Любовь к фотографии появилась у Василисы Тумановой еще в детстве. Около трех лет назад девушка начала активно придумывать и снимать фотопроекты, отсылающие к теме постсоветского настоящего, русской деревне, мифологии и открытой нараспашку душе. Помимо фото Василиса вместе с мужем Максимом Бакшевым создает ручные изделия в recycle-мастерской «Вновь». Узнали, с чего начинался творческий путь художницы и как город повлиял на ее становление.

Зима и запах шоколада

Я родилась в Самаре в не самом живописном районе — в Кировском, среди промышленных зон, гаражей, серых пейзажей, типовых панельных и кирпичных домов с малогабаритными квартирами. Здесь провела большую часть жизни. Обитала в основном возле шоколадной фабрики и кинотеатра «Самара» то у мамы, то у бабушки с дедушкой.

Мне больше запомнилась зима в моем районе, так как почти все лето я проводила на даче. Зимой же мы с семьей ходили в кино, гуляли в близлежащих многочисленных парках, катались там на горках и строили разные снежные штуки. Самое трепетное воспоминание из детства — это прогулка в мороз и солнце, когда воздух пропитан шоколадным запахом с фабрики.

Отец очень любил фотографировать. Делал снимки все время, что он проводил с семьей. Я этого почти не помню, так как отец уехал рано на родину. Куда именно, я бы не хотела говорить.

Осталось очень много фотокарточек из детства. Я думаю, это отложилось во мне. Фотографировать начала с тех пор, как у меня появился телефон «Нокиа» с камерой. Училась сама методом проб и ошибок.

«Хрузбушка» как воспоминание

Недавно я решила попрощаться с прошлым и продать квартиру на улице Карла Маркса, в которой провела юность. Это связано с будущим переездом. В помещении очень необычная планировка, вместо ванной и туалета — импровизированная крепость с окном и створчатыми дверями, проемы в восточном стиле, на стенах ручная роспись с мечетями и извивающимся шрифтом. Рисунки наносили нанятые отцом художники. Настоящее мусульманское жилье времен СССР и перестройки. Все это стало частью однодневной выставки «Хрузбушка». В ее основе лежит история ребенка 1990-х, жившего в самой обычной пятиэтажке.

Конечно, ядро экспозиции — это фотографии. Они везде — на полу, на стенах, в ванной, в холодильнике, на окнах. «Хрузбушка» — это то, что переживали почти все дети девяностых, но каждый по-своему. Кто-то играл в компьютерные игры, кто-то не отрывался от телевизора, ожидая любимые сериалы и шоу, мечтал о сладостях, чипсах и другой вредной еде, взрослел и боролся с подростковыми кризисами, комплексами и неуверенностью в себе. На выставке откровенный разговор со зрителями о себе, о своих травмах и воспоминаниях. Я прощаюсь с мусульманской хрущевкой, которая сейчас ищет нового хозяина.

Через призму опыта

Изображение говорит намного ярче любых слов, поэтому профессия фотографа остается до сих пор такой востребованной. Среди всей массы русских авторов можно выделить Елизавету Породину (внештатный фотограф моды в Мюнхене) и Яна Югай (фотограф из Северной Осетии ). Оба имеют уникальный стиль, по-своему работают с цветом. Из классики мне ближе всего Сергей Прокудин-Горский — пионер цветной фотографии, который запечатлел для потомков Россию начала прошлого века. К сожалению, у него нет официальной страницы в инстаграме, но снимки можно легко найти в общем доступе.

Эти авторы уникальны просто потому, что уникальны. Лучше посмотреть их работы, и все всё поймут. Визуальное лучше воспринимать визуально, не всегда стоит переводить уникальность в текст. Суть работ и стиля любого фотохудожника в том, как он видит этот мир через призму своего опыта. Я вижу свой опыт так, а «русская визуальная мифология» — самый близкий эпитет к краткому описанию моего стиля.

По-моему, секрет в том, что эстетику можно найти в абсолютно любом месте. Например, у исторического здания с красивым барельефом, оккупированного европанелями «Пятерочки», или в бандитских районах дальнего зарубежья или ближнего Ульяновска. Наделять эстетикой можно и картонные разноцветные, блочные и стеклянные новостройки-муравейники. У самарских старых двориков тоже есть эстетика и настроение, но внутри них не всегда хорошо.

Интересные кадры можно сделать везде. В Самарской области всегда встречается что-то завораживающее. Главное — выбраться из города, а пейзажи сами найдут тебя. Можно тренировать насмотренность везде: телеграм-каналы, социальные сети, «Яндекс», книги, окружающий мир, науки, искусство, музыка, видео, кино. Все доступно, главное — выбрать то, что нравится.

Люди в кадре

Я часто работаю с моделями. В моем объективе максимально естественные люди, даже муж. Почти все, кого я фотографирую, не имеют опыта моделинга. Он не нужен и часто даже мешает.

Мне легко работать с людьми, которые попадают ко мне на фотосъемку, так как у нас не типичный процесс: мы скорее гуляем, общаемся, обмениваемся опытом и восторгаемся природой, а между этим я запечатлеваю моменты. Ко мне не приходят люди, с которыми тяжело, потому что изначально мы находим друг друга, исходя из общих ценностей.

Свой бренд

В один момент решила, что хочу иметь еще одно свое дело помимо фототворчества. Так возникла идея продвигать в массы recycle. Вместе с мужем мы запустили общий бизнес — бренд «Вновь». Теперь перерабатываем велопокрышки в ремни, а из скейтбордов изготавливаем украшения и предметы интерьера. Это дело всей жизни.

Тема экологии становится с каждым годом все острее. Многие организации стараются переходить на максимально безотходное производство, открываются точки сбора различных материалов и магазины для перепродажи старых вещей. Но мы не искали легких путей, объединили столярный бизнес и экоповестку. И это хорошо получилось. Главное в таком бизнесе — создавать что-то уникальное, но при этом полезное.Экологическая обстановка — первое, что влияет на существование человеческой жизни. Будет плохая экология — будет плохой человеческая жизнь либо ее не будет вообще. А я люблю людей, и хотела бы, чтобы мы не вымирали. В будущем планирую донести свои ценности всему миру через творчество и новые экологические технологии.

Фотографии из личного архива героини публикации.

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