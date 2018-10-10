Бывшая гостиница «Националь» подешевела на 65 миллионов рублей

Собственники памятника архитектуры снизили цену до 325 миллионов рублей.

Гостиничный комплекс площадью 8329 квадратных метров находится в Самаре на пересечении Ленинградской и Фрунзе. Ранее его выставили на торги. В 2017 году «Националь» стоил 390 миллионов рублей. Велись переговоры с потенциальными покупателями.

Купить здание пока так никто и не решился. Сейчас цена не него снизилась на 65 миллионов рублей. Об этом sgpress.ru сообщили в компании, продающей гостиничный комплекс.

Гостиницу «Националь» построили в 1911 году. В 2006 году в здании открыли отель сети «Азимут», который проработал до апреля 2017 года.