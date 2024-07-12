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    По России от края до края. Ветеран пограничных войск второй год передвигается по разным регионам пешком и автостопом

    12.07.2024

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    По России от края до края. Ветеран пограничных войск второй год передвигается по разным регионам пешком и автостопом

    «Самарская газета» продолжает информационный проект «Моя большая страна», получивший заинтересованный отклик читателей. Самарцы делятся впечатлениями о путешествиях в разные уголки России. Это дает кому-то подсказку: в следующих сезонах надо пройти этими же дорогами. Но сегодняшняя публикация — о необычном путешественнике из Сочи, который на этой неделе побывал в Самаре и рассказал о своих странствиях.

    Два дня назад через Самарскую область шел пешком и местами проезжал автостопом ветеран пограничных войск Павел Краузе. Об уроженце Челябинской области, а с недавних пор жителе Сочи уже многие наслышаны. Читают его путевые заметки об интересных местах, где он бывает, а более о замечательных людях, с которыми судьба сводит на просторах страны.

    В Самару он заглянул всего-то на пару часов по пути из Тольятти в Бузулук. За это время встретился с местными ветеранами-пограничниками и журналистом «СГ». Общение получилось позитивным и конструктивным, веселым и музыкальным, поскольку в дороге Павел зарабатывает себе средства исполнением своих песен под гитару. Сочинения его о Родине, патриотизме, высокой любви, доброте и, конечно же, о долге пограничников по защите рубежей. Он, психолог по образованию, считает, что такими произведениями и надо наполнять пространство, чтобы люди открывались, выходили из своих «коробочек», внимательно осматривались вокруг и понимали: не рублем единым жив человек, без высоких идеалов и единения обрести счастье проблематично.

    Второй год странствий 

    Первую свою «кругосветку» Павел совершил в прошлом году. Пешком и автостопом из родного города Карталы Челябинской области добрался до поселка Пограничный в Приморском крае. В пути был 82 дня. Посвятил свой марш-бросок 105-летию российских погранвойск. Всю дорогу нес знамя, на котором оставляли свои пожелания патриоты страны. Водрузил его на братском захоронении на Снеговой сопке в Приморском крае.

    Осенью того же года почти три месяца находился на новых российских территориях — в ДНР, ЛНР и Запорожской области. И в окопах пришлось побывать, и на участках, куда даже журналистов-военкоров не пускают. Вылазки совершал вместе с нашими военнослужащими. Где была возможность, там пел свои воодушевляющие песни. 

    В этом году ветерану пришло приглашение на 6-й межрегиональный форум пограничников России, который вскоре пройдет в Тюмени. Обрадовался. Стал смотреть билеты на самолет из Сочи до Тюмени. Понял, что такая поездка будет не по карману. И принял решение воспользоваться уже испытанным способом, добираться пешком и автостопом. Вот туда-то, в Тюмень, Павел сейчас и идет. Как часто бывает у этого открытого и позитивного человека, на дороге, будто по мановению волшебной палочки, встречаются люди, готовые ему помочь. Так, три дня назад он стоял на трассе на пути к Тольятти с рюкзаком и палаткой, с гитарой и знаменем пограничной службы в руках. Остановилась машина: садись, брат, я ведь тоже в погранвойсках служил. Тольяттинец Владимир пригласил к себе переночевать с дороги, а на следующий день довез до Самары. 

    По России от края до края. Ветеран пограничных войск второй год передвигается по разным регионам пешком и автостопом

    Точки на карте, которые поразили 

    Журналист «СГ» задала вопрос «странному страннику»: что особенно поразило, запало в душу за полтора года переходов-переездов? Вот какие точки на карте назвал Павел, хотя и уточнил: прекрасных мест масса. И замечательных людей, кстати, тоже.

    На юго-западе Красноярского края расположен райцентр Ужур. Прежде там был хакасский улус. А недалеко от него находится озеро Круглое. Оно, как считают исследователи, заполняет кратер бывшего древнего вулкана. Плывешь — а под тобой глубина в сотню метров. И страх, и наслаждение.

    В Курганской области есть село Петухово. Местный паренек Миша повел путешественника-пограничника к озеру Медвежьему, где, как гласит легенда, искупался израненный Михал Потапыч, а на следующий день все его раны зарубцевались. Павел подтверждает: так оно и есть. Накануне он так отыграл на гитаре, что сбил пальцы в кровь. Искупался в мелком и соленом Медвежьем озере — все прошло. Эта вода лучше всяких мазей.

    Из городов больше всего воодушевляет Волгоград. Своей монументальной застройкой и особой энергетикой. Земля, за которую в годы Великой Отечественной войны бились защитники этого города, будто дает силы.

    В Алтайском крае есть озеро Бурсоль. Стоите на берегу и вдруг видите, что по воде идет, пыхтит паровозик. Оказывается, там соль добывают, и рельсы проложены прямо по дну. Глубина-то менее метра. Фееричное зрелище. А еще это озеро окрашивается в удивительный розовый цвет, но только в теплые дни. В холодные такого эффекта не наблюдается.

    Красивейшее место у границы Красноярского края и Тувы — скальный хребет под названием Спящий Саян. Будто лежит и дремлет огромный каменный богатырь, сложив руки на груди. А вокруг высятся другие горы невероятных конфигураций.

    В Туве обязательно надо побывать на месте слияния двух рек, из которых рождается могучий Енисей. Знаковое место. Туда сейчас многие стремятся попасть.

    По России от края до края. Ветеран пограничных войск второй год передвигается по разным регионам пешком и автостопом

    Сделаем мир прекраснее 

    — После прошлогодней «кругосветки» я начал писать книгу. О странствиях, о хороших людях, которых встретил в самых разных местах. Даю своего рода психологические советы, как лучше выходить из тех или иных непростых ситуаций. Думаю, неравнодушным людям она будет полезна, — сообщил на прощание Павел. 

    И подвел итог:

    — Преодолевая километры, вижу красоты нашей страны: степи, горы, реки. Через это единение с природой и хорошими людьми обретаю гармонию. Мир будто расширяется, и невозможное становится возможным. Об этом же говорю детям, когда встречаюсь с ними в учебных заведениях: выходите из своих «коробочек», ребята. Общайтесь. Удивляйтесь. Радуйтесь. Помогайте тем, кто нуждается в поддержке. И тогда мы все станем сильнее.

    Фотографии автора

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