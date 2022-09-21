Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями обычно наблюдается в холодное время года — с октября по март.
ОРВИ, по мнению медиков, провоцирует около 200 возбудителей, в том числе и опасный, мутирующий вирус гриппа.
Симптомы всем хорошо знакомы: высокая температура, кашель, боль в горле. Болезнь лишает человека не только работоспособности, но и радости жизни: не хочется ни телевизор смотреть, ни книжку читать, ни вкусностей отведать. Кроме того, недуг чреват осложнениями на внутренние органы. Поэтому не рекомендуется переносить заболевание на ногах и заниматься самолечением — лучше обратиться к специалистам.
Многие люди с окончанием лета подвержены угнетенному, подавленному настроению. Тоска, тревога или, напротив, безразличие — частые спутники сентября, октября и ноября. И все это имеет вполне научное объяснение. Световой день постепенно сокращается. Из-за этого нарушается секреция гормона мелатонина, а вместе с ним и серотонина, который отвечает за эмоциональный фон. Так что плохое настроение и вялость осенью — дело нормальное. Но если у вас чувствительная психика и предрасположенность к депрессии, осень может спровоцировать серьезное психическое заболевание.
Справиться со стрессом реально. На помощь придут занятия спортом, прогулки в светлое время суток. Ароматерапия и лечебный массаж тоже способны повысить настроение. Но эти меры действенны лишь в том случае, если речь о сезонном приступе тоски, а не о психическом расстройстве, лечением которого должен заниматься врач.
В отличие от обыкновенной осенней хандры клиническая депрессия затягивается на недели и месяцы. Она протекает намного тяжелее и может привести к опасным для жизни последствиям. Здесь очень важна поддержка близких, которые вовремя заметят неладное и отправят человека на консультацию к специалисту, чтобы он помог привести в норму гормональный фон.
Одна проблема нередко влечет за собой другую. Плохое настроение приводит к нарушению аппетита, а это вызывает обострение хронических заболеваний пищеварительного тракта. Чаще всего осенью нас настигает язва желудка или гастрит.
Если вы столкнулись хотя бы с одним из этих симптомов, не лишним будет обратиться к врачу. Ведь чем раньше диагностировано заболевание, тем легче с ним справиться. Специалист назначит либо антибактериальную терапию, если хроническое воспаление желудка обусловлено патогенным микроорганизмом, либо лекарственные препараты, которые облегчают состояние при обострении гастрита или язвы и помогают наладить комфортное пищеварение.
В любом случае не помешает щадящая диета. В период обострения заболеваний желудка рацион состоит только из полезных, нейтральных продуктов. Исключены специи, острая, жирная, жареная пища.
Иногда проблемы с ЖКТ бывают спровоцированы стрессом. В этом случае может потребоваться консультация узких профильных специалистов, которые помогут подобрать лечение совместно с гастроэнтерологом.
Какая же аллергия осенью, спросите вы, ведь «уж давно отцвели хризантемы в саду». Все просто: в это время года мы обычно страдаем не от поллиноза — аллергии на пыльцу, а совсем от других причин.
Одна из основных проблем, способных вызвать патологическую реакцию осенью, — это холод. Уже в сентябре температура воздуха заметно снижается, начинаются ночные заморозки. У чувствительных людей в связи с этим могут появиться локальные покраснения кожи, сыпь, зудящие волдыри. В более тяжелых случаях холодовая аллергия может вызывать одышку, кашель и даже отек органов дыхания. Консультация врача весьма желательна.
Второй повод ухудшения самочувствия — плесень. В условиях повышенной влажности и недостатка солнечного света грибок особенно активно разрастается. Он поражает сырые углы в жилых домах, подвалы, кладовые, а также опавшую листву, сено, запасы фруктов и овощей. Для многих людей плесень — сильный аллерген. В осеннее время избежать контакта с ним непросто, еще сложнее — выяснить причину недомогания. Как правило, внести ясность помогают анализ крови и лабораторные тесты.
«Коленки ноют — значит, погода меняется», — часто жалуются бабушки и дедушки. Действительно, при наличии хронических заболеваний и возрастных изменений суставы могут реагировать на колебание внешних условий. Артрозы, артриты, ревматизм — все эти болезни часто обостряются именно осенью, так как в это время года существенно меняются атмосферное давление и влажность воздуха.
На обострение указывает ноющая боль в области коленных, плечевых, локтевых и других крупных суставов. Может снизиться подвижность конечностей. С этими симптомами необходимо своевременно обратиться к ревматологу.
Важно настроиться на длительное лечение, а возможно, и на изменение образа жизни. Поврежденная хрящевая ткань в области больного сустава не восстановится полностью, но правильно подобранный комплекс мер поможет значительно облегчить состояние.
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