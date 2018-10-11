Начальник самарского ЦСКА об истории главного городского бассейна и дружбе с натовцами

В августе на площадках спортивного комплекса ЦСКА прошел чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. Начальник самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов рассказал об истории комплекса и о том, как проходил престижный турнир.

— Это был 50-й чемпионат. Плавательный комплекс ЦСКА также недавно отметил полувековой юбилей…

— 50-летие плавательного комплекса мы отмечали в декабре прошлого года. Бассейн ЦСКА введен в эксплуатацию в 1967 году. Первоначально построили закрытую ванну, длина каждой дорожки которой составляла пятьдесят метров — размер под олимпийский стандарт. Открытый бассейн и пристроенная часть были запущены только в 1984-м.

— Как возникло решение превратить бассейн в целый спортивный комплекс?

— Это интересная история. В 1967 году внешний облик здания был не такой как сейчас — слишком прямолинейный. Казарменный стиль не очень нравился тогдашнему первому секретарю Куйбышевского обкома партии Евгению Муравьеву. В начале 80-х в городе с визитом побывал министр обороны СССР Дмитрий Устинов, и Муравьев высказал ему, что это здание портит облик прекрасной куйбышевской набережной. Видимо, эти слова возымели действие, так как по прибытии в Москву министр распорядился придать бассейну более современный вид, а заодно разместить рядом открытую чашу. Благодаря этому сегодня Самара располагает замечательным плавательным комплексом.

— Прежде турниры такого уровня на вашей базе не проходили?

— Турнир проходит по правилам Международной федерации плавания FINA. Самарский плавательный комплекс имеет две спортивные чаши, соответствующие олимпийским стандартам. Большое спасибо Министерству обороны РФ, руководству ЦСКА, которые предложили нашу площадку для проведения турнира Международного совета военного спорта (CISM). Необходимо было открыть для мировой спортивной общественности регионы России. Ведь в мире принято считать, что международные соревнования у нас можно проводить только в Москве и Санкт-Петербурге, где находятся основные арены. Теперь, побывав в Поволжье, иностранцы знают, что и в регионах инфраструктура на достойном уровне. Для нас почетно и радостно чувствовать себя причастными к тому, что на спортивной карте мира все четче видна Самара.

— В России уже проводили мировые соревнования по плаванию среди военнослужащих?

— Наша страна принимала такие соревнования единственный раз — в 90-х годах прошлого века. В 2017-м турнир проходил в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, в нем участвовало 11 сборных. В Самару приехало 13 команд, шесть из них — из стран НАТО. Это около 200 спортсменов, действующих военнослужащих. Команды из Бразилии, Германии, Китая, Польши, Франции, России очень высокого уровня, в их составе — члены национальных сборных, чемпионы мира и Олимпийских игр. Многие, кстати, приехали к нам с гражданского первенства Европы по плаванию.

— Как показала себя российская команда?

— Перед началом соревнований у национальной сборной были планы попасть в тройку победителей, но в итоге мы стали первыми в общекомандном зачете. Думаю, нашим ребятам помогли родная вода и земля, позитивный настрой и спортивная форма — ведь половина ребят приехали с чемпионата Европы, где показали хорошие результаты. Это тем более ценно, учитывая, какие сильные соперники у них были. Бразильцы — победители прошлогоднего чемпионата, китайцы тоже очень старались, ведь они в 2019 году принимают Всемирные летние игры военнослужащих.

— В составе нашей команды были самарские спортсмены?

— Среди женщин — тольяттинка Анастасия Гуженкова. Среди мужчин на турнире самарских не было, но наши ребята есть в составе ЦСКА, сборной страны. Среди них, например, многократный призер гражданских чемпионатов мира и Европы пловец Семен Макович.

— Иностранные участники остались довольны приемом?

— Мы находились в тесном контакте со всеми участниками, и хочу сказать, что большинству из них наш город очень понравился. Многие приехали в Россию впервые и сразу оказались на самарской земле. Мы постарались сделать так, чтобы все для участников было в шаговой доступности — и плавательный комплекс, и место размещения — им стала гостиница «Волга». Здесь же, на склоне площади Славы, проходило открытие и закрытие турнира. Но это не значит, что наши гости не бывали нигде, кроме центра. Они участвовали в экскурсиях, посещали музеи, совершили речную прогулку по Волге. В организации культурной программы помогли областные и городские власти, за что мы им очень благодарны. Нам предоставили площадки для проведения концертов и торжественных мероприятий. На открытии

и закрытии соревнований присутствовали глава города Елена Лапушкина, представители областной администрации. Перед гостями выступили лучшие творческие коллективы губернии. В том числе Волжский народный хор. Когда со сцены прозвучала их «Калинка», иностранцы готовы были пуститься в пляс.

— Среди участников были и команды стран НАТО. Разные политические взгляды как-то отразились на проведении турнира?

— Основной лозунг соревнований военнослужащих — дружба через спорт. Среди участников есть те, кто побывал в горячих точках, видел смерть, для них мирный спортивный досуг имеет особое значение. Не было случая, чтобы представители той или иной страны отказывались от поездки из-за негативного отношения к принимающему государству. На нашем домашнем чемпионате спортсмены также замечательно общались. Весьма показательно одно из традиционных мероприятий турнира — возложение цветов к монументу героев. В Самаре его проведение совпало с Днем российского флага. Представители иностранных государств, одетые в военную форму, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы и сказали очень теплые слова, отдавая дань уважения нашим традициям.

— После успешно проведенного чемпионата какие планы на будущее?

— Сегодня идут обсуждения соревнований по различным направлениям. Чемпионату в Самаре СISM поставил самую высокую оценку — «превосходно», нам вручили знак «С признательностью от СISM». Поэтому мы надеемся, что теперь Самару снова включат в график российских и международных спортивных состязаний.