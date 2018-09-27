Глава администрации Самарского района о реконструкции сквера Высоцкого и объектах культурного наследия

В пресс-центре «Самарской газеты» прошла «прямая линия». В ней принял участие глава администрации Самарского района Роман Радюков.

Читатели, звонившие в редакцию, поднимали темы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, спрашивали о восстановлении объектов культурного наследия и многом другом.

Лотки у Троицкого рынка

Ксения Дмитриева интересовалась, почему из сквера имени Высоцкого убрали заглубленный контейнер для мусора. Радюков отметил, что он выгорел и был непригоден для дальнейшей эксплуатации. Сейчас там находятся три евроконтейнера для отходов, скоро добавят еще один.

— В этом году мы обновим две контейнерные площадки, которые размещаются на улице Максима Горького, 25 и Фрунзе, 102: заменим контейнеры и оборудуем ограждения, — сказал он в продолжение темы. — На этот год небольшие планы, потому что выполнено много работ по благоустройству к Чемпионату мира по футболу. В 2019 году предполагаются более серьезные изменения. Кроме того, есть мысли по установке заглубленных контейнеров по ряду адресов, также в перспективе — погружных, которые при помощи пульта поднимаются, выгружаются и опускаются обратно. Хочется реализовать это именно в нашем районе. Решение зависит от бюджетного финансирования, от того, не проходят ли на площадке подземные инженерные коммуникации.

Глава районной администрации добавил, что жители часто просят перенести контейнерные площадки. Но в большинстве случаев жильцы домов, к которым предлагают поставить баки, по понятным причинам отказываются. Если площадки все-таки переносят, то, как правило, на прежних местах образуются свалки: жители по привычке оставляют отходы там. Поэтому на территории существующую дислокацию площадок для складирования мусора стараются сохранять.

Евгений Шишов обратил внимание Радюкова на неприглядный вид лотков у Троицкого рынка на улице Галактионовской.

— Разбирались в этом вопросе, — ответил он. — Лотки находятся на частной территории, и законных оснований запретить такую торговлю нет. Мы договаривались с собственником, что на время Чемпионата мира по футболу он уберет лотки, но после турнира их вернули на прежние места. Планируем возобновить переговоры на этот счет. Пожалуй, это единственный в районе объект потребительского рынка, к внешнему виду которого есть замечания. Все предприниматели, работающие на законных основаниях, привели в порядок свои павильоны к Чемпионату.

Изменения в сквере имени Высоцкого

Иван Жирнов задал такой вопрос: собираются ли проводить дополнительное благоустройство сквера Высоцкого? Здесь любят отдыхать жители, в обеденный перерыв выходят сотрудники офисов. В частности, по его мнению, неплохо было бы устроить на детской площадке антитравматическое покрытие вместо песка.

Глава районной администрации рассказал, что готов пакет документов для участия в программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Район предлагает проект как раз благоустройства сквера имени Высоцкого. В частности, есть идеи сделать сцену, нависающую над фонтаном, амфитеатр, погружные контейнеры.

— Надеемся, что наш проект победит и получит софинансирование, — отметил Радюков.

Он напомнил, что в этом году в Самарском районе по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили два общественных пространства: сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой и территорию разворотного трамвайного кольца на Хлебной площади.

— Если в следующем году по этой программе заложат финансирование на благоустройство одного места в районе, то с уверенностью можно сказать, что это будет сквер, расположенный на пересечении улиц Кутякова и Князя Григория Засекина. Именно этот участок идет следующим в списке, который составили по итогам рейтингового голосования, — сказал он.

Устроят каток

Жительница с улицы Ленинградской, 36-38 жаловалась, что несколько лет кровля дома протекает. По словам Илоны, еще в 2012 году сотрудники управляющей компании «Альтернатива», чистя снег, повредили крышу. Есть решение суда, обязывающее провести ремонт. Но «Альтернативы» давно не существует, а у сменившей ее организации «Жилсервис» восстановление кровли стояло в планах на 2018 год. Наступила осень, а крыша в прежнем состоянии. По мнению Илоны, на этот дом, объект культурного наследия «Усадьба Яновых», нужно обратить внимание в первую очередь.

Радюков ответил, что в районе надо ремонтировать кровли примерно у 200 домов. Он добавил, что выполнение работ на Ленинградской, 36-38 возьмет под контроль.

Андрей Прохоров спрашивал, появятся ли будущей зимой в районе ледовые площадки, на которых можно было бы покататься с детьми на коньках, поиграть в хоккей.

Роман Радюков рассказал, что площадку, где можно было бы заливать каток, подбирали несколько лет. Исторический центр города плотно застроен, и свободных, не обремененных какими-либо правами участков практически нет. В 2017 году на пересечении улиц Кутякова и Алексея Толстого построили универсальную спортивную площадку. В планах устроить там зимой каток. Сейчас полным ходом идет благоустройство, асфальтирование прилегающей территории, установка мачт освещения. По словам Радюкова, у ледовой площадки сделают и раздевалку. Возможно, удастся организовать пункт проката коньков.

— Других катков в районе не планируется. Но если управляющие компании или ТСЖ выйдут с инициативами о создании ледовых площадок во дворах, мы, конечно, поддержим их, — сказал он.

Особые объекты

На «прямой линии» зашла речь и о восстановлении объектов культурного наследия, которыми Самарский насыщен более, чем любой другой район города. В последние годы фасады многих зданий в историческом центре города привели в порядок: часть за счет бюджета, другие за счет меценатов. Безусловно, эта работа продолжится.

Надежда Орлова спрашивала о судьбе хоральной синагоги на улице Садовой, 49. Радюков пояснил, что ее реставрируют. Также позвонившие недоумевали, почему не ремонтируют разрушающийся объект культурного наследия — дом ЕгороваАндреева на Некрасовской, 61.

— У этого здания несколько собственников. Насколько мне известно, управление Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области выходило с иском в суд, чтобы изъять здание у владельцев. Но в удовлетворении требований было отказано. Пока вопрос остается открытым, — сообщил глава районной администрации.

Зинаида Петровна интересовалась, что появится на месте особняка Наймушина на улице Степана Разина,106. Радюков ответил, что собственник планировал построить новое здание и воссоздать вид особняка. Есть проект и разрешение на выполнение работ.