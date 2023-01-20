21.01.2023
339
Постановление Администрации городского округа Самара №34 от 19.01.2022 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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