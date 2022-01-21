Вместе с ним под арест взяли одного из депутатов думы Жигулевска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Как ранее писала «Самарская газета», представитель ООО, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий и заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к подозреваемому – замглаве Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам – для решения своей проблемы. Задержанный согласился и в период с мая по август прошлого года получил в качестве взятки 23 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн рублей за совершение незаконных действий.

Во время предварительного следствия по уголовному делу установили, что к этому также причастен один из депутатов думы Жигулевска. Он получил от замглавы города 15 млн рублей для последующей их передачи должностным лицам – сотрудникам налоговой службы. На него тоже завели уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере.

Расследование продолжается.