Самара

-7°C
    Поиск

    Вакансии «Самарской газеты»

    15.01.2021

    21

    PR-специалист 

    В коллектив «Самарской газеты» требуется опытный, активный и инициативный PR-специалист. Он будет заниматься поиском партнеров, организацией мероприятий, круглых столов, представлять сайт и газету на мероприятиях, а также налаживать внешние коммуникации.

    Менеджер по продажам

    В «Самарскую газету» ищут менеджера по продажам с опытом работы в данной сфере. В его обязанности будут входить поиск клиентов, продажи на сайт и в газету, ведение базы, составление отчетов, организация процесса производства материалов. 

    Зарплата – оклад плюс процент с продаж.

    Если хочешь работать у нас, пиши

    Михайлова Анастасия

    Заместитель руководителя

    mihailova.pr@sgpress.ru

    Читайте также:

    Новости компаний

    Новый год на любой вкус – смотрите разное кино, выбирайте лучшее
    Новогодние каникулы дают нам прекрасную возможность посмотреть шоу, сериалы и кино, которое мы откладывали. В онлайн-кинотеатре IVI вы легко выберете […]

    Новости компаний

    Росбанк приглашает на конференцию в ZOOM. Пожалуйста, приготовьте инвентарь: кувшин, вилку, ложку, тарелку
    В связи с ограничениями на проведение очных мероприятий многие организации ищут нестандартные подходы к общению с клиентами. За год дистанционной […]

    Новости компаний

    Энергетики «Самарских РС»: каникулы должны быть электробезопасными
    Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» призывают жителей региона во время новогодних праздников не забывать о правилах […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации