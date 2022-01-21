Какие ассоциации со словом дизайнер? Карандаши, альбом, линейка… В общем, человек, который классно рисует. А слышали ли вы о моушн- или саунд-дизайнере? Людям этих профессий не обязательно уметь рисовать. Денис Коновалов не захотел идти по профессии и купил курс по анимации за 4 000 рублей. После он работал с Burger King, Министерством образования, журналом Forbes и др. «Самарская газета» узнала, что нужно уметь моушн-дизайнеру, как найти клиентов и чем 2D отличается от 3D.

Кто такой моушн-дизайнер

Дизайнер — это обобщенная профессия, приписка к чему-то. Я моушн-дизайнер (перев. с англ. — движение). Занимаюсь анимацией — оживлением картинки.

Что делает этот «персонаж»

В этой сфере несколько направлений: 2D, 3D, персонажная анимация. 2D — это плоская графика. К ней относятся «Микки Маус» 60-х годов, «Ну, погоди», «Том и Джерри», т.е. двухмерные мультипликации. В них покадрово отрисовывают героев во всех позах. А в 3D создается объемная модель и ее достаточно покрутить, чтобы увидеть с разных сторон, а не перерисовывать по несколько раз. Сначала придется заморочиться, зато потом работать проще. К 3D относятся «Шрек», «В поисках Немо» и др.

Обычно я работаю в 2D анимации. Она делится на два типа: покадровый, когда каждый кадр рисуется вручную, а это дорогая техника, и ключевой. Последний объясню на подручных предметах. Возьмем линейку и отмерим на ней 10 см. 1 см — это 1 секунда. За нее может смениться 25 кадров — это киношный стандарт. Но бывает и 30 — все зависит от ТЗ заказчика. Чем больше кадров, тем плавнее картинка, а с меньшим количеством рисунок получается «рваным». Допустим иллюстратор нарисовал круг — его нужно заанимировать. Фигура движется слева направо в течение 5 секунд. Отмеряем маркером на нашей линейке эти значения: 1 см и 5 см. В программе я нажимаю play и смотрю перемещение. Его надо сделать естественным, плавным. Если фигура разгоняется, то движение должно быть неравномерным: сначала замедленным, а затем ускоряться. Я регулирую это с помощью графика в программе. Слежу за кривыми и создаю динамичную работу. Она зависит от усидчивости и перфекционизма. К счастью, я не стремлюсь к совершенству.

Персонажная анимация — самая любимая и сложная.

Чтобы анимировать персонажа нужно сделать риггинг — создать скелет. Я накладываю его на нарисованного героя. Например, рука состоит из плеча, предплечья, кисти — трех слоев, которые нужно анимировать. Скелет прикрепляется к частям тела и с помощью него рука перемещается. Это как ниточки у марионетки, за которые дергает кукловод, чтобы привести в движение. Можно упростить работу с помощью персонального плагина Duik. Он позволяет анимировать персонажа без формирования скелета. Для этого используются программные коды — экспрешен. Это готовые шаблоны определенных позиций для создания героя.

Нужна ли моушн-дизайнеру команда

Обычно я работаю в тандеме с иллюстратором. Но бывают сложные заказы, где необходима командная работа: иллюстратора, сценариста, моушн-дизайнера, саунд-дизайнера — такие ребята у меня есть.

Клиент дает ТЗ: хочу дружелюбный минутный ролик о компании. Я брифую заказчика: узнаю о продукте, целях видео, аудитории. Цели разные — продать, объяснить информацию через визуализацию, сделать фоновую анимацию для ютуба или большого экрана на концерте. После отправляю ответы сценаристу, прописывающему концепцию. Если заказчик или продюсер (Посредник между командой и заказчиком — прим. ред.) одобряет, то иллюстратор рисует первую сценку: создает фон, персонажей в программе для векторной графики. Затем отдает мне работу в виде файлов, поделенных на слои, чтобы я мог анимировать каждый отдельно. Например, сначала появляется логотип, затем герои: один машет рукой, другой поправляет очки — это первая сценка на три секунды. После работаем со звуком. Я отправляю диктору текст и видеоряд. Он делает начитку, которую я соединяю с анимацией. Саунд-дизайнер накладывает музыку, звуки на ролик, например, звон падающих монет. Это мы согласовываем с заказчиком и приступаем к новой сценке.



Хочу стать моушн-дизайнером, что мне нужно знать

Есть классная книга «Набор для выживания аниматора» — это Библия для моушн-дизайнера. Она рассказывает про верстку, принципы анимации, цвета, композиции. Существует топ правил, описывающих работу анимации по канонам «Диснея». Они объясняют базовые вещи, например, как управлять весом объекта, как его деформировать. Представим летящий мяч. В жизни его растяжение незаметно, а в мультике это можно показать. Также один из приемов — отскакивание мяча и т. д. Цветовую гамму я составляю на глаз. Обычно беру мягкие оттенки: бежевый, коричневый. А иногда открываю Behance — это дизайнерский сайт с работами фрилансеров. В нем можно смотреть топы персонажей и использовать их в качестве референсов.

Как найти клиента

Первого клиента я нашел на зарубежном сайте Upwork. Это был студент из Великобритании. Он опубликовал несложное задание, на которое я откликнулся. На него ответили еще десяток таких же фрилансеров, но заказчик выбрал меня и заплатил 120 долларов. Существуют и другие платформы, где клиенты ищут дизайнеров. Главное — собрать портфолио. Тогда можно отправлять запросы самому в разные компании. Понравился Тинькофф, пиши: «Йоу, вы классные, хочу с вами работать. Посмотрите, что я умею». Могут ответить, а могут нет — расстраиваться не нужно.

Появился один заказ — уже хорошо. Можно прожить месяц, если не транжирить. Когда я работал с Forbes, то вообще не парился и отклонял многие предложения. Из журнала мне писали два раза в месяц с минимальными запросами и хорошей оплатой. Сейчас приходится больше трудится. Но я не люблю перерабатывать, т. к. можно выгореть и потерять свой стиль.

Ошибки новичков в профессии

Многие недостаточно внимания уделают самой анимации. Они не заморачиваются с графикой движения, поэтому работы смотрятся топорно. Также часто встречаю однообразные кейсы на уровне 2010 года. Считаю, нужно следить за трендами. Сейчас популярен минимализм, простые формы, непропорциональные персонажи, интересные переходы, шумы, например, тень на вытяжке. А еще появился движок, упрощающий работу моушн-дизайнера. На нем делают игры, а недавно его использовали для создания фильма. Чтобы двигаться дальше, нужно в этом разбираться.

Фото и видео предоставлены героем интервью;

Фото обложки: pexels.com: cottonbro,

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