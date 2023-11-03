7 ноября 1941 года на подступах к столице идут ожесточенные бои. И в такой ситуации в Москве, Воронеже, Куйбышеве проходят военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность народа сражаться с врагом до победы. В память о тех событиях ежегодно 7 ноября в Самаре проходит военный парад. Нынешний год не станет исключением. 7 ноября на площади Куйбышева вновь состоится Парад Памяти.

Фронт

Юлия Филипповна Кузнецова в сентябре отметила свое столетие. Но и в таком почтенном возрасте остается деятельной, увлеченной. Отлично помнит события и даты. И еще она очень интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. А ведь судьба преподнесла ей немало испытаний. Потому что юность ее совпала с началом Великой Отечественной войны.

— Когда началась война, я училась в медицинском техникуме. Окончила его в конце 1941 года. И вскоре мы с подругой пошли в военкомат проситься на фронт. Нас не взяли. Но тут начался набор в Вольскую школу младших авиаспециалистов — прибористов, оружейников. И туда нас с подругой приняли, — рассказывает Юлия Филипповна. — Обучение сначала предполагалось полугодовое. Но нас ускоренным курсом выпустили через три месяца. Направили в 594-й штурмовой авиационный полк. Он был сформирован в 1941 году, уже воевал. Мы, две девчонки, дежурили на аэродромах — занимались укладкой парашютов для летчиков, которые отправлялись на боевые задания. Работа сверхответственная: 24 стропы у парашюта. Их надо строго разделить на две половины и ни в коем случае не перехлестнуть. А купол парашютный — это целых 49 квадратных метров. Не так уложишь — все, угодишь под трибунал. Так что самоконтроль требовался постоянный, очень жесткий. Какие у нас были бытовые условия рядом с аэродромами? В землянках обычно располагались. Холодно и голодно. Особенно когда были места дислокации в Прибалтике. Запомнилась почти постоянная слякоть. Придешь, воду из сапог выльешь, и дальше за работу. Так что пережили страшного и тяжелого очень много. В 18 лет мы, девчонки, уже испытали все военные невзгоды. Сначала думали, что в таких условиях выжить невозможно. Но выжили. И шли в наступление. И победили.

Летчики авиационного полка сражались на штурмовиках Ил-2. Тех самых, которые производились на куйбышевских оборонных заводах. Так что они воспринимались как боевой привет из родного города.

Полк продвигался все дальше на запад. В начале мая 1945 года он был в Берлине. Но вплоть до 8 мая самолеты все время находились в полной боевой готовности. Продолжались вылеты на задания. А 8 мая, как вспоминает ветеран, вдруг наступила тишина. За день ни одного боевого задания. Стало окончательно ясно: победа!

Что самое страшное на войне? Юлия Филипповна признается:

— Очень страшно было только поначалу. При первых бомбежках. А потом, со временем, большого страха уже не было. Его место заняла уверенность в том, что мы разгромим врага и победим. И еще гордость за то, что мы освобождаем Родину. А страх остался где-то позади.

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Мирные будни

С войны юная фронтовичка вернулась домой 25 августа 1945 года. Неделю отдохнула, повидалась со всеми родными и знакомыми — и все, пора браться за дело. Ее, медработника, сразу приняли в районную больницу. Потом трудилась в других медучреждениях, в профилакториях почти до 80 лет. А на даче полола, копала, сажала, собирала урожай до 97! С мужем, тоже фронтовиком, артиллеристом, прожили полвека. Вырастили двоих детей. Сейчас у Юлии Филипповны двое внуков и четверо правнуков.

— Сто лет — это большая жизнь. Хорошо, что на этом пути я не оступилась. Наверное, закалка войны мне помогает, — считает ветеран. — Я рада, что в пережитых суровых испытаниях осталась жива. И сейчас пока в силе. Ни одного дня не пропущу, чтобы не посмотреть любимые политические передачи. Надо ведь за ситуацией в стране и мире следить. Поблажек себе не даю. Каждое утро, как встану, обязательно пыль в комнате протру. Хожу гулять. Привыкла подниматься пешком на свой четвертый этаж, это ведь хорошая тренировка. Считаю, нужно не на диване лежать и ныть, что, мол, все болит, а трудиться, энергию в себе поддерживать. А кто ноет — тот и болеет.

Букет из ста роз

В преддверии Парада Памяти фронтовик Юлия Филипповна Кузнецова подсказывает:

— Такие патриотические праздники очень нужны. Чтобы молодежь задумалась о том, как за них деды бились. Сейчас смотрите, сколько хороших, сильных духом ребят идут добровольцами защищать интересы нашей страны. Поскольку знают, что Родина — это святое. Вот и мы, ветераны, прошли свой жизненный путь с полным достоинством. Воевали не за медали и ордена, а за Родину. Ну а если уж вручили мне ордена Отечественной войны двух степеней — значит, правительство посчитало это нужным, мой ратный труд так оценило.

И соседи по дому, в котором много лет живет участница Великой Отечественной войны Юлия Филипповна Кузнецова, отдали ей дань уважения в день ее векового юбилея. Пришли к двери с огромным букетом из ста роз.

Фото автора.