Политика

Дмитрий Азаров предложил мэру Новокуйбышевска сменить место работы

28.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 199

Сергей Марков может стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. 

Сменить место работу ему предложил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщили представители департамента информационной политики главы региона. Кроме того, принято решение о том, что руководителем министерства экономического развития станет тольяттинец Дмитрий Богданов. Ранее он занимал пост зампреда правительства Ульяновской области.

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