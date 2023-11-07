А сделать поездку в общественном транспорте приятнее поможет экономия, которую дает карта платежной системы«Мир» и Карта жителя Самарской области.
До конца 2023 года у жителей региона есть возможность получить скидку 8 рублей при оплате проезда картой «Мир» в смартфоне, а по Карте жителя Самарской области, загруженной в телефон, — 10 рублей. Чтобы воспользоваться акцией, нужно заранее загрузить свою карту «Мир» или Карту жителя в одно из мобильных платежных приложений на телефоне — MirPay или Samsung Pay. Сервисы работают на смартфонах с операционной системой Android, а ваш телефон должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата).
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