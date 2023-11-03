7 ноября 1941 года на подступах к столице идут ожесточенные бои. И в такой ситуации в Москве, Воронеже, Куйбышеве проходят военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность народа сражаться с врагом до победы. В память о тех событиях ежегодно 7 ноября в Самаре проходит военный парад. Нынешний год не станет исключением. 7 ноября на площади Куйбышева вновь состоится Парад Памяти.

Организаторы Парада Памяти-2023 выбрали девиз «Герои и подвиги». Победу ковали миллионы советских людей. Каждый вносил свой вклад — кто на фронте, кто в тылу. О таких куйбышевцах-самарцах и рассказывает наша газета в своих публикациях.

Годы лихолетья

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Фомин 1 декабря готовится отметить свое 98-летие. Рассуждая о том, как прожит столь солидный жизненный путь, дает оценку:

— Нормально прожит. И воевало наше поколение геройски, защитило Родину от врага. Я прошел в рядах вооруженных сил от Москвы до Берлина. И работали честно. Я после войны на заводах до самой пенсии трудился. И детей мы с женой вырастили. Сейчас пять внучек и семеро правнуков меня радуют и навещают, не забывают. И веселью, праздникам в нашей жизни было место. Так что жизнь получилась с пользой и по совести.

Николай Яковлевич родом с Алтая. Село было недалеко от Бийска. Началась война. В 17 лет его уже взяли в «учебку». Ускоренный курс — и вскоре будущих бойцов отправили к Москве.

— Оттуда сто километров шли пешком к передовой. И нас командиры уже настраивали: «Утром после артподготовки идем в атаку», — рассказывает ветеран. — Настрой, конечно же, был нужен для необстрелянных деревенских пареньков. В штабе дивизии у нас спрашивали, кто какую воинскую специальность хотел бы освоить. Я вызвался быть связистом. Со мной и с другими ребятами проводили соответствующую подготовку. Так, связистом, шел со своим подразделением, выполнял поставленные задачи. Смоленск, Могилев, Витебск, Дрезден. Получается, прошел с боями от Москвы до Берлина. Все время на волосок от смерти. Две контузии получил. Но пришел в себя — и снова в строй.

Ветеран вспоминает о разных фронтовых эпизодах. Вот один из них. Командир дивизии дал задание установить связь с «потерявшимся» полком. Продвигались короткими перебежками. Но в лощине связистов накрыло минометным огнем. Товарищ погиб. Николай выжил. Наверное, счастливый человек. А может быть, крест спасал, который мать дала, провожая на фронт.

— Фронтовая жизнь тяжелая. Не только из-за обстрелов. Быт был такой, что нынешнему поколению трудно представить, — продолжает рассказ ветеран. — Спали в лесу или в окопах на своих шинельках. Вот и все удобства. Кормились кашей из полевой кухни. Но еды не хватало, голод все время ощущался. Молодые были, вот все и выдержали. Страшно ли на фронте? Страха почему-то не помню. Но постоянно вспоминаю, какой это был тяжелый физический труд. На тебе катушка с проводом. Идешь или ползешь, разматываешь и думаешь, хватит ли провода до позиции, с которой надо наладить связь. Я считаю, советский народ победил благодаря большой дисциплине. Наше правительство настраивало нас только на победу. Безоговорочную. На то, что каждый должен отдать долг Родине. И мы выполняли приказы ради будущей Победы. По-другому было нельзя. Иначе бы нас сломили.

В День Победы Николай Фомин был в Берлине. Салютовали все как один, когда командование сообщило о капитуляции фашистской Германии. Радость была безмерная от того, что закончили обстрелы, что скоро все вернутся домой. Но демобилизовали бойца Фомина только в 1949 году. Рядовому Советской Армии пришлось выполнить еще немало задач на границах страны.

Заводская проходная

Фронтовик Фомин приехал домой, в алтайское село. А отец с фронта не вернулся, погиб под Сталинградом. У матери осталось шестеро детей. Николай — самый старший. Кормилец. Подался в город на заработки.

Услышал, что в Куйбышевской области собираются строить гидроэлектростанцию, и отправился туда по комсомольской путевке. Так и осел с тех пор на волжской земле.

На гидростанции потрудиться не пришлось. Пока ждал начала работ на объекте, поехал в Куйбышев и поступил на 4-й ГПЗ. И на многие годы связал себя с заводскими проходными, о чем ничуть не жалеет.

Уже трудился на подшипниковом, а тут стало известно, что авиационный завод на Безымянке принимает людей. Самолеты — это же интересно. Да еще и с получением жилья есть перспективы. Тогда Николай был уже семейным человеком. Пошел работать на авиационный. А на пенсию уходил из коллектива завода «Металлург», долгие годы был там электромонтером.

Растить патриотов

Много лет фронтовик Фомин вместе с другими участниками войны 9 мая обязательно ездил на площадь Куйбышева смотреть военный парад. Их организовывал совет ветеранов Кировского района, специально выделял автобусы.

— Сейчас на парады не приглашают. Видимо, побаиваются за нас, уже очень возрастных людей, — говорит фронтовик. — Но поздравления и подарки от областной и городской власти присылают ежегодно. Парады мы теперь смотрим на экране. Считаю, и молодежь нынешняя обязательно должна их видеть. А лучше самому пройти маршем по площади, прочувствовать единение и подумать о нас, голодных и холодных пацанах 40-х годов, которые воевали в неимоверно трудных условиях, погибали ради того, чтобы жили страна и будущие поколения. Сейчас это особенно важно — больше говорить о патриотизме, воспитывать ребят в таком духе уже с детства. И дома родителям об этом рассказывать, и в школах уроки проводить.

Для бойца Великой Отечественной это не просто слова. Их весомость подтверждают боевые награды — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».