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    Обновление катков в городе ведется в ежедневном режиме

    06.01.2021

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    Андрей Грубин

    В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Площадки оборудованы:

    • на территориях образовательных учреждений;
    • на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной;
    • около стадиона «Самара Арена»;
    • на спортивных объектах; на внутридворовых территориях.

    На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки.

    В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день — утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объем работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры воздуха.

    На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка — понедельник.

    Полный список катков — на сайте.

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