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    Артефакт: подсвечник в форме женской фигуры

    15.01.2024

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    Артефакт: подсвечник в форме женской фигуры

    Сейчас подсвечник считается лишь элементом декора, но еще несколько веков назад этот предмет был неотъемлемой частью повседневного обихода. В Музее Модерна представлен образец домашней утвари в форме фигуры женщины. Подсвечники в таком стиле характерны для XIX века.

    Вплоть до XVIII века подсвечники и канделябры отливали из серебра, а потом их стали делать из черных металлов. Тогда началась целая эпоха декоративной ковки из меди и литой бронзы. Цена подсвечников нового формата значительно отличалась от стоимости серебряных изделий. В связи с этим демократичные, но не менее красивые предметы стали использоваться не только в обиходе граждан небольшого достатка, но и для освещения улиц, площадей и залов.

    Подсвечник Музея Модерна экспонируется в будуаре Александры Курлиной. Его производителем была польская фирма «Норблин», которая как раз занималась выпуском недорогих изделий с серебряным покрытием. Компанию основал француз Винсент Норблин, отец которого владел в Варшаве предприятием по производству бронзы.

    Артефакт: подсвечник в форме женской фигуры

    В 1843 году Винсент совместно с Яном Мейлертом открыл фирму «Норблин», присоединив к ней фабрику своего отца. Француз закупил новое оборудование и провел реорганизацию процесса производства. В 1850-е годы Норблин внедрил метод гальванического посеребрения. Благодаря ему наносимый слой драгоценного металла был более тонким — всего 20 микрон. Это значительно удешевляло производство. После смерти компаньона Норблин стал собственником компании.

    Фирма «Норблин» поставляла столовые приборы, посуду, утварь, подсвечники и кадила. С 1896 года и до начала Первой Мировой войны компании было разрешено использование государственного герба при клеймении изделий, что означало высокое качество продукции. Часть Польши с Варшавой тогда входила в состав Российской империи, что обеспечивало изделиям конкурирующих польских фирм — Норблин, Фраже, братья Бух — огромный рынок сбыта. 

    На подсвечнике в музее стоит клеймо эллипсообразной формы «NORBLIN S-ka / GALW. / WARSZAWA» (Компания «НОРБЛИН. ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ СЕРЕБРЕНИЕ. ВАРШАВА»). Согласно клеймовнику, эта модель выпущена после 1896 года.

    Подсвечник выполнен в стиле модерн и представляет собой образец массовой продукции. Он сделан в виде женщины в экстатической позе с закинутыми руками. Это тот стилевой извод, за который модерн называли «купеческим» и «низкопробным», когда женская телесность начинает использоваться в прикладном товарном ключе.

    Фотографии предоставлены Музеем Модерна

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