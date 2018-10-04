Культура

На фасаде дома в «Волгаре» появится орел с «Самарской Лукой» на груди

04.10.2018
Автор текста: Жанна Скокова 0 65

В Куйбышевском районе Самары художники начали работу над масштабным граффити с изображением орла и Жигулевских гор.

На груди у птицы будет изображен национальный парк «Самарская Лука». Над созданием рисунка трудятся художники из Челябинска. К концу недели работу планируют закончить, тогда работа приобретет завершенный и яркий облик. Об этом рассказал один из художников Александр Слимов.

— Жители сами выбрали этот эскиз, он отлично вписывается в окружающую атмосферу. Нам предложили в объединении граффити-художников России создать масштабный рисунок в Самаре. Конечно, мы не стали отказываться. Город мне нравится. В нем я бывал уже не один раз, — поделился впечатлениями Слимов.

По его словам, художники используют два вида краски: фасадную и аэрозольную специально для граффити. Это помогает сэкономить время и материалы. Также эти виды красок не будут выгорать на солнце. Гарантия от производителя дается на 10 лет.

Подобные арт-объекты планируют создать в каждом районе города. Всего будет семь картин, которыми будут заниматься разные художники, работающие в разных стилях, в том числе в фотореалистичном.

Метки
Показать ещё

По теме

04.10.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 51

В Самаре пройдет 13-й фестиваль американского кино

04.10.2018
Автор текста: Жанна Скокова 166

Самарский художник 1ok о хейтерах, уличном искусстве и блатной романтике

03.10.2018
Автор текста: Ирина Кириллова Автор фото: Владимир Пермяков 253

В театре оперы и балета стартовала молодежная программа

03.10.2018
Автор текста: Анастасия Михайлова 142

Самарцев приглашают на 1/2 финала Межрегиональной лиги КВН

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение