Обновление катков в городе ведется в ежедневном режиме

В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Площадки оборудованы:
На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки.
В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день — утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объем работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры воздуха.
На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка — понедельник.
Полный список катков — на сайте.
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