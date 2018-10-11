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Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова в Самару и сделал с ним селфи

11.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 0 184
khabib.com

Чемпион UFC, скорее всего, посетит наш город в этом году.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 10 октября, посетил Ульяновск. Он принял участие в форуме «Россия — спортивная держава».

Здесь глава региона встретил Хабиба Нурмагомедова, который недавно защитил звание чемпиона UFC в бою против Конора Макгрегора.

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба посетить Самару и Тольятти и сделал с ним селфи. Фотография появилась в социальных сетях. Спортсмен сказал, что приедет.

Скорее всего, Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару с чемпионским поясом в декабре этого года. На турнире «Битва на Волге», который состоится в нашем городе 14 декабря, будет выступать его брат — Умар.

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