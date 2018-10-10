Политика

В Самарской губернской думе рассматривают предложение об обязательной регистрации охотничьих собак

10.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 70

Этот вопрос обсуждали во вторник, 9 октября на заседании общественной комиссии по вопросам охоты, рыболовства при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.

Проблема состоит в том, что в сельских населенных пунктах нашего региона владельцы не спешат регистрировать собак и не проводят необходимую вакцинацию животных, что может привести к вспышкам серьезных заболеваний, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Заместитель председателя Совета МСОО «Военно-охотничье общество ПриВО» Валерий Масюков рассказал об опыте, который используется в Белоруссии. Регистрацию охотничьих собак   в республике ведет государственная организация. И в соответствии с законодательством Белоруссии любая охотничья собака должна быть зарегистрирована, а владелец должен получить соответствующий документ. Охота с собакой, на которую нет свидетельства –запрещена.

Председатель общественной комиссии по вопросам охоты, рыболовства при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин отметил, что в этом вопросе должно быть государственное регулирование.

— Вопрос в том, что необходимо учесть все аспекты. Я предлагаю еще раз предметно рассмотреть и понять – нужен нам областной закон, или же пора выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень, — сказал он.

 

 

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