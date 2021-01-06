Обновление катков в городе ведется в ежедневном режиме

В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Площадки оборудованы:

на территориях образовательных учреждений;

на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной;

около стадиона «Самара Арена»;

на спортивных объектах; на внутридворовых территориях.

На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки.

В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день — утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объем работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры воздуха.

На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка — понедельник.

Полный список катков — на сайте.