ЖКХ

Свыше 97% жилого фонда Самары подключили к теплу

11.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 80

Жители домов без отопления могут позвонить по телефонам «горячей линии».

Отопительный сезон в нашем городе стартовал в понедельник, 1 октября. По сообщению пресс-службы городской администрации, по состоянию на 16.00 четверга, 11 октября, батареи стали теплыми в 10023 многоквартирных домах из 10260. Это 97,7% жилфонда Самары.

Также отапливается 99,8% социальных учреждений. В полном объеме отопление получают все соцобъекты, за исключением двух учреждений культуры, где запуск тепла запланирован в ближайшее время.

Для разрешения  проблем, связанных с отоплением, можно  обращаться по телефонам «горячей линии» районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Они размещены здесь.

 

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