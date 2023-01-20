    Поиск

    Постановление Администрации городского округа Самара №34 от 19.01.2022 г.

    21.01.2023

    339

    Автор:

    Постановление Администрации городского округа Самара №34 от 19.01.2022 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара»

    Приложение 1

    Приложение 1 (схема)

    Приложение 2

    ТЭГИ:
    Постановление Администрации городского округа Самара №34 от 19.01.2022 г.

    Читайте также:

    Официальное опубликование

    Постановление Администрации городского округа Самара №1225 от 29.12.2022 г.
    Постановление Администрации городского округа Самара №1225 от 29.12.2022 г. «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными […]

    Официальное опубликование

    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская
    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных […]

    Официальное опубликование

    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская
    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации