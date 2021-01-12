На новогодних праздниках система «Инцидент-менеджмент» обработала свыше полутора тысяч сообщений жителей региона

Это главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области.

Сотрудники администраций, служб благоустройства, ресурсоснабжающих организаций, контролирующие ведомства оперативно реагировали на жалобы жителей в соцсетях. За период с 31 декабря по 10 января было отработано 1523 сообщения.

Часть из них касалась работы коммунальщиков в период сильного снегопада в последние дни новогодних праздников. В Самаре выпало до 81% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся шквалом жалоб в соцсетях, наибольшее недовольство вызвала работа управляющих организаций, которые отвечают за расчистку дворов.

Сообщения с адресами сразу брали в работу службы благоустройства муниципалитетов и главы городов и районов — по поручению губернатора Дмитрия Азарова именно они должны нести личную ответственность за уборку.

Только по Самаре более 50 жалоб на расчистку снега специалисты ЦУР передали в администрацию города для дальнейшей работы.

ТОП-3 темы по количеству жалоб в соцсетях:

ЖКХ — 568 сообщений;

Дороги — 230 сообщений;

Благоустройство — 208 сообщений.

Также поступили 222 жалобы на плохое качество воды, 136 сообщений о ненадлежащей уборке снега и наледи на дорогах и во дворах, а также 70 жалоб на управляющие организации по поводу ненадлежащей уборки подъездов и лифтов.

Самыми активными в сетях были пользователи Самары и Тольятти, а среди муниципальных районов — жители Нефтегорского и Ставропольского районов.

Благодаря активности жителей в соцсетях решаются конкретные задачи, которые волнуют жителей региона. В частности, после многочисленных жалоб на качество льда на катках в парках Самары лед решили обновлять дважды в день, а крутые склоны лесопарка в Тольятти оборудовали табличками, предупреждающими об опасности катания на тюбингах. Также после жалоб в соцсетях у стадиона «Самара Арена» для посетителей «Олимпийской деревни» открыли дополнительный паркинг.

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