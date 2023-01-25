Вдохновившись циклом статей «Как завести кошку», наш читатель решил подружиться с котенком. И у него возникли вопросы, на которые не было ответов в прошлых материалах. Поэтому мы решили расспросить более подробно нашего эксперта, заводчика с многолетним стажем Аллу Князеву.

Вопросы задает Дмитрий – в 21 год он завел первую кошку

Решение было спонтанным. Стоял выбор: либо завести котенка, либо купить новую машину. Такой ультиматум поставила молодому человеку девушка, и вот у Дмитрия на руках уже мурчит Анфиса. Юноша разбирается лучше в карданах, чем в кошачьем корме, поэтому он обратился за помощью к нашему эксперту.

Когда и как прививать котенка: в каком возрасте, какую прививку, как он ее перенесет?

Прививать котенка можно с двух месяцев, но перед этим вашего любимца следует проглистогонить два раза. Первый раз – в полтора месяца, потом через десять дней повторно. И только через десять дней после этого вакцинировать. А спустя три недели необходимо провести ревакцинацию.

Некоторые советуют импортную вакцину, но я считаю, что наш обычный мультифел – нормальный вариант. Но вот как вакцинацию перенесет животное, никто заранее не скажет, это зависит от особенностей каждого организма.

Глистогонка: что лучше покупать – таблетки или смеси?

Здесь только по усмотрению хозяина и в зависимости от поведения котенка. Есть кошки, которым таблетку никак не получается скормить, и тогда выручает суспензия. Лично я своим животным даю таблетки, и они их спокойно едят.

Часто чешется и умывается – это нормально?

Котенок может чесаться по разным причинам. Это может быть кормовая аллергия, сухость из-за шампуня и частых купаний. Внимательно проследите за диетой животного и не усердствуйте в уходе за ним.

Какой шампунь лучше взять?

Если котенок нигде не испачкался, никуда не залез, не измазался в варенье или в чем угодно, то смысла купать его нет. Некоторые хозяева почему то любят часто мыть котят неизвестно зачем. Кошка – животное очень чистоплотное, которое может самостоятельно о себе позаботиться. Поэтому, если котенок постоянно дома, купать его не нужно.

Что едят на первых неделях без мамы?

Я своих котят начинаю прикармливать сырым мясом: курицей, цыплятами. Мясо можно отварить, а можно купить детское мясное пюре и попробовать предложить котенку.

Когда можно кастрировать?

Кастрировать котов можно с двух месяцев. Кошек – после трех с половиной или четырех месяцев. Стерилизовать или нет – снова же по решению хозяев. Но если у вас непородистая кошка и вы не хотите в будущем лишних хлопот, лучше сделать операцию.

Могу ли я приучать котенка к прогулкам, с какого возраста можно начинать?

Приучать к прогулкам можно, но только после второй прививки. Спустя десять дней вакцинации можно попробовать начинать выводить на улицу. Внимательно следите за поведением кошки и не настаивайте, если она не хочет. Так вы можете травмировать животное, ведь наши любимцы очень чувствительные и стрессонеустойчивые.

Также вы должны либо держать кошку дома и не выпускать ее свободно гулять на улицу, либо наоборот. Поэтому по поводу прогулок подумайте хорошенько.

Как отучить котенка кусаться и царапаться?

Не играйте с котенком своей рукой. Если хотите поиграть с животным, то используйте игрушки, либо надевайте перчатки, чтобы кошка отличала, когда вы с ней играете, а когда нет. В противном случае когда котенок вырастет, то продолжит кусаться и играться с вашей рукой, что будет гораздо больнее, чем сейчас.

Как отучить драть обои, воровать сыр и лазать на стол?

Нужно воспитывать. Есть специальные спреи, которые помогают отвадить кошек пакостить, но это больше зависит от человека. Попробуйте эти спреи, но также не забывайте самостоятельно объяснять котенку: поощрять за хорошее поведение, ругать за дурное. Разговаривайте с кошкой, так как они прекрасно различают нашу интонацию и понимают, когда вы недовольны, а когда в хорошем настроении.

Как повлиять на ее темперамент? Можно ли изменить характер, воспитать?

С кошками, как с людьми, – многое закладывается с рождением. Если у котенка с детства сложный характер, то с большой долей вероятности он останется таким на всю жизнь. Можно отучить от некоторых привычек, предотвратить многие ошибки, чтобы не усугубить ситуацию, но в корни перевоспитать не получится.

Поэтому не спускайте питомцу пакости, но и не переусердствуйте, потому что у кошек нет чувства вины, и они не понимают из-за чего вы сердитесь. Не травмируйте животное своим “воспитанием”.

Какие мне самому себе следует сделать прививки, глистогонки и другое?

Вирусы у животных и людей совершенно разные. Но от кошки можно заразиться лишаем и глистами. Хозяину можно глистогониться для профилактики два раза в год.

* * *

Надеемся, что Дмитрий доволен полученными ответами. Желаем ему успехов в хлопотах с маленькой Анфисой.

Предыдущие материалы рубрики:

Котенок или кошка – кого выбрать

Как подготовить дом к появлению кота

Как купать кошку

«Соединяем хвостики и добрые сердечки»: в Самаре пройдет выставка животных

Как стать заводчиком кошек

От любителя к профессионалу: как самарчанка стала заводчиком кошек

Фотографии: Дмитрий Капитонов, Екатерина Елизарова