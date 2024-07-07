Человек в штатском. «Хождение по мукам» племянника Алексея Толстого. Часть 2

Просматривая советские фильмы, я наткнулась на картину «Человек в штатском», выпущенную студией «Мосфильм» в 1973 году. Нападение на личного курьера Гитлера, роман главного героя с нацисткой, добыча шифров итальянского МИДа. А еще погони, перестрелки. Все это казалось ловко придуманной советской «бондианой». Каково же было мое удивление, когда я узнала, что автор сценария — резидент советской разведки Дмитрий Быстролетов, положивший в основу кинофильма факты из собственной жизни.

Он даже снялся там сам в роли ректора цюрихского университета. До конца жизни этого удивительного человека оставалось всего два года. Кроме сценария фильма и ряда никогда и никем не поставленных пьес он оставил нам большой литературный труд «Пир бессмертных». Подписал его как Д.А. Быстролетов-Толстой. Разведчик называл себя внебрачным сыном графа Александра Толстого, старшего брата писателя Алексея Толстого. Помимо живших в наших краях родственников с Самарой его связывает еще и то, что здесь, в закрытом городе Куйбышеве, после войны нашли убежище двое агентов из «Кембриджской пятерки». Когда они были еще студентами, в их вербовке участвовал Дмитрий Быстролетов. Это вторая часть материала. Первую можно почитать тут.

Родители Дмитрия Быстролетова

Почему же Александр Толстой, последний губернатор города Вильно, незадолго до своей смерти признал незаконнорожденного сына? Вероятно потому, что их единственный с супругой Екатериной, урожденной Языковой, отпрыск Николенька умер в возрасте 6 лет, в 1913 году. Супруги вначале надеялись на появление еще одного ребенка, но эти надежды не оправдались. И вышло, что продолжать род графа кроме бастарда Дмитрия некому.

Нужно отметить, что отец никогда не терял его из виду. Поскольку мать мальчика — личная почетная гражданка Екатеринодара Клавдия Дмитриевна Быстролетова не была склонна к семейной жизни, граф Толстой отправил его в раннем возрасте в семью своих петербургских знакомых.

Вдова боевого офицера Елизавета Робертовна де Корваль постаралась — вероятно, не без материальной помощи Толстого — дать своим дочерям и воспитаннику самое лучшее образование. Дети изучали несколько иностранных языков, музыку, историю и изобразительное искусство. И во всем юный отпрыск славного рода Толстых проявлял свои незаурядные способности.

Увлеченная деятельностью по освобождению женщин Быстролетова, дочь священника, выходца из донских казаков, лишь изредка появлялась в Северной столице, чтобы проведать сына.

Матрос, десантник, революционер

В 1913 году подросток переехал поближе к матери, на юг России, и обучался в Севастопольском морском кадетском корпусе. Еще в ранней юности, разделяя передовые взгляды матери, он увлекся марксизмом, что во многом определило его дальнейшую судьбу.

В составе Второго флотского экипажа Черноморского флота Дмитрий принимал участие в десантных операциях против Турции. В 1917 году наконец получил фамилию отца и графский титул. На тот момент он проживал в Кубанской области, в городе Анапе. Кубанская краевая рада не признала Октябрьскую революцию, подтвердила верность Антанте и поддержала Белое движение. В 1918 году гимназист Быстролетов-Толстой написал акварель «Штурм Ризе», посвященную героическому эпизоду Первой мировой войны.

В 1919 году он окончил выпускные классы классической гимназии и выпускные классы мореходной школы в Анапе. Вскоре же был зачислен вольноопределяющимся матросом во флот белой Добровольческой армии. Ходил на судах «Рион» и «Константин», на последнем в 1919 году был вывезен в Западную Турцию.

За рубежом Дмитрий служил матросом на судах различных пароходных компаний. Осенью 1920 года он организовал бунт на парусно-моторной шхуне «Преподобный Сергий». 14 ноября 1920 года Крым был занят красными. Быстролетов привел шхуну в Евпаторию, где и был завербован местной ЧК.

Начало агентурной работы

Шхуна «Преподобный Сергий» была переименована, получив парадоксальное имя «Преподобный Троцкий». Из Одессы в Болгарию она вышла с двумя нелегалами-чекистами на борту. Дмитрий принял участие в этой неудачной операции. Шхуна попала в ледяной плен и едва не затонула. Морякам и пассажирам удалось спастись.

В 1921 году Быстролетов как бы нелегально покинул Россию и вновь очутился в Турции. В 1922 году окончил с отличием выпускной класс колледжа для европейцев-христиан в Константинополе. В мае приехал в Чехословакию, где был принят на медицинский факультет Университета имени Яна Амоса Коменского в Братиславе. В ноябре 1922 года перевелся на медфак Карлова университета в Праге. А в 1924 году перешел на юридический факультет того же университета. Окончил его в 1927 году. В марте 1928 года защитил диссертацию «Основные проблемы права в освещении исторического и диалектического материализма». Дмитрию Быстролетову была присвоена ученая степень доктора права.

В 1923 году Дмитрий Быстролетов был принят на работу в советское торгпредство в Праге и получил гражданство CССР. В 1924 году резидентура ОГПУ привлекла агента Быстролетова к работе по разложению эмиграции. Как активный участник студенческих протестов в апреле 1925 года он был приглашен в Москву на 1-й Съезд пролетарского студенчества. Стал представителем «Союза студентов, граждан СССР, в Чехословакии».

Справка

Александр Толстой родился в семье графа Николая Александровича Толстого (1849-1900) и его жены Александры Леонтьевны (1854-1906), урожденной Тургеневой, писательницы, двоюродной внучатой племянницы декабриста Николая Тургенева. После развода родителей вместе с сестрой и братом остался с отцом. Воспитывался в Москве в доме бабушки, матери отца, графини Александры Васильевны Толстой (урожденной Устиновой). Учился в пажеском корпусе. Долгое время жил в Самаре. Был почетным мировым судьей Самарского уезда. Летом 1910 года стал уездным предводителем самарского дворянства. Во времена столыпинских реформ был назначен председателем уездной землеустроительной комиссии. Он сопровождал Столыпина в инспекционной поездке по Самарскому уезду. Показав себя человеком ответственным и компетентным, граф Толстой в том же 1910 году был назначен санкт-петербургским вице-губернатором. В 1916-1917 годах он стал последним виленский губернатором. После революции примкнул к освободительным силам юга России. Служил офицером для поручений разведывательного отдела штаба главнокомандующего вооруженными силами генерала Антона Деникина, был ранен. В августе 1919 скончался в Таганроге от тифа.

Фотографии: исторические архивы