Перед «Крыльями» поставили задачу попасть в еврокубки в 2021 году

Футбольная Самара не знает покоя. Сначала внезапная отставка главного тренера Андрея Тихонова. Затем приглашение рулевым «Крыльев» черногорца Миодрага Божовича. Следом — субботняя победа над «Динамо», причем командой руководил наставник молодежки Владимир Кухлевский. Самарцы впервые за последние семь лет обыграли бело-голубых дома. Осенью 2011-го была победа с минимальным счетом. И гол на счету все того же Сергея Корниленко.

Чуть-чуть не получилось

— В футболе, как и в любом виде спорта, главный критерий оценки работы тренера — результат. Сыграно девять туров чемпионата России — практически третья часть чемпионата. «Крылья Советов» находятся на 15-м месте, в зоне вылета, — сказал журналистам еще до субботней игры генеральный директор клуба Виталий Шашков. — Советом директоров ПФК «КС» было принято решение о смене тренерского штаба. Мы прошли большой путь с Андреем Тихоновым, благодарны ему за то, что в прошлом сезоне, в непростое для нас время, он согласился возглавить команду. И достойно выполнил поставленную задачу, вернув «Крылья Советов» из ФНЛ в элитный дивизион напрямую, без участия в стыковых матчах. Также под его руководством наша команда победами фактически открыла прекрасный стадион «Самара Арена», на котором затем прошли матчи Чемпионата мира по футболу.

Но в дальнейшем у него чуть-чуть не получилось. Возможно, не хватило опыта. Но мы всегда рады видеть его в нашем городе. Поэтому все мы — и клуб, и болельщики — говорим не «прощай», а «до свидания». Желаем ему успехов и уверены, что все у него получится.

Охарактеризовал Виталий Шашков и нового главного тренера.

— Миодраг Божович знает русский язык, менталитет и российских игроков, и легионеров, что сейчас очень важно для «Крыльев». Наша команда после возвращения в премьер-лигу фактически строится заново. Уверены, опыт Миодрага в этом поможет, — подытожил он.

Под большие задачи

Директор по развитию ФК «Крылья Советов» Александр Шикунов заявил, что через три года «Крылья Советов» должны побороться за выход в Лигу Европы.

— Божович — серьезный тренер, который хорошо знает российский футбол. Многие его даже не считают иностранным специалистом, ведь черногорец проработал в России много лет и стал здесь своим. Я с Миодрагом прекрасно работал в «Ростове»: мы выиграли Кубок России, попали в Лигу Европы. С пермским «Амкаром» он стал четвертым в чемпионате, дошел до финала Кубка России. Божович любит Россию, чувствует себя здесь комфортно.

— Когда вы вышли на тренера с предложением?

— Все произошло очень быстро. Я к нему прилетел домой, поговорил и получил согласие возглавить «Крылья». Мы с ним большие друзья, вопросов при переговорах не возникло.

— К тому моменту Андрей Тихонов еще не покинул свой пост…

— Мы до конца ждали, что результаты «Крыльев» изменятся, но этого не произошло.

— Что не получилось у Тихонова?

— Мы благодарны Андрею Валерьевичу за то, что он вывел команду в премьер-лигу. Он старался, но что-то не вышло. В чемпионате были крупные домашние поражения от «Оренбурга», «Краснодара», на выезде разгромно уступили «Арсеналу». Это были болезненные проигрыши, бьющие по имиджу футбольного клуба и психологии футболистов.

— Уже ясно, кто войдет в тренерский штаб Божовича?

— Приедут три его помощника. Он ведет переговоры. Контракт тренера рассчитан на два с половиной года.

— Какие задачи поставлены перед новым главным тренером?

— Губернатор поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в премьер-лиге, создать новую команду. На второй год необходимо подтвердить результат. А уже на третий — попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы. У «Крыльев» прекрасные стадион и болельщики. Город достоин быть представленным в еврокубках.

Гол после стандарта

Наставник молодежки Владимир Кухлевский однажды уже был в роли главного тренера «Крыльев». Тогда у него не очень сложилось. А вот сейчас он может записать успех в матче с «Динамо» в свой актив. Пока Божович в компании с руководством «Крыльев» смотрел на происходящее на поле с трибуны, и.о. главного тренера находился у самой бровки вместе со своим помощником Виктором Гаусом. Им доверили руководить командой в матче с «Динамо». Они ничего не стали изобретать, оставив игровую тихоновскую схему. Единственный гол наша команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов с правого фланга сделал навесную передачу в штрафную на Сергея Корниленко, и нападающий самарцев головой вогнал мяч в сетку — 1:0. Динамовцы создали несколько опасных моментов, но «Крылья» отстояли свои ворота в неприкосновенности.

Вернуть болельщиков

Новый «рулевой» самарской команды Миодраг Божович смотрел матч с трибуны в компании губернатора Дмитрия Азарова. После финального свистка они поздравили игроков с победой.

— Я очень рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет в каждой встрече показывать характер, играть до последней минуты. У «Крыльев» есть все для того, чтобы одерживать победы, — сказал Азаров.

Глава региона выразил уверенность, что смена главного тренера даст новый импульс команде.

— Я поблагодарил Андрея Валерьевича Тихонова за проделанную работу. Мы всегда рады ему в Самаре, он очень важный для «Крыльев» человек. Рассчитываю, что на этом этапе приход нового тренера придаст команде сил и уверенности, — сказал руководитель области.

Азаров и Божович обсудили перспективы команды. Глава региона отметил, что новый главный тренер неоднократно бывал в Самаре, работая в других клубах РПЛ. — За последний год город очень сильно изменился. Мы готовились к Чемпионату мира по футболу, многое сделано, в том числе и для развития спортивной инфраструктуры, туризма, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что ЧМ-2018 повысил интерес к футболу. И первые матчи РПЛ вновь сделали «Крылья Советов» одним из самых посещаемых клубов страны. Правда, последние неудачные игры немного снизили этот показатель. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что опыт черногорского специалиста позволит в короткий срок привести команду в порядок и вернуть болельщиков на «Самара Арену».

— Я горжусь тем, что буду работать в «Крыльях Советов». Сделаю все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице и радовала своей игрой болельщиков. Самарская область заслуживает крепкую команду, болельщики здесь одни из лучших в России, — сказал в ответ Божович.

Следующий матч «Крылья» проведут в субботу, 20 октября, в Екатеринбурге против местного «Урала». Начало встречи в 15.00 по самарскому времени.