В Самаре стартует бесплатный образовательный курс для предпринимателей

Для участия нужно подать заявку до 30 сентября.

Образовательная федеральная программа «Ты — предприниматель» начинается уже в октябре. Она состоит из образовательного курса на два месяца, консультаций от опытных предпринимателей, мастер-классов региональных и федеральных спикеров, а также полезных знакомств и нетворкинга.

Студенты программы узнают, где взять деньги на развитие проекта, кто аудитория их проекта, и как сделать свой бизнес популярным. Также их познакомят с потенциальными партнерами, заказчиками и инвесторами.

Условия участия:

Возраст от 18 до 30 лет;

Идея проекта или готовый бизнес.

Обучение бесплатно. Зарегистрироваться можно здесь.