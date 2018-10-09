7% детей в Самарской области страдают близорукостью

11 октября — Всемирный день зрения. В пресс-центре «Самарской газеты» прошла пресс-конференция. Специалисты рассказали, какие болезни глаз чаще всего диагностируют у самарских детей, на какие симптомы родителям следует обращать внимание и как убедить ребенка носить очки, если в этом возникла необходимость.

На первый взгляд

Большинство информации об окружающем мире человек получает через глаза, так что говорить о важности хорошего зрения, пожалуй, не имеет смысла. За последние 10 лет количество людей, имеющих проблемы с органом зрения, увеличилось примерно в полтора раза. У детей наиболее распространенными заболеваниями являются аномалии рефракции глаза. Ведущее место в этой группе патологий принадлежит близорукости. На втором месте — воспалительные заболевания глаз, на третьем — косоглазие.

— Наша цивилизация предъявляет завышенные требования к зрению детей и взрослых, и наши глаза далеко не всегда могут с ними справиться, — рассказывает главный внештатный специалист по детской офтальмологии министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского университета Ольга Жукова. — В последние несколько лет заболеваемость близорукостью в Самарской области стабилизировалась: ею страдают около 700 детей из 10 тысяч. До этого в течение двухтрех лет наблюдался рост заболеваемости близорукостью, еще 10 лет назад этот показатель составлял 450 — 500 человек.

По мнению офтальмологов, такой рост объясняется большим количеством действий и технических средств, провоцирующих избыточную нагрузку на орган зрения. Если раньше это было чтение, письмо и телевизор, то теперь к списку добавились смартфоны, планшеты и компьютеры.

— Распространенность близорукости приняла характер эпидемии, — говорит Жукова. — С ранних лет у детей в руках мобильники, планшеты и прочие гаджеты. Современный ребенок умеет обращаться с компьютером еще до того, как научится говорить. Это привело к тому, что так называемая школьная близорукость начинает развиваться у детей уже с четырех-пяти лет.

Не успеете моргнуть

— Может показаться, что близорукость не так уж и страшна: если ребенок плохо видит, можно выписать ему очки, и проблема решена, — рассказывает офтальмолог. — Но беда в том, что близорукость прогрессирует. И если она достигнет высоких цифр, то может привести даже к необратимой потере зрения. Поэтому мы и стремимся всеми способами если не остановить прогрессирование близорукости, то хотя бы сдержать его темпы.

По словам Жуковой, заболевание развивается по своим законам: начинается, прогрессирует и останавливается по достижении ребенком периода полового созревания. Важно, до каких цифр она вырастет за это время. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от того, насколько пристальное внимание родители будут уделять этому вопросу. Если проводить лечебные профилактические мероприятия, есть вероятность, что близорукость останется в низкой или средней степени.

Специалисты рекомендуют родителям следить за режимом зрительной нагрузки ребенка. Чтобы он делал перерывы между занятиями, успевал погулять, в его режиме дня присутствовала физическая активность, хватало времени для сна. Ученику начальной школы необходим пяти-семиминутный перерыв после каждых 20 минут занятий. Ну и конечно, свободное время ребенка должно быть занято не гаджетами. До шести лет их не должно быть у малыша вовсе. Дети в возрасте до 10 лет могут пользоваться смартфоном или компьютером не более четверти часа в день.

Большое значение для сохранения зрения имеют также правильное освещение и мебель, соответствующая росту ребенка. Помимо дневного и верхнего света у малыша должна быть настольная лампа, которая устанавливается слева, если ребенок пишет правой рукой, и наоборот, если он левша. Правильная мебель спасет не только зрение, но и опорно-двигательный аппарат. Ноги должны упираться в пол, нижний край стола — быть на уровне нижнего края грудины.

— В идеале следует приобрести для ребенка парту — это лучший вариант детской мебели, который был придуман еще в XIX веке гигиенистом Федором Эрисманом. С той поры ничего более правильного изобретено не было. Сейчас в мебельных магазинах можно купить парты, у которых регулируются наклон столешницы и высота подъема ножек, — говорит Жукова.

Зрить в корень

— Первый тревожный знак для родителей, когда ребенок лет двух держит в руках планшет, — рассказывает Жукова. — Ребенка нужно развивать другими средствами. Не стоит начинать его учить читать сразу по книжкам. Используйте для этого кубики, карточки с крупными буквами, магнитную азбуку.

Когда ребенок подрос и пошел в школу, необходимо следить, чтобы он не слишком низко наклонялся над тетрадями и книгами. Причем сам по себе этот факт еще не является сигналом портящегося зрения — низко наклонять голову над рабочей поверхностью свойственно маленьким детям. И как раз это нередко способствует началу школьной близорукости.

— Первый и главный признак, что с глазами не все в порядке: ребенок начал щуриться, глядя вдаль, или пальцем оттягивать наружный уголок глаза, — говорит офтальмолог. — При совершении этого действия зрачок несколько сужается и начинает играть диафрагмирующую роль, повышая четкость изображения. Если ребенок так делает — значит, процесс пошел, близорукость начала развиваться.

Жукова подчеркнула, что очки ребенку должен выписывать врач-офтальмолог, а не оптометрист в салоне оптики.

— В случае с детьми все очень индивидуально, — сказала она. — Во внимание принимается все: острота зрения, возможная коррекция, аккомодационные запасы. В зависимости от этого выписывают очки разной степени коррекции. Это уже медицинский вопрос.

Очки на пользу

— Если ребенок не хочет дома или в школе носить очки, необходимо выяснить причину этого, — говорит детский и семейный психолог Анна Едавкина. — Причиной отказа носить очки в школе обычно является стеснение, опасение критики со стороны одноклассников. В этом случае можно попросить учителя побеседовать с ними о том, что ничего плохого в очках нет. Можно также предложить пригласить на эту беседу врача-офтальмолога. Родители нередко покупают детям дорогие очки, а затем говорят, что их надо беречь. Мол, если с ними чтото случится, малышу не поздоровится. Из страха повредить и быть наказанными дети зачастую отказываются носить очки. Поэтому родителям надо задуматься, стоит ли покупать дорогие очки, а потом запугивать детей.