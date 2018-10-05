Политика

Дмитрий Азаров утвердил новый почетный знак «За заслуги в наставничестве»

05.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 66

К нему будет прилагаться премия в 35 тысяч рублей. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства области.

Почетный знак будут присваивать наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников профессиональных сфер. Приставленный к награждению должен безупречно работать на предприятии или в организации не менее 10 лет и помогать молодым специалистам овладевать профессиональными навыками.

Кроме почетного знака вручат также премию в 35 тысяч рублей.

Сам почетный знак выполнен из металла золотистого цвета в форме семиконечной звезды. В ее центре — медальон, покрытый эмалью синего цвета. По окружности на белом фоне подпись: «За заслуги в наставничестве». Медальон окаймлен золотистым венком из дубовых листьев.

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