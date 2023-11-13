В рубрике «Моя большая страна» рассказываем о таких вояжах самарцев. Возможно, их впечатления натолкнут кого-то на мысль пройти этими же дорогами.

Главный маршрут

В Калининградскую область самарцы едут все активнее. Но там, как правило, ограничиваются осмотром столицы региона и замечательных городков на побережье Балтийского моря — Зеленоградска, Светлогорска, поселков Пионерский и Янтарный.

— Но если вы плюс к этим городам и поселкам не побываете на Куршской косе — значит, не увидите в Калининградской области самого главного. Причем настоятельно советуем не ограничиваться экскурсией в одноименный национальный парк, которая занимает всего несколько часов и дает лишь самое общее впечатление об этом удивительном месте. На косе надо быть не менее четырех дней. А лучше неделю, чтобы увидеть все природные достопримечательности, напитаться красотой, надышаться запахами моря и лесов, выращенных на песчаных дюнах. В этом году в октябре мы так и сделали. За пять дней прошли неспешно, с остановками всю российскую часть косы, а это 48 километров. Кажется, увидели все или почти все. И очень захотелось вернуться сюда еще не один раз. Причем тоже в межсезонье, когда отдыхающих здесь уже немного и можно долго бродить в одиночестве по кромке моря, — рассказывают самарцы Галина и Сергей Савиновы.

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С рюкзаками они вышли из Зеленоградска. Шли вдоль побережья. Уже вскоре за городом начали появляться знаменитые песчаные дюны Куршской косы — узкого перешейка между морем и Куршским заливом. Этот кусок суши сотни лет намывался течениями и навеивался ветрами. Леса закрепили пески, сформировался растительный гумусный слой. Но в благодатных местах стали появляться рыбацкие деревушки, человек вырубал деревья для хозяйственной деятельности. И пески разбушевались, начали наступать на дома, засыпать улицу за улицей. Ученые-лесоводы срочно взялись разрабатывать технологии удержания дюн. Вновь стали высаживать деревья, закреплять береговые участки. И сейчас коса — это симбиоз песков и очень интересных дюнных лесов. А с двух сторон протяженная полоса суши омывается водой — Балтийским морем и Куршским заливом.

Вечером первого дня наши земляки были уже в поселке Лесной. Там и забазировались. Оттуда каждый день выходили или выезжали на новые маршруты. По косе курсирует рейсовый автобус, расписание соблюдается четко, поэтому можно так выстроить свои передвижения, чтобы все увидеть, везде побывать и при этом к вечеру всегда возвращаться на базу.

Экологические тропы

Начали изучение местности с не самого раскрученного экологического маршрута национального парка — к озеру Лебедь. Он самый дальний. Экскурсанты из Калининграда и других городов региона сюда добираются нечасто. А места интересные. Здесь очень четко видно, как к берегу Куршского залива подбираются огромные песчаные дюны, своими размерами напоминающие горы приличной высоты. Они уже местами поросли травой и деревьями. А внизу, буквально в нескольких метрах от залива, красуется озеро Лебедь. Оно совсем небольшое, но очень живописное. И главное, наши земляки увидели здесь птичье царство. Пернатых была масса. И среди них царствовали, конечно же, лебеди. Если же идти этим маршрутом в другую сторону, к морю, то уже через 20 минут будете на его побережье с бесконечным широким песчаным пляжем. В октябре там шумели волны, но температура оказалась вполне комфортной для того, чтобы полежать на травяном пригорке, послушать шум прибоя, а затем побродить по колено в воде.

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Следующие два экологических маршрута — «Танцующий лес» и «Дюна Эфа» — из числа тех, на которые из городов везут экскурсантов. Так что лучше выбирайте для прогулки будний день, когда групп меньше. «Танцующий лес» — это участок удивительного сосняка. Есть разные мнения, почему в этом месте сосны изогнулись, свернулись, наклонились, разветвились. Побродите среди них по дощатым настилам, и, возможно, у вас родится своя версия.

Дюну Эфа экскурсанты обычно видят со специально оборудованных смотровых площадок, к которым проложены дощатые дорожки и лестницы. Но наши земляки решили идти более интересным путем. Сначала посмотрели путь экскурсионный. А затем прошли через лес к подножию песчаных гор, оценили снизу их масштабы. Дюна Эфа спускается к Куршскому заливу, и в солнечную погоду виды открываются завораживающие: ярко-синяя вода, белый песок, зеленые сосняки и золотая листва осеннего леса.

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Самым интересным и познавательным оказался маршрут «Высота Мюллера» недалеко от поселка Рыбачий. Здесь отчетливее всего заметно, как лесоводы спасали территории от нашествия песков. Со смотровой вышки видны и выращенные лесные массивы, и море, и залив. Там же размещена информация, рассказывающая о проведенных масштабных работах. Рядом установлен памятный камень в честь лесничего Людвига Мюллера, который в XIX веке придумал, а затем реализовал план спасения.

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Обязательно надо пройти по маршруту «Королевский бор». Там растут реликтовые сосны, ели и даже 150-летние туи. Когда-то здесь были королевские охотничьи угодья, и с тех пор остались деревья-великаны.

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— Все маршруты на Куршской косе оборудованы указателями, аншлагами. На сложных участках есть лестницы и мостики, отстроены видовые площадки и смотровые вышки. Но если хотите больше увидеть, настраивайтесь на дополнительные километры. Они подарят массу новых впечатлений, — подсказывают самарские путешественники.

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