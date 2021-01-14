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    Завтра стартует голосование по отбору общественных пространств для благоустройства

    14.01.2021

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    По его итогам составят ТОП территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2022 году. Работы проведут в соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда», которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 пятницы, 15 января, до 17:00 понедельника, 25 января, по телефонам 266-54-54, 266-56-17, по почте на адрес: улица Коммунистическая, 17А с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда», а также на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии.

    График приема письменных предложений: вторник, среда, четверг – с 9:00 до 17:00 часов, пятница – с 9:00 до 16:00 часов. Прием устных и электронных предложений: ежедневно, круглосуточно.

    Сроки рассмотрения предложений – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.

    Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар Мичурина, сквер на улице Авроры.

    Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2022 год

    № п/пНаименование общественной территории
    Железнодорожный район
    1Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина)
    2Бульвар на улице Чернореченской
    3Сквер в поселке Толевый
    4Сквер у Поликлиники №13
    5Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина
    6Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №75 на улице Гагарина)
    7Комсомольская площадь
    8Парк Щорса
    Кировский район
    9Территория у УСЦ «Грация» на улице Победы
    10Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
    11Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской
    12Территория в районе дома №383 по проспекту Кирова
    13Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса
    14Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской
    15Сквер по Зубчаниновскому шоссе
    16Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
    17Сквер на пересечении улиц Победы и Советской
    18Лесопарк 60-летия Советской власти
     Красноглинский район
    19Территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13
    20Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий
    21Сквер у кафе «Радуга» в поселке Управленческий
    22Бульвар в поселке Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)
    23Сквер квартала 4 в поселке Мехзавод
    24Сквер имени академика Кузнецова
    25Бульвар на улице Сергея Лазо
    26Бульвар Молодежи
    27Сквер «Южный» в поселке Красная Глинка
    28Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка
    29Сквер у общежития в поселке Красная Глинка
    30Сквер в районе дома №5 на улице Симферопольской
    31Сквер у кинотеатра «Космос» в поселке Управленческий
    32Сквер в районе дома №№ 11 – 13 на улице Ногина
    Куйбышевский район
    33Сквер имени Куйбышева
    34Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»)
    35Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
    36Сквер Скорбящей Матери
     Ленинский район
    37Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции
    38Сквер у памятника Чапаеву
    39Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
    40Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)
    41Ильинская площадь
    42Чкаловский сквер №1
    43Чкаловский сквер №2
    44Сквер Галактионова
    45Территория, прилегающая к цирку и дворцу спорта
    46Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
    47Сквер на улице Коммунистической
    48Территория, прилегающая к зданию Думы Самары
    49Территория, прилегающая к Самарской губернской думе
    Октябрьский район
    50Сквер в районе домов №№ 22 – 24 на улице Ново-Садовой
    51Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68 на улице Гагарина)
    52Сквер в районе дома №6 на пересечении улиц Часовой и Ерошевского
    53Площадь имени Козлова
    54Территория Постникова оврага
    55Загородный парк
    56Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина
    57Сквер по районе дома №32 на улице Осипенко
    58Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди набережной Волги
    59Территория детской площадки, прилегающая к бульвару на улице Челюскинцев
    60Сквер в районе дома №8 на улице Ново-Садовой
    61Сквер у администрации Октябрьского района
    62Сквер у областной библиотеки
    63Сквер на площади Памяти
    64Сквер на площади Героев 21 Армии
    65Сквер у проходной ГП «ЗИМ» (ул. Ново-Садовая около дома № 106)
     Промышленный район
    66Бульвар на улице Стара–Загора от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной
    67Детский сквер на улице Победы
    68Воронежский бульвар №1
    69Сквер Памяти Ветеранов (в районе дома № 5 на улице Силина)
    70Сквер в районе дома №29 на улице Демократической
    71Парк «Воронежские озера»
    72Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
    73Аллея Трудовой Славы
    74Воронежский бульвар №2
    75Сквер на улице XXII Партсъезда
    76Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)
     Самарский район 
    77Территория от улицы Комсомольской до улицы Венцека
    78Сквер на Хлебной площади
    79Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
    80Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников
    81Сквер «Три вяза»
    82Площадь Дзержинского
    83Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)
     Советский район 
    84Парк Дружбы
    85Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
    86Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе дома №74 и дома №77 на улице Гагарина)
    87Сквер Энтузиастов (в районе дома №79 на улице Аэродромной)
    88Сквер «Самарец»
    89Сквер Экономистов
    90Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)

    Фото обложки: pixabay.com

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