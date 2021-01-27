С чистого листа: начинаем год с новых знаний и скиллов

Научиться делать всех вокруг прекраснее можно в «Академии Ginger». Опытные педагоги расскажут и покажут, как стричь и красить волосы, а также работать с клиентом. За сертификатом визажиста можно заглянуть в школу к визажисту Бьюти Тяке. Есть индивидуальные и групповые курсы, а недавно у обучения появился онлайн формат. Обучиться массажу, косметологии, визажу или маникюру можно в академии «Мастерская красоты». По итогам обучения академия выдаёт не только диплом, но и международный сертификат.
Учиться рисовать никогда не поздно. В школе “Винсент”, например, набирают группы как для детей, так и для взрослых. Занятия можно выбирать исходя из своего расписания, а в студии есть все необходимое для классической живописи. Научиться скетчингу, графике, абстрактной живописи можно в школе «Красный конь». На курсах предлагают поэтапное знакомство с разными техниками рисования.
Стать поваром третьего разряда можно в академии делового образования. За 80 академических часов можно научится готовить первые и вторые блюда, кондитерские изделия, соусы и многое другое. Если хочется научится готовить несколько блюда, а не получать разряд повара, то можно пойти на мастер-класс в универсальную студию «Аквариум». Ребята проводят мастер классы по разным странам (Грузия, Италия, паназиатские страны) и учат готовить несколько традиционных блюд.
Курсы кройки и шитья можно рассмотреть в академии «Бурда». Можно выбрать нужное изделие – юбку, брюки, платье, и сшить его за несколько занятий. Получить базовую теорию для самостоятельной работы над одеждой можно в школе шитья «С шиком». Можно выбрать курс, если вы уже работали с выкройками, например работу с трикотажем, эко-кожей или пошив нижнего белья.
Курсы испанского, французского, немецкого, китайского, английского или итальянского можно пройти в языковой школе «Я-полиглот». Можно выбрать разные уровни языка или онлайн формат обучения. Если вас интересует и корейский язык, можно обратиться в лингвистическую школу «Speaking Planet». Заниматься можно как в группе, так и индивидуально.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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