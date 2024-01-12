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    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    12.01.2024

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    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    В этом году «Самарская газета» продолжает информационный проект «Моя большая страна», получивший отклик заинтересованных читателей в 2023-м. Самарцы делятся впечатлениями о путешествиях в такие уголки России, куда еще большого турпотока нет. Возможно, их рассказы натолкнут кого-то на мысль пройти этими же дорогами.

    Южный Урал — самый ближний для самарцев вариант дальнего зимнего путешествия на несколько дней. Сначала до Уфы, а оттуда либо на машине, либо поездом надо держать путь в сторону Белорецка и Магнитогорска. Зимой там и красиво, и интересно: заиндевелые ели и лиственницы, заснеженные хребты Южного Урала и, конечно же, горнолыжные центры. 

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    Для лыжников 

    Этот путь вот уже более 20 лет выбирают для новогодних каникул ветераны самарского клуба авторской песни имени Валерия Грушина. Большая команда осваивала горнолыжные склоны и таежную лыжню и в недавние выходные дни. Южный Урал давно стал для грушинцев чем-то вроде праздничного талисмана. 

    На пути три горнолыжных курорта. На выбор. Потому что на них и условия для катания разные, и природа. Самарцы в последние годы остановились на таком выборе. Сначала те, кто предпочитает исключительно скоростные спуски с гор, едут в центр «Банное». Там сейчас очень много вариантов размещения. Если не катаешься, можно ходить на беговых лыжах по припорошенным снегом озерам. Или совершать пешие восхождения на уральские вершины, с которых открываются замечательные виды. 

    Из «Банного» часть грушинцев, как правило, переезжают на базу отдыха близ башкирского села Старо-Абзаково. Оттуда каждый день отправляются на склоны горнолыжных центров «Абзаково» или «Мраково» в Белорецке. Но еще интереснее там ходить на беговых лыжах по сказочной заснеженной тайге. Она близ Старо-Абзаково необыкновенно красива. Лыжни идут некрутыми подъемами-спусками по водоразделам рек, по невысоким хребтам, сосновым борам, березовым и лиственничным лесам. Причем самарцы уже не раз убеждались: зимой там погода очень комфортная. Как правило, много солнечных дней. А из-за того что воздух гораздо суше, чем в Самаре, даже внушительные морозы переносятся довольно легко. 

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    Сельский уклад 

    Новички нашей самарской команды обязательно посвящают день, а то и два неспешной прогулке по улицам Старо-Абзаково. В башкирской глубинке из поколения в поколение передаются своя сельская культура, особый уклад. Даже если у хозяев очень скромный достаток, подворье все равно ухоженное, основательное. Все дома срубовые. Непременно с деревянной резьбой, которой, кстати, и сегодня занимаются местные мастера. Создают наличники, возле которых хочется остановиться и любоваться. Здесь нет корявых заборов, полуразвалившихся сараев. Это, по местным понятиям, стыдно. Все крепко, добротно, аккуратно, чтобы не подвести соседей и все село, не ударить в грязь лицом перед своими и приезжими.

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    Гостям здесь всегда объяснят, почему местные коровы особой «шерстистой» породы, какой дорогой лучше подняться на хребет или вершину, где надо быть особо осторожным, поскольку лесорубы видели в горной тайге следы волка. Расскажут обстоятельно, без спешки, с явным желанием развить тему, поговорить подольше. 

    Здесь, среди гор, люди всегда находились в некой изоляции, отрезанные от больших дорог. Жили лесом, охотой, сбором ягод, трав и дикого меда, разведением скота. И сегодня самые ходовые сувениры для приезжих соответствующие. Мед, травяные чаи, пихтовое масло и кремы с ним, живица — смолистая масса из надрезов хвойных деревьев. Всем этим предки нынешних башкир лечились, омолаживались, веря в силу природы. Вот и у наших земляков-самарцев давно уже стало традицией на обратном пути из Белорецка обязательно останавливаться на придорожном базаре городка Инзер и закупать уральские дары на весь год, до следующего вояжа в эти места. 

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    Навигация для путешественника 

    Если следуете по трассе Уфа — Магнитогорск на машине, у вас будет отличный путеводитель. После равнины, как только въедете в Уральские горы, обращайте внимание на коричневые таблички вдоль трассы. Это международная навигация для объектов культурного и природного наследия. Если хотите побольше увидеть в этих краях, выбирайте то, что вас особо манит. На табличках обозначены направление и километраж. 

    Уже на въезде в глубь горных хребтов будут указатели на Аскынскую пещеру, природный парк «Зилим», Абзановский водопад. Дальше повороты на Розовые скалы и Нукатскую пещеру, на Южно-Уральский заповедник и знаменитое скальное урочище Айгир, которое в последние годы привлекает путешественников со всей страны. 

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

    В Белорецке будет поворот на заповедник «Шульган-Таш» с пещерой, которая стала историко-культурным открытием. Там обнаружено множество наскальных рисунков древних людей, на них и стремятся полюбоваться любители тайн прошлого. 

    Между Белорецком и Абзаково смотрите указатель на Инзерские зубчатки — живописные скальные обнажения, похожие на каменные зубья. Но если времени в запасе маловато, этот объект природы можно заменить Голубыми скалами. Они совсем недалеко от трассы. Есть указатель, а недавно появилось и придорожное кафе, где можно обогреться после похода. Еще не так давно дорогу к скалам приходилось самим протаптывать, а сейчас объект уже стал известен, к нему обычно ведет снегоходный путь. 

    Заснеженные исполины удивляют своей «рваной» конфигурацией и обзором, который с них открывается. Кажется, видишь пол-Урала: вершины, хребты, долины, искрящиеся инеем леса. Голубые скалы находятся рядом с высокой перевальной точкой автотрассы, поэтому в мороз здесь будете удивляться и толстому слою инея на иглах могучих сосен. У нас на Средней Волге такого никогда не бывает. 

    Южный Урал в зимнем варианте. Что увидеть по дороге на Белорецк и Магнитогорск

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