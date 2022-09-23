Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем.

Этнические мотивы всегда привлекают поток туристов. Это практически беспроигрышный вариант. Оно и понятно: на таком маршруте есть и экзотика, и познавательная информация, и ответы на вопрос, как, в каких условиях формировались те или иные народные обычаи. Если к этому добавляются еще и возможность облачиться в национальные костюмы на фоне этнического антуража да дегустация блюд, то такая экскурсия идет на ура.

В Самарской области, по официальным данным, проживает 15,6 тысячи этнических казахов. В Кинельском районе есть даже населенный пункт компактного проживания. Он так и называется — аул Казахский. Там много лет назад открылся этнографический музей в кочевой юрте. Его назвали «Мурагер» («Священное наследие»). В нем воспроизведен старинный быт казахской семьи: сундуки с вещами, сырмаки — войлочные ковры и многое другое. Экспонаты собирали по всему аулу.

Год назад еще одна экскурсионная казахская юрта со всем традиционным внутренним убранством появилась в Куйбышевском районе Самары, на территории этнопарка Дружбы народов. Так что теперь есть две точки на карте губернии, куда можно отправиться за экзотикой кочевых традиций.

Корпе, шанырак, саукеле и другая экзотика

В конце лета журналист «Самарской газеты» погостила в юрте на территории этнопарка Дружбы народов. В роли хозяйки выступала знаток темы, педагог казахской воскресной школы «Ак булак» («Светлый родник») Айгуль Жалелова.

Кто придумал юрты? Кочевые народы. Куда по степи гнали скот на выпас, туда переселялись и скотоводы. Поэтому требовался мобильный дом, который легко складывался-раскладывался и перевозился без проблем на большие расстояния. Строительный материал для каркаса — прутья ивы, березы, можжевельника. Покрытие — войлок.

— Здесь, в этнопарке, представлена большая и просторная 12-крыльная юрта. Такие были только у зажиточных семей. А самая распространенная у казахов — шестикрыльная. Ее женщины даже без помощи мужчин могли за час поставить. И так же быстро разобрать, сложить в дорогу, — вводит в курс дела Айгуль.

И во внешнем, и во внутреннем убранстве юрты сразу обращает на себя внимание узнаваемый казахский элемент орнамента: четырехгранник с завитками, похожими на рога животного. Оказывается, он символизирует четыре стихии, через которые проходит человек в своей жизни. Вот они и присутствовали во многих элементах убранства жилища — на коврах, подушках, а также на праздничной одежде.

В юрте стоит совершенно необычная кровать. Кочевники всегда спали на полу на ковриках-корпе, набитых бараньей шерстью. И сейчас, кстати, многие на таких отдыхают даже в своих городских квартирах на пятом или девятом этаже. Так откуда же в кочевой юрте взялась кровать? Деревянная, из карагача, с искусной резьбой, но короткая и сконструированная таким образом, что у лежащего и голова высоко находится, и ноги располагаются на возвышении. Оказывается, скотоводы, которые за день накручивали многие километры пути, таким образом давали отдых своим натруженным конечностям. Подобные лежанки, конечно, были далеко не у всех. Это своего рода шик, признак крепкого благосостояния. А сейчас такие кочевые кровати можно увидеть только в музеях.

В центре юрты — обязательный стол с резной деревянной посудой, которую мастерили тоже из карагача — самого распространенного дерева степей. Стол, конечно же, низенький, поскольку никаких стульев в таком жилище нет. Хозяева и гости сидят на полу на ковриках. Раз кочевника сопровождают постоянные переезды — значит, мебель не должна их обременять.

Над столом наверху — решетчатая крестовина под куполом юрты, или шанырак, украшенный лентами, кистями из разноцветных шерстяных нитей. Он венчает жилище, оберегает его. Так казахи и говорят: три вещи мы никогда не подарим даже самому дорогому гостю: купол-шанырак, казан для приготовления пищи и люльку для младенца.

В такой экзотической обстановке почти каждый экскурсант желает примерить национальную одежду. В казахской юрте этнопарка она есть. И для ребят, и для девчат. Причем девушки могут облачиться в конусообразный головной убор казахской невесты. Он называется саукеле. Высокий и очень тяжелый. Вес может достигать 20 килограммов. Чем богаче семья, тем тяжелее убор, украшенный сверху перьями филина или лебедя.

Экскурсантки ждут своей очереди, чтобы примерить это великолепие, а Айгуль вносит коррективы: надевайте саукеле как можно ниже на лоб, казахская невеста старается прятать свое лицо. Таков обычай.

В самарском этнопарке Дружбы народов помимо казахской принимают экскурсантов еще две юрты — киргизская и туркменская.

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