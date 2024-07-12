По России от края до края. Ветеран пограничных войск второй год передвигается по разным регионам пешком и автостопом

«Самарская газета» продолжает информационный проект «Моя большая страна», получивший заинтересованный отклик читателей. Самарцы делятся впечатлениями о путешествиях в разные уголки России. Это дает кому-то подсказку: в следующих сезонах надо пройти этими же дорогами. Но сегодняшняя публикация — о необычном путешественнике из Сочи, который на этой неделе побывал в Самаре и рассказал о своих странствиях.

Два дня назад через Самарскую область шел пешком и местами проезжал автостопом ветеран пограничных войск Павел Краузе. Об уроженце Челябинской области, а с недавних пор жителе Сочи уже многие наслышаны. Читают его путевые заметки об интересных местах, где он бывает, а более о замечательных людях, с которыми судьба сводит на просторах страны.

В Самару он заглянул всего-то на пару часов по пути из Тольятти в Бузулук. За это время встретился с местными ветеранами-пограничниками и журналистом «СГ». Общение получилось позитивным и конструктивным, веселым и музыкальным, поскольку в дороге Павел зарабатывает себе средства исполнением своих песен под гитару. Сочинения его о Родине, патриотизме, высокой любви, доброте и, конечно же, о долге пограничников по защите рубежей. Он, психолог по образованию, считает, что такими произведениями и надо наполнять пространство, чтобы люди открывались, выходили из своих «коробочек», внимательно осматривались вокруг и понимали: не рублем единым жив человек, без высоких идеалов и единения обрести счастье проблематично.

Второй год странствий

Первую свою «кругосветку» Павел совершил в прошлом году. Пешком и автостопом из родного города Карталы Челябинской области добрался до поселка Пограничный в Приморском крае. В пути был 82 дня. Посвятил свой марш-бросок 105-летию российских погранвойск. Всю дорогу нес знамя, на котором оставляли свои пожелания патриоты страны. Водрузил его на братском захоронении на Снеговой сопке в Приморском крае.

Осенью того же года почти три месяца находился на новых российских территориях — в ДНР, ЛНР и Запорожской области. И в окопах пришлось побывать, и на участках, куда даже журналистов-военкоров не пускают. Вылазки совершал вместе с нашими военнослужащими. Где была возможность, там пел свои воодушевляющие песни.

В этом году ветерану пришло приглашение на 6-й межрегиональный форум пограничников России, который вскоре пройдет в Тюмени. Обрадовался. Стал смотреть билеты на самолет из Сочи до Тюмени. Понял, что такая поездка будет не по карману. И принял решение воспользоваться уже испытанным способом, добираться пешком и автостопом. Вот туда-то, в Тюмень, Павел сейчас и идет. Как часто бывает у этого открытого и позитивного человека, на дороге, будто по мановению волшебной палочки, встречаются люди, готовые ему помочь. Так, три дня назад он стоял на трассе на пути к Тольятти с рюкзаком и палаткой, с гитарой и знаменем пограничной службы в руках. Остановилась машина: садись, брат, я ведь тоже в погранвойсках служил. Тольяттинец Владимир пригласил к себе переночевать с дороги, а на следующий день довез до Самары.

Точки на карте, которые поразили

Журналист «СГ» задала вопрос «странному страннику»: что особенно поразило, запало в душу за полтора года переходов-переездов? Вот какие точки на карте назвал Павел, хотя и уточнил: прекрасных мест масса. И замечательных людей, кстати, тоже.

На юго-западе Красноярского края расположен райцентр Ужур. Прежде там был хакасский улус. А недалеко от него находится озеро Круглое. Оно, как считают исследователи, заполняет кратер бывшего древнего вулкана. Плывешь — а под тобой глубина в сотню метров. И страх, и наслаждение.

В Курганской области есть село Петухово. Местный паренек Миша повел путешественника-пограничника к озеру Медвежьему, где, как гласит легенда, искупался израненный Михал Потапыч, а на следующий день все его раны зарубцевались. Павел подтверждает: так оно и есть. Накануне он так отыграл на гитаре, что сбил пальцы в кровь. Искупался в мелком и соленом Медвежьем озере — все прошло. Эта вода лучше всяких мазей.

Из городов больше всего воодушевляет Волгоград. Своей монументальной застройкой и особой энергетикой. Земля, за которую в годы Великой Отечественной войны бились защитники этого города, будто дает силы.

В Алтайском крае есть озеро Бурсоль. Стоите на берегу и вдруг видите, что по воде идет, пыхтит паровозик. Оказывается, там соль добывают, и рельсы проложены прямо по дну. Глубина-то менее метра. Фееричное зрелище. А еще это озеро окрашивается в удивительный розовый цвет, но только в теплые дни. В холодные такого эффекта не наблюдается.

Красивейшее место у границы Красноярского края и Тувы — скальный хребет под названием Спящий Саян. Будто лежит и дремлет огромный каменный богатырь, сложив руки на груди. А вокруг высятся другие горы невероятных конфигураций.

В Туве обязательно надо побывать на месте слияния двух рек, из которых рождается могучий Енисей. Знаковое место. Туда сейчас многие стремятся попасть.

Сделаем мир прекраснее

— После прошлогодней «кругосветки» я начал писать книгу. О странствиях, о хороших людях, которых встретил в самых разных местах. Даю своего рода психологические советы, как лучше выходить из тех или иных непростых ситуаций. Думаю, неравнодушным людям она будет полезна, — сообщил на прощание Павел.

И подвел итог:

— Преодолевая километры, вижу красоты нашей страны: степи, горы, реки. Через это единение с природой и хорошими людьми обретаю гармонию. Мир будто расширяется, и невозможное становится возможным. Об этом же говорю детям, когда встречаюсь с ними в учебных заведениях: выходите из своих «коробочек», ребята. Общайтесь. Удивляйтесь. Радуйтесь. Помогайте тем, кто нуждается в поддержке. И тогда мы все станем сильнее.

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