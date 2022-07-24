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    Фантазер Португалов. Часть 2

    24.07.2022

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    Фантазер Португалов. Часть 2

    Эпоха модерна подарила Самаре множество людей, которые внесли большой вклад в развитие города. Это были разносторонние, часто неоднозначные личности. Они не скрывали собственных убеждений, всегда являлись искренними в своих поступках.

    Одной из таких фигур был доктор Вениамин Португалов. Замечательный специалист, трудами которого построена одна из лучших земских больниц России, он получил известность и как публицист. В своих записках, посвященных Самаре, Португалов подробно рассказывает, каким был наш город на стыке XIX и ХХ веков. А его статья в защиту гонимого невеждами Луи Пастера и сегодня звучит актуально. Это вторая часть материала. С первой можно ознакомиться тут.

    Заветы первого санитарного врача

    Врач и публицист Португалов писал на разные темы. Он считал своим долгом высказывать мнение по всем насущным вопросам российского бытия. Это видно из названий его статей, вышедших отдельными изданиями: «Сердитое бессилие Мопассана», «Обрезание у евреев», «Санитарное состояние России», «Успехи микробиологии», «Предохранительные меры против холеры», «Успехи знания и кем оно движется». Но все же своим основным полем битвы он считал внедрение гигиены в повседневную жизнь народа. Португалов первым создал в российской медицине санитарную отрасль. Он смело обращался к властям, требуя внедрения в Самаре современных технологий. Особо врач критиковал город за отсутствие канализации.

    Португалов писал: «Надо сознаться, что вывоз и удаление нечистот производится в Самаре почти первобытным способом и даже устройство ретирад, например, на центральных улицах — прямо первобытно. Спите вы спокойно себе, и вдруг вас будит невообразимое, тошнотворное зловоние — это значит приехала ассенизационная бригада… Раздается зловредный слуху стук бочек, и вас обдает жутким гнилым смрадом… Берега Волги и Самарки и примыкающих площадей во всю зиму и осень как раз служат местом свалки навоза и всякого дерьма, чем постоянно поддерживается брожение, и из-под этих самых гниющих фекальных масс постоянно сочится вонючая жижа, прямо примешиваясь к воде, и разведенная, расхлебывается жителями… Вода из водопровода, поверьте, годна только для поливки улиц и дворов и служит разносчиком болезней…».

    Фантазер Португалов. Часть 2

    Знаменитая самарская пыль

    Вениамин Осипович считал городскую пыль очень опасной для легких. И советовал проводить лето на дачах. А также построить земскую больницу за городом, у Молоканских садов. Он отмечал: «…Так опасна пыль! Наша самарская пыль едва ли имеет себе равную. Это совсем особого рода пыль. Как город степной, лишенный почти растительности, с покатостью к югу, Самара во все лето обдувается южными ветрами, которые поднимают с песчаной косы целые вихри удушливой пыли. Эта пыль как будто наполняет собой все пространство от земли до небес и залетает решительно всюду, в самые верхние этажи домов, покрывая толстым слоем мебель, книги, стены. И как только выглянешь на улицу, пыль эта покрывает вас с головы до ног, залетает к вам в глаза, нос, рот, бороду и за рубашку. Кварц, песок, мягкая известь покрывает все откосы до Молоканских садов».

    К счастью, сегодня проблема пыли стоит для нашего города не так остро, как во времена Португалова. 

    Фантазер Португалов. Часть 2

    Панегирик Пастеру

    Португалов поддержал строительство земской больницы по павильоннной системе. Благодаря этому там нашлось место для Пастеровской станции, а затем и для бактериологической лаборатории. Она занималась борьбой с дифтеритом и со временем переросла в самарский Институт доктора Ру. Как широко образованный человек Португалов не мог не поддержать Луи Пастера, которого многие из западных коллег обвиняли то в шарлатанстве, то в краже чужих идей. При этом подвергалась сомнению и сама идея вакцинации. Вспоминая начало пандемии ковида, мы снова будто попадаем в эпоху, когда невежды критикуют ученых и призывают избегать прививок. В этой области слова первого санитарного врача Самары звучат нам как наказ из вечности.

    Португалов написал проникновенные строки о великом французском ученом, которого ему довелось увидеть собственными глазами. Он рассказал, почему Пастер, потерявший в результате эпидемии собственных детей, решился внедрить метод, который до того использовался лишь в ветеринарии. Из статьи Португалова в «Саратовском листке»: «Те сотни матерей, коих дети ежедневно теперь спасаются от неминуемой смерти, от дифтерита, главным образом обязаны этим великим благом Пастеру, основателю института с новым поворотом в медицине: здесь-то Ру и сделал свое спасительное открытие. Научное творчество Пастера теперь, конечно, общеизвестно. Но интересно посмотреть на него как на человека, в домашнем быту, вне официальной сферы. Внешность Пастера самая непрезентабельная. В Париже нам мужчины показались стройнее, красивее, внушительнее и интеллигентнее женщин, но Пастер — небольшого роста, невзрачный, как будто простоватый мужичок и без печати гения на лице… И тем не менее это — гений, может быть, один из величайших гениев второй половины нашего века. Но кроме того, его биографы говорят, что он очень добрый человек».

    Вениамин Португалов, из автобиографии:

    — Мною создана впервые эта отрасль. Санитарное было мое дело, но лишь настолько, насколько оно общественное, публицистическое.

    Португалов о летней погоде в Самаре: «Справедливо говоря, климат в Самаре состоит из резких крайностей. Коли тепло, так уж тепло, что не знаешь, куда деваться летом. В этом году, например, жара доходила до 47 градусов Реомюра. До того жарко, что целый день, хотя и в самой легкой одежде, примерно в ситцевой рубашке и «парусинных» штанах, человек в поту до того, что «этая» рубашка прилипает к телу. Когда наступает вечер, то все-таки совсем не ощущаешь прохлады, ни малейшей свежести, так же почти душно, как и днем… Ни за что взяться нельзя в такую погоду: лень, апатия ко всему, лень думать, лень говорить, даже любить и то лень… Жара еще подогревается тем, что город состоит из груды каменных зданий, сплошь окрашенных в белую краску, и вся мостовая из мелкого белого известняка. Все это летом накаляется до того, что ступать босыми ногами рискуешь обжечь ноги».

    Вениамин Португалов, из статьи «Беспредельность гигиены»: 

    «В городе Шадринске существует странный обычай на улице, перед домом, копать помойную яму, куда сваливаются все нечистоты… В домах же постоянно духота и невыносимо чем-то пахнет. Форточка в окнах — величайшая редкость, печи непременно чадят, постоянно и повсеместно слышишь жалобы на головную боль от угара, который в суровые зимы свирепствует повально».

    Окончание следует

    Фотографии: исторические архивы

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    Фантазер Португалов. Часть 2

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