Erid:LjN8KGWzC Реклама. АО «НСПК»

Холодной осенью так и хочется заварить горячий чай, закутаться в плед и включить любимый фильм. К сожалению, совсем не выходить в дождливую погоду на улицу не получится. Всем нам нужно ехать на работу, учебу или по другим важным делам. И не только нам, но и киногероям в их кино жизни. Составили тест про фильмы, в которых фигурирует общественный транспорт. Проходите его и проверяйте, насколько хорошо, вы знаете кино.

А сделать поездку в общественном транспорте приятнее поможет экономия, которую дает карта платежной системы«Мир» и Карта жителя Самарской области.

До конца 2023 года у жителей региона есть возможность получить скидку 8 рублей при оплате проезда картой «Мир» в смартфоне, а по Карте жителя Самарской области, загруженной в телефон, — 10 рублей. Чтобы воспользоваться акцией, нужно заранее загрузить свою карту «Мир» или Карту жителя в одно из мобильных платежных приложений на телефоне — MirPay или Samsung Pay. Сервисы работают на смартфонах с операционной системой Android, а ваш телефон должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата).