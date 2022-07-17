Эпоха модерна подарила Самаре множество людей, которые внесли большой вклад в развитие города. Это были разносторонние, часто неоднозначные личности. Они не скрывали собственных убеждений, всегда являлись искренними в своих поступках.

Одной из таких фигур был доктор Вениамин Португалов. Замечательный специалист, трудами которого построена одна из лучших земских больниц России, он получил известность и как публицист. В своих записках, посвященных Самаре, Португалов подробно рассказывает, каким был наш город на стыке XIX и ХХ веков. А его статья в защиту гонимого невеждами Луи Пастера и сегодня звучит актуально.

Народоволец в Самаре

Одним из самых известных в Самаре врачей — теоретиков и практиков — был Вениамин Осипович Португалов. Он родился в 1835 году. Ушел из жизни в 1896-м. «Редкий фантаст и разгильдяй», — так о нем, не без иронии, отзывался председатель Дворянского собрания Александр Чемодуров. Обладая мечтательной натурой, Португалов был квалифицированным медиком, хорошим организатором. По молодости Вениамин входил в тайные революционные организации: Харьковско-Киевское общество, Казанский кружок, «Земля и воля». Он был осужден за свои взгляды, отбывал ссылку в Пермском крае. Переведенный в Самару, врач оставался под надзором полиции до конца своих дней. И всю жизнь мечтал о лучшем и просвещенном будущем народов России.

Португалов работал в Кинель-Черкассах, Бузулуке и Бугуруслане, затем дослужился до главного санитарного врача при земской управе. Его коллегами были замечательные медики. В том числе лучший губернский хирург и председатель земского Общества врачей Константин Догадкин. Будучи пионерами в развитии земского здравоохранения, они постоянно внедряли новшества. Так, к примеру, в 70-х годах XIX века Португалов разработал принцип участковой медицины.

Связывая состояние здоровья человека с обстановкой, в которой ему приходится жить, этот врач был автором фантастичного для России термина «социальная гигиена». Изучая только зарождающиеся биохимию и микробиологию, в своих статьях он выступал за их превращение в отдельную науку. Обладая широкими знаниями, Португалов написал более двух сотен статей и научных работ.

Борьба за новую земскую больницу

В 1871 году Вениамина Осиповича назначили врачом-педиатром и четвертым ординатором в губернской земской больнице. Он сразу высказал идею — перенести учреждение за город. Ранее оно располагалось в старых домах Обухова.

Современная городская больница Пирогова на улице Полевой выросла из медицинского городка, план которого обдумывали прогрессивные медики конца XIX века. Португалов старался убедить всех, что «выздоровление за городом, на воздухе, у Молоканских садов будет идти несомненно лучше…». В 1872-1873 годах началось возведение шикарной больницы павильонной системы по проекту Ивана Штрома. Португалов не пустил процесс на самотек — он лично посещал архитектора в Санкт-Петербурге и его мнение было учтено при строительстве. Также Вениамин Осипович участвовал в разработке и утверждении Устава новой больницы.

Параллельно в 1872 году Португалов был инициатором совещаний земских врачей и присутствовал в качестве секретаря на Первом земском губернском съезде врачей. Позже такие собрания проводились почти ежегодно. Медик считал сотрудничество врачей с земством важным и перспективным делом. Он ввел в обиход ежегодные санитарные отчеты перед губернским собранием.

Курьезные случаи из практики

Вместе с женой Розалией Исааковной Португалов также вел частный прием в доме на улице Саратовской (Фрунзе). Врачу нужно было обеспечивать большую семью — десять детей. Будучи ярым противником алкоголизма, он одним из первых стал бороться с этим явлением, делая больным подкожные вспрыскивания стрихнином. Кроме того, Португалов выпустил ряд тематических брошюр. А главное — создал специальную клинику для лечения больных алкоголизмом новыми методами. О курьезных случаях, происходивших во время его общения с местными пьяницами, писала и «Самарская газета».

С легкой руки этого остроумного публициста родились первые городские легенды. «Санитарный очерк Самары» Португалова, опубликованный в справочнике «Самарец» за 1889 год — это не столько научное исследование, сколько описание столицы губернии.

Автор городских легенд

Португалов был автором высказывания «о самарской пшенице и аглицкой королевне». Доктор писал, что наши пироги и калачи действительно хороши. Самарская пшеница одна из лучших на свете, королева английская «каждый день за кофеем кушает печенье из этой муки». Рисуя наш город как мещанский, обывательский, «без особых прикрас и без всякой поэзии», он не сомневался в его развитии. Вениамин Осипович утверждал, что в Самаре европейская культура ведет борьбу с азиатской, «искони веков тут царившей». Обмен и переплетение традиций придают городу совершенно своеобразный вид и характер. А благоденствие Самары в будущем зависит от степени преобладания европейской культуры над азиатской.

Португалов об условиях жизни самарских обывателей:

«…Если заглянуть в жилище, то убедимся, что большинство маленьких квартир тесны, переполнены простым народом и содержатся очень грязно. На первом плане вонючая лохань, далее гостиная. В последней сборная мебель, косое зеркало, неизбежная вязаная салфетка на столе, и на ней всегда красуется страшно изломанная грязная гребенка, которой чешутся как хозяева, так и гости. Третья комната, называемая «мертвый угол», без окон, темная, глухая, заваленная хламом, в ней стоит деревянная кровать с пуховиками – это спальня. В такой спальне бывают и обои, но стены всегда испещрены пятнами от раздавленных клопов…»

Самарская газета от 19 июня 1890 года, статья «Нелепое приключение с доктором Португаловым» (с сокращениями):

«… Последние несколько лет, так сказать, в особенности пользуясь известностью, я лечу от пьянства стрихнином. Поэтому ко мне валит всякий народ… Пригласили меня к мещанину Ивану Ушатову, который оказался одержим белой горячкой. Я посоветовал отправить больного в больницу, так как дома оставлять его было опасно. Через несколько дней, в субботу, 2 июня, утром, он (Ушатов) позвонил, и я увидел его снова уже в своей квартире. Он попросил сам полечить его от «вина». Я сделал вспрыскивание стрихнина, дал другие лекарства и попросил прийти в семь часов вечера. В назначенное время раздался не звонок, а стук в дверь. Ему отворили. Он бросился ко мне в ноги, я начал его успокаивать, но тот вдруг яростно вцепился мощной пятерней в мою бороду, громко крича: «Лечи меня, лечи меня». Бороды я не освободил. Тот упал и притянул к себе, свирепо рыча. Четверть часа длилась борьба с этим голиафом, пока не сбежался с улицы народ — рабочие; его выволокли на улицу, но он и там, подлец, стал драться и бить встречного и поперечного».

Использованы исследования историка Нелли Портновой

Продолжение следует.

Фотографии: исторические архивы