Губернатор поручил главам городов взять уборку снега под особый контроль

В воскресенье, 10 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с главами муниципалитетов, руководством областного минтранса и ГУ МЧС. В центре внимания — расчистка улиц, дворов и транспортных магистралей от снега.

За минувшие сутки в центральных районах Самарской области выпало от 55% до 77% месячной нормы осадков. Глава региона поручил муниципальным властям, в чьей компетенции находится уборка улиц, а также руководству министерства транспорта, которое курирует трассы регионального значения, предпринять все усилия, чтобы максимально расчистить дороги, тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям. Не менее важно обеспечить уборку дворов от снега и надели, подъезды спецтехники к мусорным контейнерам и своевременный вывоз мусора. Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны контролировать работу УК, ТСЖ, ЖСК и прочих обслуживающих организаций в этом вопросе.

Особое внимание — расчистке крыш: на улице сохраняется теплая погода, возможен сход снега. Дмитрий Азаров поручил главам городов взять эту работу под личную ответственность, обеспечить контроль за обслуживающими организациями, а также провести заседания муниципальных штабов, чтобы выработать четкий план действий по ликвидации последствий снегопада. Глава региона отметил — при необходимости муниципалитеты могут обратиться за содействием к руководству крупных предприятий, чья спецтехника поможет в уборке снега.