Завтра стартует голосование по отбору общественных пространств для благоустройства

14.01.2021
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По его итогам составят ТОП территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2022 году. Работы проведут в соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда», которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 пятницы, 15 января, до 17:00 понедельника, 25 января, по телефонам 266-54-54, 266-56-17, по почте на адрес: улица Коммунистическая, 17А с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда», а также на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии.
График приема письменных предложений: вторник, среда, четверг – с 9:00 до 17:00 часов, пятница – с 9:00 до 16:00 часов. Прием устных и электронных предложений: ежедневно, круглосуточно.
Сроки рассмотрения предложений – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.
Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар Мичурина, сквер на улице Авроры.
Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2022 год
|№ п/п
|Наименование общественной территории
|Железнодорожный район
|1
|Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина)
|2
|Бульвар на улице Чернореченской
|3
|Сквер в поселке Толевый
|4
|Сквер у Поликлиники №13
|5
|Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина
|6
|Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №75 на улице Гагарина)
|7
|Комсомольская площадь
|8
|Парк Щорса
|Кировский район
|9
|Территория у УСЦ «Грация» на улице Победы
|10
|Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
|11
|Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской
|12
|Территория в районе дома №383 по проспекту Кирова
|13
|Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса
|14
|Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской
|15
|Сквер по Зубчаниновскому шоссе
|16
|Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
|17
|Сквер на пересечении улиц Победы и Советской
|18
|Лесопарк 60-летия Советской власти
|Красноглинский район
|19
|Территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13
|20
|Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий
|21
|Сквер у кафе «Радуга» в поселке Управленческий
|22
|Бульвар в поселке Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)
|23
|Сквер квартала 4 в поселке Мехзавод
|24
|Сквер имени академика Кузнецова
|25
|Бульвар на улице Сергея Лазо
|26
|Бульвар Молодежи
|27
|Сквер «Южный» в поселке Красная Глинка
|28
|Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка
|29
|Сквер у общежития в поселке Красная Глинка
|30
|Сквер в районе дома №5 на улице Симферопольской
|31
|Сквер у кинотеатра «Космос» в поселке Управленческий
|32
|Сквер в районе дома №№ 11 – 13 на улице Ногина
|Куйбышевский район
|33
|Сквер имени Куйбышева
|34
|Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
|35
|Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
|36
|Сквер Скорбящей Матери
|Ленинский район
|37
|Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции
|38
|Сквер у памятника Чапаеву
|39
|Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
|40
|Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)
|41
|Ильинская площадь
|42
|Чкаловский сквер №1
|43
|Чкаловский сквер №2
|44
|Сквер Галактионова
|45
|Территория, прилегающая к цирку и дворцу спорта
|46
|Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
|47
|Сквер на улице Коммунистической
|48
|Территория, прилегающая к зданию Думы Самары
|49
|Территория, прилегающая к Самарской губернской думе
|Октябрьский район
|50
|Сквер в районе домов №№ 22 – 24 на улице Ново-Садовой
|51
|Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68 на улице Гагарина)
|52
|Сквер в районе дома №6 на пересечении улиц Часовой и Ерошевского
|53
|Площадь имени Козлова
|54
|Территория Постникова оврага
|55
|Загородный парк
|56
|Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина
|57
|Сквер по районе дома №32 на улице Осипенко
|58
|Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди набережной Волги
|59
|Территория детской площадки, прилегающая к бульвару на улице Челюскинцев
|60
|Сквер в районе дома №8 на улице Ново-Садовой
|61
|Сквер у администрации Октябрьского района
|62
|Сквер у областной библиотеки
|63
|Сквер на площади Памяти
|64
|Сквер на площади Героев 21 Армии
|65
|Сквер у проходной ГП «ЗИМ» (ул. Ново-Садовая около дома № 106)
|Промышленный район
|66
|Бульвар на улице Стара–Загора от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной
|67
|Детский сквер на улице Победы
|68
|Воронежский бульвар №1
|69
|Сквер Памяти Ветеранов (в районе дома № 5 на улице Силина)
|70
|Сквер в районе дома №29 на улице Демократической
|71
|Парк «Воронежские озера»
|72
|Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
|73
|Аллея Трудовой Славы
|74
|Воронежский бульвар №2
|75
|Сквер на улице XXII Партсъезда
|76
|Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)
|Самарский район
|77
|Территория от улицы Комсомольской до улицы Венцека
|78
|Сквер на Хлебной площади
|79
|Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
|80
|Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников
|81
|Сквер «Три вяза»
|82
|Площадь Дзержинского
|83
|Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)
|Советский район
|84
|Парк Дружбы
|85
|Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
|86
|Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №74 и дома №77 на улице Гагарина)
|87
|Сквер Энтузиастов (в районе дома №79 на улице Аэродромной)
|88
|Сквер «Самарец»
|89
|Сквер Экономистов
|90
|Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)
Фото обложки: pixabay.com
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