не испачкался, никуда не залез, не измазался в варенье или в чем угодно, то смысла купать его нет. Некоторые хозяева почему то любят часто мыть котят неизвестно зачем. Кошка – животное очень чистоплотное, которое может самостоятельно о себе позаботиться. Поэтому, если котенок постоянно дома, купать его не нужно.
Я своих котят начинаю прикармливать сырым мясом: курицей, цыплятами. Мясо можно отварить, а можно купить детское мясное пюре и попробовать предложить котенку.
Кастрировать котов можно с двух месяцев. Кошек – после трех с половиной или четырех месяцев. Стерилизовать или нет – снова же по решению хозяев. Но если у вас непородистая кошка и вы не хотите в будущем лишних хлопот, лучше сделать операцию.
Приучать к прогулкам можно, но только после второй прививки. Спустя десять дней вакцинации можно попробовать начинать выводить на улицу. Внимательно следите за поведением кошки и не настаивайте, если она не хочет. Так вы можете травмировать животное, ведь наши любимцы очень чувствительные и стрессонеустойчивые.
Также вы должны либо держать кошку дома и не выпускать ее свободно гулять на улицу, либо наоборот. Поэтому по поводу прогулок подумайте хорошенько.
Не играйте с котенком своей рукой. Если хотите поиграть с животным, то используйте игрушки, либо надевайте перчатки, чтобы кошка отличала, когда вы с ней играете, а когда нет. В противном случае когда котенок вырастет, то продолжит кусаться и играться с вашей рукой, что будет гораздо больнее, чем сейчас.
Нужно воспитывать. Есть специальные спреи, которые помогают отвадить кошек пакостить, но это больше зависит от человека. Попробуйте эти спреи, но также не забывайте самостоятельно объяснять котенку: поощрять за хорошее поведение, ругать за дурное. Разговаривайте с кошкой, так как они прекрасно различают нашу интонацию и понимают, когда вы недовольны, а когда в хорошем настроении.
С кошками, как с людьми, – многое закладывается с рождением. Если у котенка с детства сложный характер, то с большой долей вероятности он останется таким на всю жизнь. Можно отучить от некоторых привычек, предотвратить многие ошибки, чтобы не усугубить ситуацию, но в корни перевоспитать не получится.
Поэтому не спускайте питомцу пакости, но и не переусердствуйте, потому что у кошек нет чувства вины, и они не понимают из-за чего вы сердитесь. Не травмируйте животное своим “воспитанием”.
Вирусы у животных и людей совершенно разные. Но от кошки можно заразиться лишаем и глистами. Хозяину можно глистогониться для профилактики два раза в год.
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Надеемся, что Дмитрий доволен полученными ответами. Желаем ему успехов в хлопотах с маленькой Анфисой.
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Фотографии: Дмитрий Капитонов, Екатерина Елизарова
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