Завтра стартует голосование по отбору общественных пространств для благоустройства

По его итогам составят ТОП территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2022 году. Работы проведут в соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда», которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 пятницы, 15 января, до 17:00 понедельника, 25 января, по телефонам 266-54-54, 266-56-17, по почте на адрес: улица Коммунистическая, 17А с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда», а также на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии.

График приема письменных предложений: вторник, среда, четверг – с 9:00 до 17:00 часов, пятница – с 9:00 до 16:00 часов. Прием устных и электронных предложений: ежедневно, круглосуточно.

Сроки рассмотрения предложений – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.

Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар Мичурина, сквер на улице Авроры.

Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2022 год

№ п/п Наименование общественной территории Железнодорожный район 1 Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина) 2 Бульвар на улице Чернореченской 3 Сквер в поселке Толевый 4 Сквер у Поликлиники №13 5 Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина 6 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №75 на улице Гагарина) 7 Комсомольская площадь 8 Парк Щорса Кировский район 9 Территория у УСЦ «Грация» на улице Победы 10 Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова 11 Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской 12 Территория в районе дома №383 по проспекту Кирова 13 Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса 14 Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской 15 Сквер по Зубчаниновскому шоссе 16 Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников 17 Сквер на пересечении улиц Победы и Советской 18 Лесопарк 60-летия Советской власти Красноглинский район 19 Территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13 20 Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий 21 Сквер у кафе «Радуга» в поселке Управленческий 22 Бульвар в поселке Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор) 23 Сквер квартала 4 в поселке Мехзавод 24 Сквер имени академика Кузнецова 25 Бульвар на улице Сергея Лазо 26 Бульвар Молодежи 27 Сквер «Южный» в поселке Красная Глинка 28 Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка 29 Сквер у общежития в поселке Красная Глинка 30 Сквер в районе дома №5 на улице Симферопольской 31 Сквер у кинотеатра «Космос» в поселке Управленческий 32 Сквер в районе дома №№ 11 – 13 на улице Ногина Куйбышевский район 33 Сквер имени Куйбышева 34 Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь») 35 Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам 36 Сквер Скорбящей Матери Ленинский район 37 Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции 38 Сквер у памятника Чапаеву 39 Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской 40 Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской) 41 Ильинская площадь 42 Чкаловский сквер №1 43 Чкаловский сквер №2 44 Сквер Галактионова 45 Территория, прилегающая к цирку и дворцу спорта 46 Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе) 47 Сквер на улице Коммунистической 48 Территория, прилегающая к зданию Думы Самары 49 Территория, прилегающая к Самарской губернской думе Октябрьский район 50 Сквер в районе домов №№ 22 – 24 на улице Ново-Садовой 51 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68 на улице Гагарина) 52 Сквер в районе дома №6 на пересечении улиц Часовой и Ерошевского 53 Площадь имени Козлова 54 Территория Постникова оврага 55 Загородный парк 56 Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина 57 Сквер по районе дома №32 на улице Осипенко 58 Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди набережной Волги 59 Территория детской площадки, прилегающая к бульвару на улице Челюскинцев 60 Сквер в районе дома №8 на улице Ново-Садовой 61 Сквер у администрации Октябрьского района 62 Сквер у областной библиотеки 63 Сквер на площади Памяти 64 Сквер на площади Героев 21 Армии 65 Сквер у проходной ГП «ЗИМ» (ул. Ново-Садовая около дома № 106) Промышленный район 66 Бульвар на улице Стара–Загора от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной 67 Детский сквер на улице Победы 68 Воронежский бульвар №1 69 Сквер Памяти Ветеранов (в районе дома № 5 на улице Силина) 70 Сквер в районе дома №29 на улице Демократической 71 Парк «Воронежские озера» 72 Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» 73 Аллея Трудовой Славы 74 Воронежский бульвар №2 75 Сквер на улице XXII Партсъезда 76 Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской) Самарский район 77 Территория от улицы Комсомольской до улицы Венцека 78 Сквер на Хлебной площади 79 Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина 80 Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников 81 Сквер «Три вяза» 82 Площадь Дзержинского 83 Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской) Советский район 84 Парк Дружбы 85 Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной) 86 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №74 и дома №77 на улице Гагарина) 87 Сквер Энтузиастов (в районе дома №79 на улице Аэродромной) 88 Сквер «Самарец» 89 Сквер Экономистов 90 Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)

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