Полиции рекомендовали проверить рынки в Винтае и Прибрежном, где находили контрафактные автозапчасти

В пятницу, 12 октября, прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

Чаще всего нелегально изготавливают и распространяют контрафактные автозапчасти и используют товарный знак АвтоВАЗа. В основном подделывают детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы для автомобилей LADA.

За последние два года специалисты АвтоВАЗа совместно с полицией обнаружили нелегальное производство и склад поддельных упаковок. Также установили семь компаний и индивидуальных предпринимателей, которые распространяли поддельные автокомпоненты. Мошенников оштрафовали на 60,7 тысячи рублей, изъяли поддельные детали почти на 12 млн рублей.

Также эксперты АвтоВАЗа с Самарской таможней выявили крупную партию китайских контрафактных запчастей. Их доставляли из Казахстана в Россию. По предварительной оценке, сумма ущерба составила более 8 млн рублей.

В связи с этим надзорные органы и муниципальные власти усилят контроль за местами торговли, где уже не раз реализовывался контрафакт. А полиция должна разработать меры пресечения деятельности мошенников, в частности в поселках Винтай и Прибрежный.