Транспорт

На проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета вернули двустороннее движение

13.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 46
twitter.com/avtosamara

Речь идет об участке от улицы Гагарина до улицы Митирева.

В начале июня этого года здесь ввели одностороннее движение.

Ранее специалисты департамента транспорта Самары пояснили, что сейчас разрабатывается схема двустороннего движения на этом участке. Причиной этого стали многочисленные обращения со стороны автомобилистов.

Сейчас двустороннее движение на проспект Карла Маркса вернули. С вышеобозначенного участка убрали соответствующие знаки.

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