Елена Лапушкина о последствиях снегопада: работать будем всю ночь и до завтрашнего утра

В воскресенье, 10 января, в мэрии прошло заседание городского штаба, где обсуждались последствия сильного снегопада и их ликвидация. Его итоги подвела глава города Елена Лапушкина.

— По поручению губернатора сегодня провела городской штаб по борьбе со снегопадом. Все городские службы благоустройства работают в усиленном режиме. Утром объехала город, замечаний по уборке снега на уличной-дорожной сети и во дворах пока достаточно много. В связи с тем, что уже в ночь на понедельник ожидается минусовая температура и завтра утром начинается рабочая неделя, поставила задачу продолжать расчистку снега в круглосуточном режиме. Приоритет — медицинские и образовательные учреждения, социальные службы. Главы внутригородских районов лично контролируют расчистку внутриквартальных дорог, дворовых территорий силами УК, ТСЖ, ЖСК. Привлекаем технику крупных предприятий. Работать будем всю ночь и до завтрашнего утра, — написала Елена Лапушкина в своем инстаграме.