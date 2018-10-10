Культура

Театр оперы и балета покажет «Кармен» в Москве

10.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 87
vk.com/samaraopera

Труппа самарского театра выступит в столице на Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку».

11 ноября в 19.00 труппа Самарского Театра оперы и балета покажет «Кармен» на сцене Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.

Премьерные показы спектакля прошли 20 и 21 апреля 2018 года. В постановке, режиссером который стал Георгий Исаакян, события оперы разворачиваются как воспоминания, всплывающих в памяти Хозе, который ожидает казни за убийство возлюбленной. По мнению режиссера, Кармен – архетип, который не имеет национальности, поэтому на сцене не воспроизводятся устоявшиеся стереотипы испанского антуража.

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