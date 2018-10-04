«Лужники» — как пример для «Самара Арены»

Уже не первый месяц региональные власти с участием экспертов и бизнесменов обсуждают, как грамотно использовать наследие Чемпионата мира по футболу.

В первую очередь, конечно, стадион «Самара Арена» и прилегающую территорию. Концепцию и бизнес-план обещают представить к середине ноября. Поэтому интересно посмотреть, что делают со стадионами в других городах-организаторах прошедшего Чемпионата мира. О том, как работает Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники», как ее планируют развивать, удалось узнать во время тура, который организовал департамент спорта и туризма Москвы.

Как сразу пояснил руководитель экскурсионного центра «Лужников» Артем Леонов, арена больше задействована не как спортивный, а как развлекательный, туристический объект. Она уже давно не является домашним полем ни для одного из столичных клубов, принимает только игры сборных команд. Впрочем, причитать «шеф, все пропало» не приходится, «Лужники» вполне себе живы и нацелены на развитие.

Стадион, введенный в эксплуатацию в 1956 году, пережил четыре реконструкции. От первоначального объекта сейчас остался только исторический фасад. Вся «начинка» свежая. Стадион значительно изменился к ЧМ-2018. Убрали беговые дорожки, то есть арена стала исключительно футбольной. Установили новые антивандальные сиденья, причем хитрой расцветки. Чередование бежевого, бордового, коричневого оттенков создает иллюзию, что трибуны всегда заполнены, это хорошо для телевизионной картинки. Заменили и электронику. Например, мощность звуковой аппаратуры составляет 1 мегаватт. По словам Леонова, стандартно задействуют около 10% мощности. «Запас» может пригодиться, например, в чрезвычайной ситуации: сирену «Лужников» услышит весь югозапад Москвы.

После последней реконструкции появились 103 скайбокса — кабинета с панорамным видом на поле. Их сдают в аренду, пользоваться можно в режиме 24/7. Зарабатывать на «неспорте» позволяет и ресторан, который востребован для корпоративов и семейных торжеств.

В «Лужниках» грамотно выстроили работу с туристами. Сразу после ЧМ-2018 стадион ежедневно принимал три экскурсии по 30 человек. Сейчас поток, конечно, несколько снизился. Но по две экскурсии в день проводят стабильно. Действует сезонная система скидок на билеты. То, чего не хватает именно туристам, — магазин с сувенирами и музей, как, скажем, на стадионе «Спартак». Но все это дело наживное, «Лужники» ведь только начали в очередной раз новую жизнь.

Экскурсия построена практически целиком на рассказе о подготовке и проведении ЧМ2018. Туристов водят на поле (газон, конечно, топтать не разрешают), в подтрибунные помещения. В счастливой раздевалке команды Б, «постояльцы» которой пока выигрывали чаще, показывают места, которые занимали Криштиану Роналду и Лионель Месси. А в правительственной ложе — кресло в первом ряду, где сидел Владимир Путин. Это здесь Президент России активно жестикулировал, общаясь с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом во время матча открытия.

В планах — организовать экскурсии на крышу «Лужников» и джампинг, прыжки на тарзанке. Не внутрь стадиона, а с шестого этажа фасада. Для детей начнут устраивать квесты. Предполагается, что юные болельщики будут обследовать арену в поисках копии кубка мира.

В следующем году «Лужники» пополнят свою «музыкальную коллекцию»: состоится выступление группы Metallica. В послужном списке стадиона также значатся последний концерт «Кино», российские дебюты Майкла Джексона и The Rolling Stones, недавно были Imagine Dragons.