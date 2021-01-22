Сборная России по спортивной гимнастике пополнилась самарскими спортсменами и тренерами

Два тренера и два спортсмена Самарской области вошли в состав сборной команды России по спортивной гимнастике на 2021 год, сообщает sova.info.

Всего национальная команда насчитывает 52 тренера и специалиста, работающих со сборной России, и 78 спортсменов основного и резервного составов.

Екатерина Привалова, заслуженный мастер спорта, призер чемпионата мира в команде, стала членом команды тренеров и специалистов, которые работают с женской и юниорской сборными России. Также в состав тренерской бригады вошла ее коллега по сборной страны — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Елена Замолодчикова.

В состав юниорской команды были приняты представители тольяттинской школы спортивной гимнастики и СШОР № 10 «Олимп». 18-летний победитель и призер первенств России, победитель всероссийских соревнований и кандидат в мастера спорта Руслан Макаров включен в основной состав команды. А 14-летний призер первенства России Александр Жигалов вошел в резервный состав юниорской сборной.

Сейчас юные спортсмены тренируются в учебно-тренировочном сборе юниорской команды страны, который проходит на базе «Озеро Круглое». За подготовку юниоров во всех дисциплинах спортивной гимнастики отвечает Владимир Кириллов, основатель школы спортивной гимнастики в Сызрани и заслуженный тренер РФ.

Екатерина Привалова как президент федерации спортивной гимнастики Самарской области поздравила с включением в состав национальной команды тренерский состав областной федерации и старшего тренера сборной региона Олега Ярыгина, который является также личным тренером Руслана Макарова.

Фото: СШОР № 10 «Олимп»