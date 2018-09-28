От зеленой могилы до козы Чиркова. История самарского герба

Выяснили, как появился герб Самары и в чем его отличие от герба Самарской области.



Зеленая могила и золотой знак серы

История самарского герба начинается в XVIII веке. При Петре I в 1722 году была организована Герольдмейстерская контора, в задачу которой входило в том числе создание гербов для российского дворянства и городов Российской империи.

Для составления гербов был приглашен итальянский граф Франциск Санти. Он разослал по городам Российской империи анкеты, отвечая на которые местные власти должны были указать достопримечательности населенных пунктов. Самара тоже прислала свой ответ.

Изначально на гербе предполагалось изобразить зеленый могильный холм и золотой знак серы, так как в окрестностях Самары были месторождения серы. Но в конце концов победила коза, которая также была упомянута в анкете.

Острая необходимость в гербах возникла еще и потому, что русская армия в петровские времена дислоцировалась в городах Российской империи, соответственно предполагалось, что тот или иной полк будет носить название «своего» города. Соответственно, нужны были и знамена с изображением городских гербов.

Самарскую козу для нашего герба нарисовал артиллерийский сержант Александр Чирков. Этот рисунок появился на рубеже 1729-1730 годов, когда был составлен так называемый «Знаменный гербовник», где были изображены рисунки гербов для их дальнейшего размещения на полковых знаменах.

В 1780 году Самара становится уездным городом Симбирского наместничества. 22 декабря этого же года Екатерина II утвердила доклад Сената о гербах городов Симбирского наместничества. К докладу прилагались описания гербов. Четвёртым был самарский: «Город Самара имеет старый герб: дикая коза белая, стоящая на траве в голубом поле». Уездный герб поместили на щит французской формы. Это был классический щит, на котором в России изображали геральдические фигуры.

Крест и золотой рог изобилия

В 1851 году Самара стала губернским городом и министр внутренних дел Российской империи Лев Перовский предложил свой вариант нового самарского герба: вилообразный крест, символизирующий слияние рек Самары и Волги, на берегу которых стоит наш город. Слева и справа должны были находиться снопы пшеницы, показывающие главные богатства Самарского края. В верхней части креста планировалось разместить рог изобилия, из которого сыпались золотые монеты. Однако Николай I предписал оставить прежний вариант герба, но наверху уже была добавлена императорская корона, означавшая, что герб принадлежит губернскому городу.

Паниковский и пшеница

В советские времена, до 1986 года, вопрос о гербе Самары практически не поднимался. Однако накануне 400-летия Самары был придуман новый дизайн герба города. На красном фоне изобразили монумент, который находится на площади Славы. Рядом с ним размещались шестеренка, колос пшеницы, флаг РСФСР и маленький старый герб Самары.

Новое время

В 1992 году по инициативе городских властей было решено восстановить старый герб образца 1851 года, но без императорской короны. Ее вернули только в 1998 году, и с этого времени герб Самары выглядит следующим образом: «герб города Самары представляет собой простой щит французской формы, в центре которого изображена в лазуревом поле стоящая на зеленой траве дикая белая коза. Щит герба увенчан золотой императорской короной».

Герб Самарской губернии был утвержден Александром II в июле 1878 года. Он отличается от герба Самары тем, что вместо козы был изображен козел без травы под копытами. Герб обрамлял венок из дубовых листьев с вплетенной туда голубой Андреевской лентой. На ней носился крест высшего российского ордена — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Само по себе необычно, что мы имеем два герба, которые заметно отличаются друг от друга. Это редкий случай и он добавляет особый колорит в самарскую геральдику.

Гербы Самары и области нельзя использовать в своих личных целях без разрешения, поскольку они являются государственными символами. В обязательном порядке герб Самары должен быть изображен: Гербы Самары и области нельзя использовать в своих личных целях без разрешения, поскольку они являются государственными символами. В обязательном порядке герб Самары должен быть изображен: — на фасадах административных зданий; — на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления; — объектах социальной, культурной сферы, сферы образования, науки и спорта; — продукции, изготавливаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заказу органов местного самоуправления. Кроме того, герб Самары может также использоваться в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении официальных городских праздников, официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Самары.

Помогал в подготовке материала главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, краевед Александр Завальный.