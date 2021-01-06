Новый год на любой вкус – смотрите разное кино, выбирайте лучшее

Новогодние каникулы дают нам прекрасную возможность посмотреть шоу, сериалы и кино, которое мы откладывали. В онлайн-кинотеатре IVI вы легко выберете тот жанр, который ближе всего вам. Брутальное ток-шоу «Мужская тема», современное прочтение классики «Мертвые души», безбашенный сериал «Zakon i besporyadok», сентиментально-доверительный фильм-спектакль «Разговорник», сатирический проект «ЧУМА!», документальный цикл-размышление о будущем «Мир после» и просто чумовой «Чумовой Новый год» — эти и другие проекты IVI Originals сделают новогодние праздники особенно интересными. Все шоу и сериалы – в нашей специальной подборке и в подписке IVI!

«Разговорник»

«Квартет И» снова размышляет на старую как мир, но неисчерпаемую тему – о жизни. Это не фильм, а, скорее, спектакль. В студии присутствуют зрители, и участники Квартета не просто рассказывают истории, а имеют возможность действительно вести разговор. Они вспоминают детство, юность, гастроли, интересные встречи… И конечно, обсуждают женщин и перипетии отношений. Все как всегда и все как в жизни.

«Zakon i besporyadok»

Особо чувствительным рекомендуем выбрать звуковую дорожку с цензурой. Ведь «Закон и беспорядок» – это пародия и одновременно дань уважения боевикам 90-х с из разборками и крутыми парнями. По сюжету в городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс, практически мирно сосуществуют бандитские группировки. И так продолжается до тех пор, пока не появляются русские коммунисты и не приносят с собой белый порошок… сахар, на который подсаживают весь город. Для борьбы с преступностью в город прибывают самые бравые полицейские.

«Мужская тема»

Трое ведущих – писатель Александр Цыпкин, актер Борис Дергачев и спортивный комментатор Дмитрий Шнякин – решили поговорить на мужские темы. А чтобы было интереснее, ни приглашают гостей – актеров, музыкантов, спортсменов. Обсудить можно многое: как извиниться перед женщиной, кого предпочесть – жену или компанию друзей, когда мужчина начинает ощущать возраст… И оказывается, что послушать мужские разговоры в мужской компании интересно даже женщинам. Тем более что гости приходят самые интересные: ведущий Оскар Кучера фигурист Алексей Ягудин, актеры Макар Запорожский, Роман Попов, Данила Якушев, Дмитрий Чеботарев, музыканты Natan, Роман Билык и другие.

«Мир после»

А что дальше? Сегодня мы все задаемся этим вопросом. Как будет устроена жизнь после пандемии, что из «нововведений» сохранится, а о чем мы забудем навсегда? На эти темы размышляют председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, предприниматель, миллиардер и известный филантроп Рубен Варданян, модели Наталья Водянова и Мэй Маск, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов и главный раввин столицы Рав Пинхас Гольдшмит; журналисты Алексей Венедиктов, Фил Донахью и Юрий Сапрыкин и многие другие. Их собеседниками и интервьюерами стали Тина Канделаки, Владимир Познер, Василий Эсманов, Алена Долецкая, Елизавета Осетинская, Андрей Лошак, Сергей Шнуров, Софико Шеварнадзе. Пять фильмов-размышлений о судьбе нашего мира после…

«Чумовой Новый год»

Проводить 2020 год достойно можно со специальным новогодним проектом IVI Originals. «Чумовой Новый год» – это полуторачасовой фильм, в котором любимые герои сериала «ЧУМА!», а также известные артисты отпевают и отшучивают уходящий год. Филипп Киркоров, Шнур, Ольга Бузова, Лолита, Александр Ревва, Елена Ваенга, Леван Гарозия, а также Барон (Максим Лагашкин), его дочери (Зоя Бербер и Алина Алексеева), Уильям (Вячеслав Чепурченко), стражники, палач с женой и многие другие встретят 2021-й вместе с вами! И он обязательно принесет всем удачу.

Все эти шоу, фильмы и сериалы доступны по подписке IVI. И кстати, подарить подписку своим друзьям и родным вы можете не выходя из дома, что сегодня особенно актуально. Для этого достаточно зайти на страницу www.ivi.ru/subscription-present, выбрать продолжительность подписки и дизайн сертификата и написать искреннее пожелание!