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С 1 по 3 ноября в Общественном центре Сбера проходил проект для школьников в возрасте от 10 до 13 лет. Дети слушали интерактивные лекции, участвовали в мастер-классах и играх на разные темы. Проект «Каникулы в Сбере» реализуется в Самаре уже в шестой раз в рамках программы «Сберегаем вместе».

«Каникулы в Сбере» — это лагерь дневного типа, который проводится во время каждых школьных каникул и длится три дня. Организаторы проекта стремятся подарить возможность интересно и с пользой провести время тем детям, которые остаются в городе.

Все мероприятия лагеря соответствуют ESG повестке, то есть направлены на устойчивое развитие. Эксперты в простой и понятной форме рассказывают ребятам про экологию, социальные практики и бизнес. Каждая лекция сопровождается интерактивной игрой и не длится дольше получаса, чтобы не перегружать детей. Информационная часть совмещается с творческой — проводятся мастер-классы и культурные представления. А в перерыве между всеми активностями маленьким гостям устраивают чаепитие.

Родители могут спокойно оставить детей в Общественном центре Сбера, так как на протяжении всего дня за ними следят профессиональные вожатые. Это студенты СГЭУ, которые состоят в педагогическом студенческом отряде «Наш мир». Они помогают изначально незнакомым ребятам стать сплоченным коллективом, чтобы каждому из них было комфортно и интересно находиться в лагере. В перерывах между лекциями волонтеры проводят различные игры и спортивные разминки для школьников.

Участие в мероприятиях проекта всегда бесплатное. Единственное пожелание к участникам — принести с собой пачку корма или крупы, которые впоследствии волонтерское объединение «ЛАПА» передаст в приюты с бездомными животными. Тем самым, дети учатся помогать и становятся благотворителями.

На этих «Каникулах в Сбере» прошло много интересных мероприятий на самые разные темы. В первый день ребята послушали познавательно-образовательную лекцию «ЯвПраве: право вокруг», позанимались английским языком на интерактивном занятии «НЕсложный английский» и прошли «Лапный» квиз про четвероногих друзей от движения «ЛАПА». После викторины дети узнали, что такое вторичное использование вещей, и сделали из старых футболок игрушки для собак, которые отправили в приюты. После чаепития школьники стали участниками мастер-класса по фотопозированию от педагога модельной школы. Навыки, полученные на этом тренинге, помогут ребятам увереннее чувствовать себя при выступлении на сцене и в школе перед классом.

После мероприятий дети с улыбкой уходят домой, а некоторые просят остаться в Общественном центре Сбера подольше. Те, кто становятся участниками проекта впервые, часто возвращаются в следующие «смены». Так, ученица седьмого класса школы № 58 Даша Перегончая этой осенью пришла на каникулы первый раз, но уже хочет вернуться.

— Мне нравится то, что тут можно очень интересно провести время. Детям помогают узнать что-то новое, мы знакомимся и играем в разные игры. На этих каникулах я впервые, но обязательно приду сюда еще, — делится девочка. — В этот раз мне особенно понравилась лекция про права ребенка, где рассказывали, что можно делать детям и как выходить из сложных ситуаций.

Во второй день лагеря прошла эколекция про опасные отходы от организации ЭКИТ, которая занимается утилизацией невостребованной техники. Эксперт Сергей Денисов рассказал детям, как переработать старую технику, куда ее сдать, чтобы она не попала на несанкционированные свалки, и как увеличить срок службы приборов. После состоялся творческий мастер-класс по рисованию акварельных скетчей и урок «Прямая осанка — залог здоровья», на котором педагог выучил с ребятами простые упражнения для здоровой спины. Кроме того, дети приняли участие в мастер-классе по финансовой грамотности для будущих и начинающих предпринимателей. Школьники узнали, что такое бизнес идея, и как ее воплотить в реальность, а также чем отличаются качества современного человека от предпринимателя.- Я уже много раз был на каникулах в Сбере, поэтому многое знаю. В этот раз мне понравилась лекция про предпринимательство, а вообще мне очень нравится слушать про экологию, — рассказывает ученик седьмого класса школы № 16 Иван Алексеев. — Я сам за экологию, никогда не выбрасываю мусор на улице. А еще много выращиваю растений и деревьев, недавно у меня дома выросло авокадо из косточки.

В финальный день дневного лагеря тоже не обошлось без экологической повестки — ребятам провели экоурок про отходы из пластика и мини-викторину. Из нее дети узнали много удивительных фактов, например, что еженедельно человек съедает пять грамм пластика, что равно весу банковской карты. После лекции школьники разделились на команды и рисовали экологический плакат.

Также в последний день каникул юные самарцы стали участниками благотворительного проекта «ДоброПочта». Ребята своими руками сделали открытки с добрыми пожеланиями, которые отправят людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, дети прослушали лекцию про здоровый образ жизни от представителя волонтерской группы «Время перемен». Завершилась программа лагеря спектаклем песочной анимации «Волшебник изумрудного города» от театра-студии «Песочница».

Следующие «Каникулы в Сбере» пройдут во время весенних каникул. Попасть на них можно будет по регистрации, ссылку на которую публикуют в социальных сетях Общественного центра Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера.