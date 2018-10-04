На фасаде дома в «Волгаре» появится орел с «Самарской Лукой» на груди

В Куйбышевском районе Самары художники начали работу над масштабным граффити с изображением орла и Жигулевских гор.

На груди у птицы будет изображен национальный парк «Самарская Лука». Над созданием рисунка трудятся художники из Челябинска. К концу недели работу планируют закончить, тогда работа приобретет завершенный и яркий облик. Об этом рассказал один из художников Александр Слимов.

— Жители сами выбрали этот эскиз, он отлично вписывается в окружающую атмосферу. Нам предложили в объединении граффити-художников России создать масштабный рисунок в Самаре. Конечно, мы не стали отказываться. Город мне нравится. В нем я бывал уже не один раз, — поделился впечатлениями Слимов.

По его словам, художники используют два вида краски: фасадную и аэрозольную специально для граффити. Это помогает сэкономить время и материалы. Также эти виды красок не будут выгорать на солнце. Гарантия от производителя дается на 10 лет.

Подобные арт-объекты планируют создать в каждом районе города. Всего будет семь картин, которыми будут заниматься разные художники, работающие в разных стилях, в том числе в фотореалистичном.