Зоопсихолог Александра Вадевски: Не каждой собаке лучше дома

Наша сегодняшняя героиня — обладатель редкой профессии: зоопсихолог-кинолог. Александра Вадевски рассказала, какими фобиями страдают животные, действительно ли большинство асоциальных собак являются таковыми и почему обычно, заводя хаски, можно проститься с любимым диваном.

Спасибо Мане

По первому и основному своему образованию я переводчик. Окончила английское отделение филологического факультета. Желание освоить еще и профессию зоопсихолога-кинолога возникло в 2013 году, когда я взяла мою первую собаку, Маню. Раньше она жила в семье, где с ней жестоко обращались. Это, конечно, сказалось на поведении животного. Маня боялась громких звуков и резких движений — убегала и пряталась, если я, например, нечаянно роняла ключи. Не умела общаться с другими собаками, проявляла агрессию. Я стала искать решение этих проблем в интернете. И увидела объявление о том, что один университет Санкт-Петербурга набирает группу для обучения по направлению «зоопсихолог-кинолог». Можно было получить как полноценное высшее образование, так и ограничиться двухгодичным курсом. Меня заинтересовал второй вариант. Обучение предполагалось дистанционное, несколько раз в год нужно было приезжать в северную столицу на практику. Подкупило также, что на этих курсах рассказывали о гуманных методах коррекции поведения животных, готовили не теоретиков, а практиков.

Двухгодичное обучение требовалось оплатить сразу. Для меня это была неподъемная сумма. Но я уже загорелась идеей. Пришлось брать кредит. Мне очень хотелось понять язык собаки, биологические основы ее поведения. Я рассчитывала, что, пройдя курс, смогу не только консультировать владельцев животных, но и быть полезной приютам и зооволонтерам . В дальнейшем на своем опыте мне не раз пришлось убедиться, что далеко не все собаки с ярлыками «непристраиваемая» или «асоциальная» на самом деле являются таковыми. В большинстве случаев проблемы поддаются коррекции. Причем не только у молодых, но и у взрослых и даже пожилых особей.

Фобии, страхи, депрессии

Мне часто задают вопрос, чем зоопсихолог отличается от кинолога. Задача последнего — научить владельца работать с собакой, чтобы она слушалась и выполняла команды, привить ей определенные навыки. Зоопсихологи же занимаются коррекцией поведения. Нам приводят собак с фобиями, депрессией, синдромом навязчивого состояния, неконтролируемой агрессией. Например, часто обращаются по поводу питомцев, которые боятся громких звуков — салютов, фейерверков. Услышав хлопки, собака теряет контроль, забывая все освоенные ею ранее команды. Нередко на прием приходят хозяева животных, побывавших в отлове. Собак ловят с помощью удавки, поэтому потом они боятся амуниции, ошейников, иногда — мужчин или улицу как таковую.

Некоторые владельцы сталкиваются с такой проблемой: питомец боится оставаться дома один. Начинает лаять, скулить, портить вещи. Это поведение может быть вызвано разными причинами. Например, потребностью в активности. Попросту говоря, собаке нечем себя занять, а энергии скопилось много. В более сложных случаях причиной может стать психологическая травма. Например, животное выбросили на улицу. В таком случае собаке важно присутствие человека. Ей бесполезно оставлять игрушки, прятать лакомства по квартире для поисковой игры — она все равно будет бояться и испытывать тревогу.

И никакой вины

Обращаются ко мне и по поводу нечистоплотного поведения. Причины могут быть разные, если они связаны с психологическим аспектом, необходимо их выявить. Для этого я стараюсь побеседовать со всеми членами семьи, в которой живет собака. Ведь если питомцу непонятно его место в данной иерархии, то он постарается сообщить об этом с помощью запахов. Для кошек и собак данный способ — самый быстрый и понятный. А наиболее сильный запах — запах экскрементов. Таким образом животные пытаются прояснить ситуацию. Они не мстят людям, как думают многие, — звери не способны мыслить такими категориями. Четвероногие просто подают сигнал, что им что-то неясно. Однако люди часто очеловечивают их действия, пытаясь найти понятное объяснение поступкам животных.

Часто хозяева рассказывают, что собака ощущает свою вину, например, за изгрызенный диван: поджимает хвост и уши, отворачивает морду, поскуливает. А потом из чувства обиды гадит на коврик. Питомцу приписывают человеческие эмоции. На самом же деле ни обида, ни чувство вины не свойственны животным. Это оценочные понятия, в природе такого нет. Своим поведением собака просто подает сигналы примирения, чтобы избежать конфликта с хозяином.

Моя задача как зоопсихолога — работать не с чувством вины или обиды, а прояснить, какие потребности собаки не удовлетворены и какие проблемы она пытается решить. Также я рассказываю людям, как сделать, чтобы это не вытекало в нежелательное поведение.

Поработать всей семьей

Работать отдельно с кошкой или собакой бесполезно. Собака — существо социальное, которое встраивается в семейную систему. Мне как-то предлагали забрать животное, скорректировать его поведение и затем вернуть. Я отказалась.

Ведь по возвращении появятся все те же проблемы, поскольку среда, которая влияет на собаку, не изменится. Так что если хозяева намерены изменить поведение питомца, добиться того, чтобы оно не грызло мебель, не проявляло агрессию, не гадило дома, то поработать придется всем — и животному, и хозяевам. И без домашних заданий здесь не обойтись.

Сколько всего понадобится занятий, зависит от животного. Бывает, что достаточно трех-четырех, но обычно — около десяти. За это время собака, как правило, добивается определенных результатов, а люди усваивают принцип взаимодействия с питомцем.

Нужен ли вам самоед

Радует, что некоторые потенциальные хозяева осознанно подходят к выбору питомца. Например, ко мне часто обращаются люди, которые хотят завести в квартире хаски, самоеда или маламута. Я просчитываю примерный бюджет содержания такой собаки и сразу объясняю, что в первое время придется убрать из комнат всю мебель и заниматься с питомцем по два часа утром и вечером — в любую погоду. Но даже в этом случае есть вероятность, что у собаки останутся неудовлетворенные потребности, которые человек должен учитывать. Хаски и самоеды специально были выведены для ездового спорта. Если с ними не заниматься, можно сразу готовиться к разгромленной квартире, поломанной мебели и испорченным вещам. Еще их лучше заводить не по одной, а по две — так им будет легче оставаться дома без хозяина.

Несколько проще дело обстоит с декоративными породами, ретриверами, а также разными видами овчарок — все они ориентированы на человека.

Слово о дичках

Отдельно стоит сказать о так называемых дичках. Когда мы берем с улицы щенка, чьи предки несколько поколений были бездомными, есть вероятность столкнуться с рядом серьезных проблем. У такой собаки могут быть склонности к фобиям, которые будут плохо корректироваться. Звери, выживающие на улице, наследуют особенности поведения. У них ниже способность адаптироваться к человеку, больше страхов новизны, поэтому их сложнее обучать. Они зачастую не могут понять, зачем им хозяин. Большинство из них никогда не станут такими же, как домашние питомцы. Впервые оказавшись в квартире, они могут долгое время прятаться под кроватью и не выходить даже за едой. Здесь без длительной помощи специалиста не обойтись. И когда вы видите в соцсетях душераздирающий текст, в котором написано, что каждая собачка мечтает о хозяине, знайте: такое заявление некорректно. Как бы это ни звучало, но таким животным лучше оставаться на улице, в привычной среде.

В заключение хочется сказать, что большая часть проблем с поведением поддается коррекции. Всегда есть шанс наладить контакт со своим питомцем таким образом, чтобы ваша совместная жизнь стала комфортнее.