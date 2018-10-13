Как заполучить губернатора в наставники и «заработать» миллион рублей

В среду, 10 октября, в Москве стартовал конкурс управленцев «Лидеры России». Это один из проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Ее учредили указом президента Владимира Путина. Победителей конкурса, помимо денежного приза, ждет один год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В этом году в команду наставников вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2017 году в финал конкурса вышли шесть представителей нашего региона. Это были: советник губернатора Александр Кобенко, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, а также представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

На пресс-конференции по случаю старта регистрации первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко призвал обязательно участвовать в конкурсе.

— Наш президент не раз говорил: он убежден, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется социальными лифтами. Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется «Лидеры России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, участвуйте в конкурсе, это откроет огромные возможности. То, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает.

Кириенко подробно рассказал о нововведениях конкурса. Теперь в нем могут участвовать управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам живущим за пределами России, проявить свои таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры: заинтересованность в участниках проекта проявили 20 крупнейших корпораций. Они готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки. Конкурсантам также обещают доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересные кадровые предложения.

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли руководители не старше 50 лет, то теперь планку повысили до 55. В очных этапах конкурса 2018-2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комиссаров остановился на ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России».

— Этап регистрации продлится всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Еще три дополнительных дня даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдут дистанционный этап, очные полуфиналы и финал, — рассказал Комиссаров. — Каждый участник, прошедший в финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В прошлом году из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

В команде наставников конкурса — 91 человек. Среди них руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, министр экономического развития Максим Орешкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.