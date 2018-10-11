Свыше 97% жилого фонда Самары подключили к теплу

Жители домов без отопления могут позвонить по телефонам «горячей линии».

Отопительный сезон в нашем городе стартовал в понедельник, 1 октября. По сообщению пресс-службы городской администрации, по состоянию на 16.00 четверга, 11 октября, батареи стали теплыми в 10023 многоквартирных домах из 10260. Это 97,7% жилфонда Самары.

Также отапливается 99,8% социальных учреждений. В полном объеме отопление получают все соцобъекты, за исключением двух учреждений культуры, где запуск тепла запланирован в ближайшее время.

Для разрешения проблем, связанных с отоплением, можно обращаться по телефонам «горячей линии» районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Они размещены здесь.