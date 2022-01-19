Самара

-10°C
    Поиск

    Замглавы Жигулевска подозревается в посредничестве во взятке в размере 23 млн рублей

    19.01.2022

    395

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Самары сократили штат

    По версии следствия, представитель ООО, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий и заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к подозреваемому – замглаве Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам – для решения некоего вопроса. 

    Задержанный согласился и в период с мая по август прошлого года получил в качестве взятки 23 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн рублей за совершение незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

    По факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере, завели уголовное дело Сейчас подозреваемый задержан. Сотрудники следственного управления провели обыски по местам его проживания и работы, изъяв необходимую документацию. Расследование продолжается.

    ТЭГИ:
    Замглавы Жигулевска подозревается в посредничестве во взятке в размере 23 млн рублей

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации