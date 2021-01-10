Коммунальные службы продолжают чистить город от снега

Погодные условия остаются сложными, самарские службы благоустройства и коммунальщики мобилизованы по всем направлениям. Только за одну ночь на 10 января 2021 года в Самаре выпало 18 мм осадков, что составило 65% от нормы за месяц, а общая высота снежного покрова достигла 53 см.

По прогнозам Приволжского УГМС днем 10 января умеренные снежные осадки продолжатся до вечера. Сегодня в работах по уборке городских территорий в дневную смену задействовали 391 уборщика и 263 единицы техники. В том числе на очистку улично-дорожной сети (автодорог местного значения и прилегающих территорий) брошены 219 единиц уборочной техники и 236 сотрудников для расчистки вручную. В парках города трудятся 51 рабочий и 4 спецмашины. Уборка в скверах организована силами 84 человек и 34 машин. Набережную расчищают 20 рабочих и 6 единиц уборочной техники.

За минувшие сутки от снега город освобождали 581 единица техники и 265 уборщиков территорий. Параллельно вносили противогололедные материалы: согласно нормативам израсходовали 213,2 тонны «Бионорда» и 208,8 тонны песчано-соляной смеси. Однако основной упор был сделан на расчистку пешеходных и автомобильных дорог на всю ширину, формирование снежных валов для погрузки и вывоза на полигоны. За две смены площадки утилизации пополнили 10 111,8 тонны снега — объемы вывоза остаются стабильно высокими.

В целом за сезон полигоны заполнены снегом в количестве 221 455,4 тонны. Напомним, в Самаре снег доставляют на 5 муниципальных площадок, также имеются 3 частные. Повышенное внимание уделяется очистке периметров пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и подходов к ним, спусков и подъемов автодорог, внутриквартальных и дворовых проездов.

Кроме того, акцент делается на обеспечении подходов к детским садам и школам, поскольку завтра каникулы заканчиваются, и работа этих учреждений возобновится в полном объеме. Вместе с тем усиленно чистят дороги возле станций Скорой помощи, клиник и госпиталей для больных коронавирусом, учреждений, где ведется заправка кислородного оборудования.

Дворникам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК поручено вести непрерывные работы по расчистке в течение всего дня. Ведется контроль за состоянием кровель, особенно скатных, выходящих на тротуары. Там, где это необходимо, размещены предупреждающие объявления и сигнальные ленты.