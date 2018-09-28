БизнесОбразование

В Самаре стартует бесплатный образовательный курс для предпринимателей

Можно не только научиться вести бизнес, но и познакомиться с инвесторами

28.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 201

Для участия нужно подать заявку до 30 сентября.

Образовательная федеральная программа «Ты — предприниматель» начинается уже в октябре. Она состоит из образовательного курса на два месяца, консультаций от опытных предпринимателей, мастер-классов региональных и федеральных спикеров, а также полезных знакомств и нетворкинга.

Студенты программы узнают, где взять деньги на развитие проекта, кто аудитория их проекта, и как сделать свой бизнес популярным. Также их познакомят с потенциальными партнерами, заказчиками и инвесторами.

Условия участия:

  • Возраст от 18 до 30 лет;
  • Идея проекта или готовый бизнес.

Обучение бесплатно. Зарегистрироваться можно здесь.

Программа «Ты — предприниматель» существует с 2015 года и представлена в четырех городах: Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани. За четыре года более 4000 человек успешно прошли обучение, открыли собственное дело и продолжают развивать свой бизнес.
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