В этом году «Самарская газета» продолжает информационный проект «Моя большая страна», получивший отклик заинтересованных читателей в 2023-м. Самарцы делятся впечатлениями о путешествиях в такие уголки России, куда еще большого турпотока нет. Возможно, их рассказы натолкнут кого-то на мысль пройти этими же дорогами.

Южный Урал — самый ближний для самарцев вариант дальнего зимнего путешествия на несколько дней. Сначала до Уфы, а оттуда либо на машине, либо поездом надо держать путь в сторону Белорецка и Магнитогорска. Зимой там и красиво, и интересно: заиндевелые ели и лиственницы, заснеженные хребты Южного Урала и, конечно же, горнолыжные центры.

Для лыжников

Этот путь вот уже более 20 лет выбирают для новогодних каникул ветераны самарского клуба авторской песни имени Валерия Грушина. Большая команда осваивала горнолыжные склоны и таежную лыжню и в недавние выходные дни. Южный Урал давно стал для грушинцев чем-то вроде праздничного талисмана.

На пути три горнолыжных курорта. На выбор. Потому что на них и условия для катания разные, и природа. Самарцы в последние годы остановились на таком выборе. Сначала те, кто предпочитает исключительно скоростные спуски с гор, едут в центр «Банное». Там сейчас очень много вариантов размещения. Если не катаешься, можно ходить на беговых лыжах по припорошенным снегом озерам. Или совершать пешие восхождения на уральские вершины, с которых открываются замечательные виды.

Из «Банного» часть грушинцев, как правило, переезжают на базу отдыха близ башкирского села Старо-Абзаково. Оттуда каждый день отправляются на склоны горнолыжных центров «Абзаково» или «Мраково» в Белорецке. Но еще интереснее там ходить на беговых лыжах по сказочной заснеженной тайге. Она близ Старо-Абзаково необыкновенно красива. Лыжни идут некрутыми подъемами-спусками по водоразделам рек, по невысоким хребтам, сосновым борам, березовым и лиственничным лесам. Причем самарцы уже не раз убеждались: зимой там погода очень комфортная. Как правило, много солнечных дней. А из-за того что воздух гораздо суше, чем в Самаре, даже внушительные морозы переносятся довольно легко.

Сельский уклад

Новички нашей самарской команды обязательно посвящают день, а то и два неспешной прогулке по улицам Старо-Абзаково. В башкирской глубинке из поколения в поколение передаются своя сельская культура, особый уклад. Даже если у хозяев очень скромный достаток, подворье все равно ухоженное, основательное. Все дома срубовые. Непременно с деревянной резьбой, которой, кстати, и сегодня занимаются местные мастера. Создают наличники, возле которых хочется остановиться и любоваться. Здесь нет корявых заборов, полуразвалившихся сараев. Это, по местным понятиям, стыдно. Все крепко, добротно, аккуратно, чтобы не подвести соседей и все село, не ударить в грязь лицом перед своими и приезжими.

Гостям здесь всегда объяснят, почему местные коровы особой «шерстистой» породы, какой дорогой лучше подняться на хребет или вершину, где надо быть особо осторожным, поскольку лесорубы видели в горной тайге следы волка. Расскажут обстоятельно, без спешки, с явным желанием развить тему, поговорить подольше.

Здесь, среди гор, люди всегда находились в некой изоляции, отрезанные от больших дорог. Жили лесом, охотой, сбором ягод, трав и дикого меда, разведением скота. И сегодня самые ходовые сувениры для приезжих соответствующие. Мед, травяные чаи, пихтовое масло и кремы с ним, живица — смолистая масса из надрезов хвойных деревьев. Всем этим предки нынешних башкир лечились, омолаживались, веря в силу природы. Вот и у наших земляков-самарцев давно уже стало традицией на обратном пути из Белорецка обязательно останавливаться на придорожном базаре городка Инзер и закупать уральские дары на весь год, до следующего вояжа в эти места.

Навигация для путешественника

Если следуете по трассе Уфа — Магнитогорск на машине, у вас будет отличный путеводитель. После равнины, как только въедете в Уральские горы, обращайте внимание на коричневые таблички вдоль трассы. Это международная навигация для объектов культурного и природного наследия. Если хотите побольше увидеть в этих краях, выбирайте то, что вас особо манит. На табличках обозначены направление и километраж.

Уже на въезде в глубь горных хребтов будут указатели на Аскынскую пещеру, природный парк «Зилим», Абзановский водопад. Дальше повороты на Розовые скалы и Нукатскую пещеру, на Южно-Уральский заповедник и знаменитое скальное урочище Айгир, которое в последние годы привлекает путешественников со всей страны.

В Белорецке будет поворот на заповедник «Шульган-Таш» с пещерой, которая стала историко-культурным открытием. Там обнаружено множество наскальных рисунков древних людей, на них и стремятся полюбоваться любители тайн прошлого.

Между Белорецком и Абзаково смотрите указатель на Инзерские зубчатки — живописные скальные обнажения, похожие на каменные зубья. Но если времени в запасе маловато, этот объект природы можно заменить Голубыми скалами. Они совсем недалеко от трассы. Есть указатель, а недавно появилось и придорожное кафе, где можно обогреться после похода. Еще не так давно дорогу к скалам приходилось самим протаптывать, а сейчас объект уже стал известен, к нему обычно ведет снегоходный путь.

Заснеженные исполины удивляют своей «рваной» конфигурацией и обзором, который с них открывается. Кажется, видишь пол-Урала: вершины, хребты, долины, искрящиеся инеем леса. Голубые скалы находятся рядом с высокой перевальной точкой автотрассы, поэтому в мороз здесь будете удивляться и толстому слою инея на иглах могучих сосен. У нас на Средней Волге такого никогда не бывает.

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