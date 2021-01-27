С чистого листа: начинаем год с новых знаний и скиллов

Beauty-сфера

Научиться делать всех вокруг прекраснее можно в «Академии Ginger». Опытные педагоги расскажут и покажут, как стричь и красить волосы, а также работать с клиентом. За сертификатом визажиста можно заглянуть в школу к визажисту Бьюти Тяке. Есть индивидуальные и групповые курсы, а недавно у обучения появился онлайн формат. Обучиться массажу, косметологии, визажу или маникюру можно в академии «Мастерская красоты». По итогам обучения академия выдаёт не только диплом, но и международный сертификат.