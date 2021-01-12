Самара

-20°C
    Поиск

    На новогодних праздниках система «Инцидент-менеджмент» обработала свыше полутора тысяч сообщений жителей региона

    12.01.2021

    13

    Это главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области. 

    Сотрудники администраций, служб благоустройства, ресурсоснабжающих организаций, контролирующие ведомства оперативно реагировали на жалобы жителей в соцсетях. За период с 31 декабря по 10 января было отработано 1523 сообщения.

    Часть из них касалась работы коммунальщиков в период сильного снегопада в последние дни новогодних праздников. В Самаре выпало до 81% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся шквалом жалоб в соцсетях, наибольшее недовольство вызвала работа управляющих организаций, которые отвечают за расчистку дворов.  

    Сообщения с адресами сразу брали в работу службы благоустройства муниципалитетов и главы городов и районов — по поручению губернатора Дмитрия Азарова именно они должны нести личную ответственность за уборку.

    Только по Самаре более 50 жалоб на расчистку снега специалисты ЦУР передали в администрацию города для дальнейшей работы.

    ТОП-3 темы по количеству жалоб в соцсетях:

    • ЖКХ — 568 сообщений;
    • Дороги — 230 сообщений;
    • Благоустройство — 208 сообщений.

    Также поступили 222 жалобы на плохое качество воды, 136 сообщений о ненадлежащей уборке снега и наледи на дорогах и во дворах, а также 70 жалоб на управляющие организации по поводу ненадлежащей уборки подъездов и лифтов.

    Самыми активными в сетях были пользователи Самары и Тольятти, а среди муниципальных районов — жители Нефтегорского и Ставропольского районов.

    Благодаря активности жителей в соцсетях  решаются конкретные задачи, которые волнуют жителей региона. В частности, после многочисленных жалоб на качество льда на катках в парках Самары лед решили обновлять дважды в день, а крутые склоны лесопарка в Тольятти оборудовали табличками, предупреждающими об опасности катания на тюбингах. Также после жалоб в соцсетях у стадиона «Самара Арена» для посетителей «Олимпийской деревни» открыли дополнительный паркинг.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Наши ученые изобрели новый способ изготовления деталей для медицины и ракетостроения
    Они разрабатывают особый способ инкрементальной штамповки, который отличается от привычной листовой отсутствием заранее изготовленной дорогостоящей матрицы для будущей детали. Вместо нее […]

    Новости

    С середины марта изменится схема движения скоростного поезда Санкт-Петербург — Самара
    Пять пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд […]

    Новости

    Возле «Самара Арены» хотят создать два транспортно-пересадочных узла
    Один из них будет сделан на основе существующего трамвайного кольца. Там же возведут автостанцию. Информация об этом размещена на сайте […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации