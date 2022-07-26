В 1982 году сборная альпинистов СССР впервые покорила высочайшую вершину мира Эверест (Джомолунгма). Ее высота — 8 848 метров. Находится на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай) в средней части Гималайского хребта Махалангур-Химал.

Через десять лет это достижение повторила уже российская команда. В ее составе были тольяттинцы Андрей Волков, Илья Сабельников, Иван Душарин, Владимир Захаров, а также Сергей Пензов (Северодвинск), Евгений Виноградский (Екатеринбург), легендарный путешественник Федор Конюхов (Находка) и представитель Украины — Александр Герасимов из Харькова.

Чем отличалась эта экспедиция от предыдущей? Основу команды составили представители Самарской области — члены рабочего спортклуба «ВАЗ».

30 лет назад сообщение о покорении Эвереста россиянами прошло без особой помпы. В стране шли бурные перемены, было не до того. А к нынешнему дню о сенсационном событии, к сожалению, и вовсе подзабыли.

Мне пришлось много общаться с участниками той гималайской экспедиции-92. Порывшись в своих старых журналистских блокнотах, я нашел запись беседы с руководителем экспедиции Иваном Душариным. В то время он был начальником КБ роботов «АвтоВАЗа». Давайте вместе возвратимся на три десятилетия назад.

— Что представляет собой вершина Эвереста?

— Снежный гребень, как конек крыши дома. Длиной метров десять. Такой, что можно сидеть, свесив ноги. А вообще снежный гребень очень опасный.

— Как альпинист может доказать, что побывал на самой вершине?

— Я снимал это событие видеокамерой. Передо мной сидели три моих друга — члены экспедиции. Мы достигли вершины практически одновременно. А вообще, альпинист никогда не скажет неправды.

— Вы рассказывали, что водрузили на Эвересте российский флаг. Там есть за что его прикрепить?

— Флагштока в нашем понимании, конечно же, нет. Просто на вершине лежали кучкой использованные кислородные баллоны. Мы связали их и прикрепили к ним флаг России.

— Какой была дорога на Эверест?

— Не подумайте, что легкой. Эверест всегда коварен и жестоко расправляется с теми, кто недооценивает его характер. Сначала мы проложили базовые лагеря, вплоть до четвертого. Потом перед самым восхождением спустились вниз и недельку отдохнули, набрались сил. И только потом двинулись вперед.

— Как в вашу компанию попал всемирно известный путешественник?

— В последний момент к нам присоединились, самостоятельно уплатив солидный денежный взнос за восхождение, Федор Конюхов и его товарищ, врач по профессии, Евгений Виноградский. Целью экспедиции было взойти на Эверест новым, неизведанным маршрутом по юго-восточному гребню. Там, где еще не ступала нога советского и российского альпиниста.

Дважды нам министерство туризма Непала отказывало. Чтобы получить «пермит» (разрешение от властей на восхождение иностранцев) в случае, когда поход организует спортивная федерация страны, нужно было очень долго ждать. Пришлось действовать через посольство. Нас поддержали, хотя риск, конечно же, был.

— На чем основывалась вера в то, что риск оправдан?

— На уровне подготовки нашей крепкой заводской команды альпинистов, за плечами которой были восхождения на крупнейшие вершины мира. В 1987-м мы серьезно заявили о себе, покорив за одну экспедицию три семитысячника Памира — пики Корженевской, Ленина, Коммунизма. На следующий год взошли на пик Хан-Тенгри, и сразу семеро вазовцев получили высокое звание «снежный барс».

Неоднократно побеждали в чемпионатах СССР, участвовали в различных международных экспедициях на Памире.

Мысль об Эвересте пришла после того, как мы первыми взошли на высшую точку Южной Америки гору Аконкагуа. До этого побывали на Мак-Кинли (Аляска). Покорили самую высокую точку Антарктиды — Винсон. На американских континентах вообще прошли все знаковые вершины. Поднялись и на Фицрой — там Паганель из романа «Дети капитана Гранта» очки потерял.

С ноября 1991 года развернули подготовку к экспедиции «Эверест-92». Основательную и тщательную.

— Как развивались события дальше?

— Мы справились с поставленной задачей, абсолютно угадав спортивный состав экспедиции. Восхождение совершили самые подготовленные и достойные. В команде были люди, которые знали, что их будут использовать в качестве шерпов — носильщиков. Увы, исключительно по причине нашей бедности — за всех надо было платить немалые деньги. Чтобы подняться на гору, не считая расходов на перелет, нужно иметь в кармане какие-то 150 тысяч долларов. Когда, кстати, обратились к президенту АвтоВАЗбанка Петру Нахмановичу с просьбой выделить 40 тысяч долларов, он ответил, что не финансирует самоубийц.

Никто из экспедиции никому не завидовал, не ныл, ибо только в сплоченности можно было добиться успеха. Даже Федор Конюхов, железной воли человек, и тот нам признался, что все его походы к Северному полюсу ни в какое сравнение не идут со штурмом Эвереста. И если бы не психологическая поддержка его друга и наша — в материальном обеспечении, Эверест ему вряд ли бы покорился. Мы всячески старались облегчить коллеге восхождение, понимая, что Федору в одиночку пика не достичь. Пожалуй, это первый в истории случай, когда человек, не имеющий альпинистского опыта, покорил высшую точку планеты.

Чудо уже то, что он спустился. Вообще, по медицинским показателям считалось, что выше восьми тысяч метров человек не выживает. Он должен умереть сразу. А если уж выжил — становится умственно неполноценным. Но жизнь показала другое.

Мы все похудели на 20-25 килограммов. Воздуха на вершине всего 30%, в таких условиях надеть ботинки по трудозатратам — как разгрузить вагон угля. В горле постоянно ощущение битого стекла, к нему привыкаешь, ведь восхождение длится три месяца. Так долго, потому что нужна акклиматизация. Стоишь в базовом лагере и каждый день поднимаешься на тысячу метров, приучаешь организм к бескислородному режиму. Кислород в баллонах применяется для обеспечения сна и предотвращения обморожения.

— Что вы делали в минуты досуга?

— Ходили в баню.

— Где вы ее нашли?

— Очень просто. Грели в палатке воду на примусе и мылись из кружки. Перед самым восхождением, спустившись в лесную зону на отдых, позволили себе соорудить баню из камней. Все зарубежные альпинисты потом ходили смотреть на нее как на чудо. Все были в восторге.

— Вы прожили два с половиной месяца на высоте 5 600 метров. Как вам удалось сохранить здоровье и высокую работоспособность?

— Слабаки, как известно, в горы не ходят, особенно на Эверест. Поэтому мы знали, что будет трудно. И чрезвычайно опасно. Но даже не предполагали, что все это будет примерно в десятикратном увеличении. Опасность на каждом шагу. Чего стоили, к примеру, ежедневные походы через ледопад Кхумбу, где нужно было переносить различные грузы. Этот природный объект унес не одну человеческую жизнь. А солнце? Спускаясь с вершины, Конюхов на какое-то время потерял ориентир из-за сильнейшего тумана и снял темные очки, надежно защищающие глаза. И был моментально наказан за свою беспечность. Получил серьезный ожог глаз.

— Потери были?

— Из материальных — одна. Видеокамеру унесло вместе с палаткой во время камнепада. А так все вернулись живыми и здоровыми. И черными от загара.

Фотографии: спортклуб «АвтоВАЗ»