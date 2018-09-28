Дмитрий Азаров предложил мэру Новокуйбышевска сменить место работы

Сергей Марков может стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.



Сменить место работу ему предложил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщили представители департамента информационной политики главы региона. Кроме того, принято решение о том, что руководителем министерства экономического развития станет тольяттинец Дмитрий Богданов. Ранее он занимал пост зампреда правительства Ульяновской области.