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    Замглавы Жигулевска, подозреваемого в посредничестве во взятке, арестовали до 17 марта

    21.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Вместе с ним под арест взяли одного из депутатов думы Жигулевска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области. 

    Как ранее писала «Самарская газета», представитель ООО, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий и заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к подозреваемому – замглаве Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам – для решения своей проблемы. Задержанный согласился и в период с мая по август прошлого года получил в качестве взятки 23 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн рублей за совершение незаконных действий.

    Во время предварительного следствия по уголовному делу установили, что к этому также причастен один из депутатов думы Жигулевска. Он получил от замглавы города 15 млн рублей для последующей их передачи должностным лицам – сотрудникам налоговой службы. На него тоже завели уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере.

    Расследование продолжается.

    ТЭГИ:
    Замглавы Жигулевска, подозреваемого в посредничестве во взятке, арестовали до 17 марта

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