По версии следствия, представитель ООО, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий и заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к подозреваемому – замглаве Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам – для решения некоего вопроса.

Задержанный согласился и в период с мая по август прошлого года получил в качестве взятки 23 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн рублей за совершение незаконных действий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере, завели уголовное дело Сейчас подозреваемый задержан. Сотрудники следственного управления провели обыски по местам его проживания и работы, изъяв необходимую документацию. Расследование продолжается.