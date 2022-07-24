Эпоха модерна подарила Самаре множество людей, которые внесли большой вклад в развитие города. Это были разносторонние, часто неоднозначные личности. Они не скрывали собственных убеждений, всегда являлись искренними в своих поступках.

Одной из таких фигур был доктор Вениамин Португалов. Замечательный специалист, трудами которого построена одна из лучших земских больниц России, он получил известность и как публицист. В своих записках, посвященных Самаре, Португалов подробно рассказывает, каким был наш город на стыке XIX и ХХ веков. А его статья в защиту гонимого невеждами Луи Пастера и сегодня звучит актуально. Это вторая часть материала. С первой можно ознакомиться тут.

Заветы первого санитарного врача

Врач и публицист Португалов писал на разные темы. Он считал своим долгом высказывать мнение по всем насущным вопросам российского бытия. Это видно из названий его статей, вышедших отдельными изданиями: «Сердитое бессилие Мопассана», «Обрезание у евреев», «Санитарное состояние России», «Успехи микробиологии», «Предохранительные меры против холеры», «Успехи знания и кем оно движется». Но все же своим основным полем битвы он считал внедрение гигиены в повседневную жизнь народа. Португалов первым создал в российской медицине санитарную отрасль. Он смело обращался к властям, требуя внедрения в Самаре современных технологий. Особо врач критиковал город за отсутствие канализации.

Португалов писал: «Надо сознаться, что вывоз и удаление нечистот производится в Самаре почти первобытным способом и даже устройство ретирад, например, на центральных улицах — прямо первобытно. Спите вы спокойно себе, и вдруг вас будит невообразимое, тошнотворное зловоние — это значит приехала ассенизационная бригада… Раздается зловредный слуху стук бочек, и вас обдает жутким гнилым смрадом… Берега Волги и Самарки и примыкающих площадей во всю зиму и осень как раз служат местом свалки навоза и всякого дерьма, чем постоянно поддерживается брожение, и из-под этих самых гниющих фекальных масс постоянно сочится вонючая жижа, прямо примешиваясь к воде, и разведенная, расхлебывается жителями… Вода из водопровода, поверьте, годна только для поливки улиц и дворов и служит разносчиком болезней…».

Знаменитая самарская пыль

Вениамин Осипович считал городскую пыль очень опасной для легких. И советовал проводить лето на дачах. А также построить земскую больницу за городом, у Молоканских садов. Он отмечал: «…Так опасна пыль! Наша самарская пыль едва ли имеет себе равную. Это совсем особого рода пыль. Как город степной, лишенный почти растительности, с покатостью к югу, Самара во все лето обдувается южными ветрами, которые поднимают с песчаной косы целые вихри удушливой пыли. Эта пыль как будто наполняет собой все пространство от земли до небес и залетает решительно всюду, в самые верхние этажи домов, покрывая толстым слоем мебель, книги, стены. И как только выглянешь на улицу, пыль эта покрывает вас с головы до ног, залетает к вам в глаза, нос, рот, бороду и за рубашку. Кварц, песок, мягкая известь покрывает все откосы до Молоканских садов».

К счастью, сегодня проблема пыли стоит для нашего города не так остро, как во времена Португалова.

Панегирик Пастеру

Португалов поддержал строительство земской больницы по павильоннной системе. Благодаря этому там нашлось место для Пастеровской станции, а затем и для бактериологической лаборатории. Она занималась борьбой с дифтеритом и со временем переросла в самарский Институт доктора Ру. Как широко образованный человек Португалов не мог не поддержать Луи Пастера, которого многие из западных коллег обвиняли то в шарлатанстве, то в краже чужих идей. При этом подвергалась сомнению и сама идея вакцинации. Вспоминая начало пандемии ковида, мы снова будто попадаем в эпоху, когда невежды критикуют ученых и призывают избегать прививок. В этой области слова первого санитарного врача Самары звучат нам как наказ из вечности.

Португалов написал проникновенные строки о великом французском ученом, которого ему довелось увидеть собственными глазами. Он рассказал, почему Пастер, потерявший в результате эпидемии собственных детей, решился внедрить метод, который до того использовался лишь в ветеринарии. Из статьи Португалова в «Саратовском листке»: «Те сотни матерей, коих дети ежедневно теперь спасаются от неминуемой смерти, от дифтерита, главным образом обязаны этим великим благом Пастеру, основателю института с новым поворотом в медицине: здесь-то Ру и сделал свое спасительное открытие. Научное творчество Пастера теперь, конечно, общеизвестно. Но интересно посмотреть на него как на человека, в домашнем быту, вне официальной сферы. Внешность Пастера самая непрезентабельная. В Париже нам мужчины показались стройнее, красивее, внушительнее и интеллигентнее женщин, но Пастер — небольшого роста, невзрачный, как будто простоватый мужичок и без печати гения на лице… И тем не менее это — гений, может быть, один из величайших гениев второй половины нашего века. Но кроме того, его биографы говорят, что он очень добрый человек».

Вениамин Португалов, из автобиографии:

— Мною создана впервые эта отрасль. Санитарное было мое дело, но лишь настолько, насколько оно общественное, публицистическое.

Португалов о летней погоде в Самаре: «Справедливо говоря, климат в Самаре состоит из резких крайностей. Коли тепло, так уж тепло, что не знаешь, куда деваться летом. В этом году, например, жара доходила до 47 градусов Реомюра. До того жарко, что целый день, хотя и в самой легкой одежде, примерно в ситцевой рубашке и «парусинных» штанах, человек в поту до того, что «этая» рубашка прилипает к телу. Когда наступает вечер, то все-таки совсем не ощущаешь прохлады, ни малейшей свежести, так же почти душно, как и днем… Ни за что взяться нельзя в такую погоду: лень, апатия ко всему, лень думать, лень говорить, даже любить и то лень… Жара еще подогревается тем, что город состоит из груды каменных зданий, сплошь окрашенных в белую краску, и вся мостовая из мелкого белого известняка. Все это летом накаляется до того, что ступать босыми ногами рискуешь обжечь ноги».

Вениамин Португалов, из статьи «Беспредельность гигиены»:

«В городе Шадринске существует странный обычай на улице, перед домом, копать помойную яму, куда сваливаются все нечистоты… В домах же постоянно духота и невыносимо чем-то пахнет. Форточка в окнах — величайшая редкость, печи непременно чадят, постоянно и повсеместно слышишь жалобы на головную боль от угара, который в суровые зимы свирепствует повально».

Окончание следует

Фотографии: исторические архивы