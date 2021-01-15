Вакансии «Самарской газеты»

PR-специалист

В коллектив «Самарской газеты» требуется опытный, активный и инициативный PR-специалист. Он будет заниматься поиском партнеров, организацией мероприятий, круглых столов, представлять сайт и газету на мероприятиях, а также налаживать внешние коммуникации.

Менеджер по продажам

В «Самарскую газету» ищут менеджера по продажам с опытом работы в данной сфере. В его обязанности будут входить поиск клиентов, продажи на сайт и в газету, ведение базы, составление отчетов, организация процесса производства материалов.

Зарплата – оклад плюс процент с продаж.

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Заместитель руководителя



mihailova.pr@sgpress.ru