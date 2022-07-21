Роскошные усадьбы, оборудованные по последнему слову техники — с электричеством, водопроводом — дачи самарских купцов походили на огромные дворцы у берега Волги. После революции былое богатство пришло в упадок. Часть владельцев эмигрировали, некоторые погибли. А роскошные интерьеры отдали пролетариату — в основном здесь размещались санатории. За прошедшие годы многие постройки без должного ухода были утрачены, однако некоторые сохранились до наших дней. Предлагаем читателям совершить прогулку по купеческим дачам.

Изба с верандой

Появление первых дач в России связывают с именем Петра I. Конечно, тогда они сильно отличались от того, что мы привыкли вкладывать в это слово. Просто приближенные царя начали строить дома в окрестностях Северной столицы. Дачи в современном смысле — для загородного отдыха, стали входить в моду в XIX веке. С наступлением тепла люди покидали душные пыльные города и переселялись поближе к природе. Состоятельные граждане строили усадьбы, а те, кто был ограничен в средствах, снимали жилье. Почувствовав спрос, крестьяне стали адаптировать под дачи свои дома. Расширяли окошки, пристраивали обязательный атрибут — веранду и сдавали избу в аренду, а сами на лето переселялись в хозпостройки.

Деревенские жители не упускали и другие возможности заработать. У жизни на природе был совершенно особый колорит. Едва городская хозяйка приезжала на новое место, к ней приходили молочница, пекарь, женщины, предлагающие ягоды, мясник. Свежие продукты, как правило, стоили меньше, чем в городе. Это являлось еще одним аргументом в пользу дач. Жизнь в деревне была дешевле, и люди, снимавшие в городе квартиру, могли таким образом сэкономить.

Как правило, на дачу переезжали на весь сезон. С собой привозили посуду, белье и прочие вещи, даже большие часы, которые, казалось бы, не предмет первой необходимости.

Литературные вечера и варенье из земляники

С появлением дач у состоятельных господ вошли в моду новые увлечения. Рыбалка, походы за грибами — ранее это были занятия для простого люда, способ заработать на хлеб. А теперь такое времяпрепровождение обрело популярность. Городские семейства пили чай на веранде, приглашали гостей. Устраивали литературные вечера, катались на лодке, играли в городки.

Не была исключением и Самара. Однако трудно поверить, что в конце XIX века иметь дачу на Волге было совсем не престижно. Известный купец, меценат Константин Головкин вспоминал в своих записках: «Берег… заселялся крайне медленно, и его, по возможности, избегали. Состоятельные горожане строили свои дачи по дорогам Семейкинской (Московское шоссе — прим. ред.), Смышляевской (в районе улицы Антонова-Овсеенко) и Черновской (Гагарина). Причиной было то, что берега боялись, так как он был пустынный, удален от дороги и людей и не всегда безопасен, а отчасти из-за того, что в большую часть года попасть в береговую полосу было затруднительно благодаря бездорожью и отсутствию пароходного сообщения». Свою роль играло и большое количество мошек, комаров.

Учителя-«первопроходцы»

Однако постепенно и эта дикая местность стала заселяться. В 1877 году городская управа объявила «кондиции» на отдачу в аренду участков, нарезанных вдоль Волги за Постниковым оврагом. Срок сдачи предполагался большой — 99 лет. Было выделено 93 участка, на карте территория обозначалась как «сады». Но первые арендаторы появились лишь в 1879 году. В аренду было взято 28 участков. Вторые торги состоялись в 1880-м. На них выставили участки с 29-го по 63-й, но из них арендовали поначалу только десять.

Дача в Загородном парке

Пожалуй, эта постройка у волжского берега — одна из самых доступных для самарцев. Чтобы ее увидеть, достаточно просто прогуляться по парку. Оригинальный дом в русском стиле с элементами модерна был построен около 1908 года. Имя архитектора доподлинно неизвестно, но есть предположение, что автор проекта — Филарет Засухин. Также до сих пор нет окончательной ясности, кто именно был владельцем усадьбы. Существует две версии. Согласно первой, это дача Сипиной. В 1889 году известный самарский купец Петр Аржанов удочерил девочку по имени Елена. Позднее она вышла замуж за поручика Николая Сипина. Один из вариантов — что дача стала частью ее приданого. В адресно-справочной книге «Вся Самара» за 1900 год сохранились сведения о Николае Сипине. Поручик, заведующий оружием Борисовского резервного батальона, расквартированного в городе, он снимал квартиру в доме Формаковского по улице Троицкой, 125.

Есть и другая версия, согласно которой дача принадлежала известному врачу Моисею Гринбергу. В Центральном госархиве Самарской области сохранилась рукопись краеведа, внука знаменитого купца Николая Аннаева. В ней присутствует вырезка из газеты с изображением здания в Загородном парке. Подпись, сделанная Аннаевым, гласит «Дача Гринберга в Первой просеке». Стоит заметить, что, когда автор рукописи был маленьким, его семья каждое лето снимала дачу, а позднее обзавелась собственным участком, так что он хорошо знал этот район. Но как бы то ни было, в документах здание фигурирует как «дача Сипиной № 56». Вполне возможно, что Гринберг просто длительное время снимал ее.

По данным Всероссийской городской переписи 1917 года, на дачном участке № 56 имелось семь строений. Каждое из них сдавалось в аренду как отдельная квартира.

Квартира № 1 (шесть комнат, печей: русских две, голландских одна) — Карецкому Павлу Николаевичу с женой Валентиной Дмитриевной и сыновьями Сергеем, Дмитрием, Алексеем. Имеется прислуга.

Квартира № 2 (четыре комнаты, печей: русская одна, голландская одна) — Семихатовой Марии Михайловне с дочерьми Ниной, Зинаидой, Александрой.

Квартира № 3 (восемь комнат, печей: русских две, голландских две) — Савинову Сергею Петровичу с женой Матреной Дмитриевной, вместе с ними проживают взрослая дочь и ее сын Никита (Аннаев). Есть прислуга.

Квартира № 4 — Аржанову Петру Семеновичу (дом заколочен, квартиросъемщик проживает в городе).

Квартира № 5 (семь комнат, печей: русских две, голландских одна) — Маштакову Михаилу Дементьевичу с женой Ольгой Ивановной. С ними проживают сын Сергей — военный, сноха Мария Ливерьевна и прислуга.

Квартира № 6 (шесть комнат, печей: русских одна, голландских одна) —-Петровской Надежде Петровне. Вместе с ней на даче проживают мать Анна Яковлевна Васильева и няня Анна Мефодьевна Петрушина.

Квартира № 7 (одна комната, печь русская одна) — Губанову Петру Михайловичу. Вместе с ним на даче проживают дочь Пелагея Петровна Степанова и внучка.

После революции дачу некоторое время, возможно, по-прежнему занимали жильцы. В 30-е годы на территории парка располагалась постоянная экспозиция краевой промышленной выставки. В особняке размещалась ее дирекция. Об этом периоде нам напоминает сохранившийся в парке павильон, где в последние годы находилась комната смеха с кривыми зеркалами.

Затем роскошный некогда дом отдали детям. В годовом отчете горздрава за 1945 год сказано: «…санаторий № 1 для дошкольного возраста расположен на 1-й дачной просеке, дача № 56, основан в 1941 году на базе бывшего соматического детсанатория. Санаторий расположен на берегу Волги в дачной местности, прилегает непосредственно к парку… Дети размещены в двух деревянных корпусах: одном большом двухэтажном и одном маленьком одноэтажном. В отдельных строениях расположены кухня, баня, овощехранилище, конюшня и свинарник. Все помещения не ремонтировались восемь лет».

Жительница Самары Наталья Малаева в комментариях группы вконтакте «Старая Самара» пишет: «Красивым было это здание 50 лет назад снаружи и внутри. На первом этаже просторные комнаты с высокими потолками и окнами. Печное отопление. По лестнице поднимались на второй этаж. Там было несколько комнат разной площади. Из окон открывался превосходный вид на Волгу. С просторной террасы первого этажа спускались к фонтану. Сейчас в нем елочка растет. Ухоженная территория с цветущими кустами сирени весной. На территории был флигель. Кухня стояла отдельно напротив центрального входа, соединялась галереей».

Санаторий был закрыт в 80-е годы. В последнее время дачу Сипиной занимало кафе. А состояние самого здания оставляет желать лучшего. К счастью, есть все основания полагать, что вскоре ситуация изменится. В рамках реконструкции парка старинный особняк восстановят. В будущем там будет открыто кафе с летней верандой. К реконструкции планируется приступить уже этой осенью.

Дача со слонами

Дача со слонами занимает среди купеческих усадьб особое место. Этот особняк уже стал одним из символом Самары, с ним связано несколько городских легенд. А фигуры животных, стоящие перед зданием? Невольно вспоминается крылатое выражение: «Самара — родина слонов».

Эту дачу в районе 5-й просеки построил купец, меценат Константин Головкин. Разносторонняя личность, он был пионером во многих областях. В круг его интересов входили такие новые увлечения начала ХХ века, как автомобили, фотография. Не будучи профессионалом в строительстве, Головкин вместе с архитектором Валентином Тепфером участвовал в проектировании дома. Дача была построена в модном для того времени стиле модерн. Головкин разрабатывал и дизайн интерьеров. Согласно его замыслу, стены в комнатах были разных цветов, а гостиную украшали холсты с изображениями парящих женских фигур в развевающихся одеждах. Рядом со зданием стоят каменные слоны и статуя девушки, которую самарцы называют Панночкой. Скульптуры Головкин также сделал сам.

С этой дачей связано немало легенд. Одна из них гласит, что Панночка — дочь Головкина. Она влюбилась в неподходящего человека, но отец приказал ей забыть о своих чувствах. Девушка не смогла так жить и покончила с собой. А безутешный хозяин дачи воплотил ее образ в скульптуре. Правда, к действительности эта легенда отношения не имеет. Екатерина Головкина, реальная дочь купца, была крайне возмущена подобными слухами.

Другой миф связан со слонами. Якобы, в фундамент одного из них Головкин заложил документы и фотографии, рассказывающие о возведении особняка.

А вот как писал о здании известный куйбышевский архитектор Ваган Каркарьян: «Дача Головкина — это романтический гротеск, граничащий с мистикой, дом-миф… Дача — с крупными пластическими объемами, прорезанными узкими, щелевидными, подобно бойницам, окнами, со скульптурой загадочной девушки, выходящей из волны и «агрессивно настроенными» слонами.

После революции в здании некоторое время размещался госпиталь, затем детский сад. В дальнейшем дача была передана Водоканалу. Годы сильно сказались на ее убранстве. Утрачена часть кованых элементов и лепнины. Проведены перепланировка помещений и реставрация, после которой от старинных интерьеров не осталось и следа. Сейчас мы можем только догадываться, как же выглядели разноцветные комнаты и гостиная с нимфами. Головкин использовал дачу только в теплое время. В 90-е годы это решено было исправить. В здание провели отопление, однако работы вызвали просадки фундамента. Какое-то время дача пустовала и постепенно все больше ветшала.

Однако в 2020 году власти всерьез занялись судьбой здания. Постройка была передана Самарскому техническому университету. Благодаря федеральным средствам сейчас здесь проходит масштабная реставрация. Подрядчик восстанавливает основание, кладку, отделку, лепнину, также он должен провести декоративно-художественную покраску. После реставрации в здании разместят международную архитектурную школу.

— Это место — то, что нужно художникам, архитекторам и дизайнерам для реализации своих способностей, — уверен ректор Технического университета Дмитрий Быков. — Оно привлекательно, притягательно и, думаю, будет доступно в определенном формате и для обычных самарцев. Сейчас мировые вузы активно реализуют концепцию «Университет, открытый городу» и проводят лектории, проекты, которые помогают стать ближе к жителям, понять, какие темы вызывают больший интерес и отклик.

Константин Головкин, самарский купец, меценат:

«Дачники избегали береговой полосы потому, что местность считалась малярийной и лихорадочной; в непрочищенном лесу было душно и сыро, что в связи с близостью Волги способствовало пребыванию здесь большого количества мошки и комара».

Среди тех, кто первым стал осваивать берег, были учителя. В конце 1890-х городские власти выделили им несколько десятин в районе 8-й просеки. В народе это место так и стало называться — «учительские дачи». В дальнейшем берег Волги стали обживать купцы.

Продолжение следует. Фотографии: исторические архивы