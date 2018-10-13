На проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета вернули двустороннее движение

Речь идет об участке от улицы Гагарина до улицы Митирева.

В начале июня этого года здесь ввели одностороннее движение.

Ранее специалисты департамента транспорта Самары пояснили, что сейчас разрабатывается схема двустороннего движения на этом участке. Причиной этого стали многочисленные обращения со стороны автомобилистов.

Сейчас двустороннее движение на проспект Карла Маркса вернули. С вышеобозначенного участка убрали соответствующие знаки.